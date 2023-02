Was kostet eine Haartransplantation?

Woher weiß ich, mit welchen Kosten ich bei einer Haartransplantation rechnen muss?

Grundsätzlich ist eine pauschale Preisangabe nicht möglich. Daher ist es umso wichtiger, die kostenbeeinflussenden Details zu kennen. Neben der Anzahl der Grafts spielt die Methode der Haartransplantation in den Kosten eine wichtige Rolle.

Dank Ihrer Wahl für Elithair, werden Sie sich für das größte DHI Team der Welt und die moderne Haartransplantation Methode entscheiden. Wenn Sie sich für eine moderne Haartransplantation-Methode entscheiden, kommen die NEO FUE und die SDHI Methode in Frage. Diese Techniken sind besonders kopfhautschonend und sorgen dafür, dass die implantierten Grafts ohne Probleme anwachsen.

Wie hoch Ihre Haartransplantation kosten ausfallen, erfahren Sie im ersten Beratungsgespräch in der weltweit größten Haarklinik. Nach der Haaranalyse weiß das Behandlungsteam, wie viele Grafts benötigt werden und welche Methode bei Ihnen optimal ist. Nun können Ihnen die Spezialisten ein personalisiertes Angebot unterbreiten, bei dem Sie sich darauf verlassen können, dass die Haartransplantation keine Kosten über dem angegebenen Betrag nach sich zieht.

Inland oder Ausland? Die Fakten im Überblick

In Deutschland sind die Kosten pro Graft weitaus höher als in der Türkei. Allein das ist ein guter Grund, wenn Sie eine passende Haarklinik finden wollen nicht allein auf Ihr Heimatland zu schauen, sondern für Ihre Haartransplantation Türkei in Erwägung zu ziehen.

Die Kostenberechnung wird individuell vorgenommen, da Ihre Haarsituation und die angewendete Methode preisbildend sind. Sie können mit einer Ersparnis von bis zu 70 Prozent rechnen und haben fernab der Anreise mit dem Flugzeug keine Zusatzkosten.

Im Zeitraum der Behandlung nächtigen Sie in einem Luxus-Hotelzimmer, das sich direkt im Gebäude von Elithair befindet. Auch Shuttle-Transporte sowie Produkte für die Vor- und Nachsorge sind im Komplettangebot der Haarklinik enthalten.

Dass die Kosten trotz aller Vorzüge deutlich unter den Preisen im deutschsprachigen Raum liegen, beruht auf der Tatsache, dass die Lohn- und Lebenshaltungskosten in der Türkei niedriger sind. Die Behandlung Ihres Haarverlusts zeichnet sich durch einige Vorteile aus und wird von Experten vorgenommen.

Warum sich eine Haartransplantation in der Türkei lohnt

Sicherlich sind bei einer Haartransplantation die Kosten ein wichtiger Punkt Ihrer Entscheidung. Doch ein Vergleich zwischen Deutschland und der Türkei zeigt weitere Vorteile der Auslandsbehandlung auf.

Zum Beispiel die Sleep-Deep-Methode, die Sie ausschließlich in der weltweit größten Haarklinik in Anspruch nehmen können. Patienten mit Spritzenangst profitieren von 15 Minuten Tiefschlaf, in denen die lokale Anästhesie der Kopfhaut und damit die Vorbereitung auf den minimalinvasiven Eingriff erfolgt.

Das Preis-Leistungs-Verhältnis spricht für sich und wird umso interessanter, wenn Sie wissen, dass Sie von echten Koryphäen auf ihrem Gebiet behandelt werden. Das Ergebnis der Haartransplantation hält ein Leben lang und Sie zahlen weitaus weniger, als es in Deutschland der Fall wäre.

Auch was die Nachsorge angeht, unterstützen Sie die Experten bei allen Anliegen. Auch wenn es Fragen zur Verwendung von Biotin Tabletten nach der Haarverpflanzung geht, kann Ihnen jederzeit weitergeholfen werden.

Wichtige Kriterien für die Auswahl einer Haarklinik

Für die Suche nach einer geeigneten Haarklinik für Ihren Eingriff sollten Sie sich viel Zeit nehmen. Preis- und Leistungsvergleiche, die Bewertungen anderer Patienten und die Behandlungsmethoden sind wichtige Kriterien für eine zufriedenstellende Entscheidung.

Die Eigenhaarverpflanzung ist zwar ein kleiner, aber dennoch ein operativer Eingriff. Dabei spielen die maximale Hygiene und die Erfahrung des Behandlungsteams eine essenzielle Rolle. Die richtige Haarklinik für Ihre Behandlung sollten Sie daher nicht nach der Standortnähe, sondern nach den Kompetenzen und den Behandlungsmethoden auswählen.

Da auch die Kosten ein wichtiger Aspekt sind, ist ein umfassender Vergleich aller Faktoren die beste Vorbereitung auf eine gelungene Transplantation von Eigenhaar.

Fazit: Ein Preisvergleich zwischen Deutschland und der Türkei lohnt sich

Für eine Haartransplantation werden die Kosten nicht von der Krankenkasse getragen. Es handelt es sich um einen ästhetischen Eingriff ohne medizinische Notwendigkeit. Daher ist der Preisvergleich zwischen Deutschland und der Türkei besonders wichtig, sodass Sie nicht mehr als nötig zahlen oder aus Kostengründen auf den Eingriff verzichten müssen.

In der Türkei können Sie die Eigenhaarverpflanzung in höchster Qualität vornehmen lassen und zahlen dennoch weniger, als es in Deutschland der Fall ist. Die Behandlung wird mit den modernsten Techniken von echten Koryphäen auf diesem Gebiet vorgenommen. Einige Methoden wurden von den Spezialisten in der größten Haarklinik selbst entwickelt und werden ausschließlich bei Elithair durchgeführt.

Mit dem neuen Haar wächst auch Ihr Selbstbewusstsein und Sie werden sich schon wenige Monate nach dem Eingriff deutlich wohler fühlen. Mit Haarschwund müssen Sie nicht leben, denn eine Haartransplantation ist bei richtiger Klinikauswahl bezahlbar und hält ein Leben lang. Wichtig ist, dass Sie die Klinikauswahl mit größter Sorgfalt treffen und dass Sie sich für eine günstige Expertenbehandlung entscheiden.