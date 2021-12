Was tun gegen Stress?

Pflanzliche Wirkstoffe können Stresssymptome lindern

Auf dem Markt der freiverkäuflichen Präparate findet man neben herkömmlichen Wirkstoffen wie Johanniskraut oder Baldrian auch immer häufiger CBD-Produkte. CBD steht für Cannabidiol. Das ist ein Bestandteil der weiblichen Hanfpflanze. Anders als das berauschende THC sind CBD-haltige Produkte in vielen Ländern legal erhältlich. Solange der THC-Gehalt unter 0,2 % bleibt, fallen sie nicht unter das Betäubungsmittelgesetz.

Auch wenn die Wirkung wissenschaftlich noch nicht vollständig belegt ist, berichten viele Anwender von Bio Hanf-Blüten von einer beruhigenden, entspannenden Wirkung. Diese werden meistens verdampft, können allerdings auch geraucht oder anderweitig verarbeitet werden. Das Verdampfen hat den Vorteil, dass keine schädlichen Nebenprodukte entstehen. Das ist beispielsweise beim Rauchen der Fall.

Wer CBD-Produkte ausprobieren möchte, kann sich diese im Fachgeschäft vor Ort oder in einem Onlineshop bestellen. Im Onlineshop von Alpenkraut findet man unter anderem eine Auswahl an CBD-Ölen. Die Öle sind legal erhältlich, frei von Schadstoffen und Pestiziden und naturbelassen. Sie können beispielsweise zur Aromatherapie oder für kosmetische Zwecke eingesetzt werden. Welche Anwendung und welche Dosierung am besten gegen Stresssymptome hilft, findet man am besten durch Ausprobieren heraus. Bei jedem Anwender kann die Wirkung unterschiedlich sein.





Bewegung in den Alltag integrieren

Ein weiteres, natürliches Mittel gegen Stress und die Symptome ist Bewegung. Durch Bewegung wird das Stresshormon Adrenalin abgebaut. Regelmäßige Sporteinheiten sind daher jedem Stressgeplagten zu empfehlen. Wer keine Zeit für Fitnessstudio und Co. hat, kann auch zügige Spaziergänge unternehmen oder die Bewegung in den Alltag integrieren. Beispielsweise die Treppen nehmen, statt mit dem Aufzug zu fahren oder kurze Strecken mit dem Fahrrad fahren oder zu Fuß bewältigen, statt mit dem Auto zu fahren. Jede körperliche Betätigung hilft dabei, Adrenalin abzubauen und so Stresssymptome zu mindern. Dazu zählen unter anderem auch das dynamische Sitzen am Schreibtisch und das regelmäßige Wechseln zwischen Sitzen und Stehen.





Beruf und Privatleben trennen

Hilfreich kann es auch sein, den Beruf und das Privatleben besser zu trennen. Ein Trick ist, die Fahrten zur Arbeit und von der Arbeit nach Hause bewusst zu gestalten. Wer sich morgens bewusst auf die Arbeit einstellt und sich auf dem Heimweg ganz deutlich von der Arbeit verabschiedet, schaltet leichter ab. Vielen hilft es auch, sich vor Feierabend ein paar Minuten Zeit zu nehmen und die Aufgaben für den folgenden Tag aufzuschreiben. So kann man den Kopf freibekommen und muss nicht den ganzen Abend damit verbringen, sich an einzelne Themen oder Aufgabenpunkte zu erinnern, die am nächsten Morgen warten.





Fazit

Es gibt unterschiedliche Strategien, mit Stress umzugehen. Wer häufig unter Stress und den dazugehörigen Symptomen leidet, sollte sich überlegen, was genau den Stress verursacht und was man dagegen unternehmen kann. Häufig hilft es schon, in bestimmten Situationen bewusst „Nein“ zu einer neuen Aufgabe oder Anfrage zu sagen. Auch eine gerechte Aufgabenverteilung innerhalb der Familie trägt viel zum Wohlbefinden aller Familienmitglieder bei.