Was sind eigentlich die Vorteile eines Wasserbett?

Neben der klassischen Federkernmatratze und dem Boxspringbett hat sich das Wasserbett in den letzten Jahren zu einer weiteren Alternative gemausert. Allerdings handelt es sich auch um die Variante eines Nachtlagers, die am meisten polarisiert. Die meisten Menschen, die nachts auf einem Wasserbett liegen, möchten selbiges nicht mehr missen. Andere denken an die Mythen und Legenden rund um die wassergefüllte Matratze. Grund genug, die echten Vorteile einmal näher in Augenschein zu nehmen.