Was ist L-Tryptophan und wofür ist es gut?

Stress, Unruhe und Angst sind in der heutigen Gesellschaft keine Seltenheit mehr. Ganz im Gegenteil: Immer mehr Menschen lassen sich von den täglichen Nachrichten, ihrer Arbeit oder anderen Dingen verunsichern und stressen. Was L-Tryptophan damit zu tun hat und was effektiv gegen Stress und psychische Verstimmungen hilft, zeigt dieser Artikel.