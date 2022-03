Was ist bei medizinischer Kosmetik zu beachten?

Zahlreiche Produkte, wie Hautcremes, diverse Sera, Zahnpasta und Co., sind mittlerweile als medizinische Kosmetik erhältlich. Teilweise ist das auch schon im Drogeriemarkt um die Ecke der Fall. Was man dabei allerdings beachten sollte, was den Unterschied zu konventionellen Pflegeprodukten darstellt und ob diese Produkte der Hautalterung entgegenwirken können, haben wir im folgenden Artikel zusammengefasst.

Was ist medizinische Kosmetik?

Mittlerweile bekommt man medizinische Kosmetik nicht mehr nur in Apotheken, sondern ebenso im Internet und teilweise auch Drogeriemärkten. Prinzipiell unterscheidet sie sich von anderer Kosmetik dadurch, dass sie die Haut intensiver pflegen und in ihrer Eigenfunktion optimaler unterstützen kann. Weitere Merkmale medizinischer Kosmetik sind:

● beinhaltet pharmazeutische Wirkstoffe

● hoher Vitamingehalt, Enzyme und Säuren werden stärker auf die Problemzonen der Haut abgestimmt

● kann bei Akne, Falten, Pigmentflecken und geschädigter Haut, sogar bei Verbrennungen, eingesetzt werden

● ist für Haut jeden Alters gedacht

Weitere Infos zu hochwertiger medizinischer Kosmetik, die für wirkungsvolle Rezepturen steht und u. a. gemeinsam mit Hautärzten und Wissenschaftlern entwickelt wurde unter https://www.anadore-kosmetik.de/de/marken/mesoestetic/.

Sanfte und effektive Pflege

Medizinische Kosmetik ist nicht nur unheimlich sanft zur Haut und pflegt sie deshalb optimal, sondern die Wirkstoffe sind auch gezielt auf Hautprobleme abgestimmt. So unterstützen sie die Haut, sich selbst zu helfen, ihre Probleme zu bekämpfen und zu regenerieren. Wird hochwertige medizinische Hautpflege regelmäßig verwendet, kann sie das Hautbild nachhaltig verbessern und sogar bei Pigmentstörungen angewendet werden. Auch kann sie bei gereizter und empfindlicher Haut für Linderung und Heilung sorgen sowie zur Nachsorge bei chirurgischen Eingriffen eingesetzt werden, da sie Narben mildern und den Heilungsprozess beschleunigen kann. Wichtig hierbei ist allerdings genau auf die pharmazeutischen Inhaltsstoffe zu achten. Ebenso ist es sinnvoll, wenn das Produkt in Deutschland, also unter den hiesigen Vorschriften, hergestellt wurde, um sicher zu gehen, dass es getestet wurde und den wissenschaftlichen Standards entspricht.

Medizinische Kosmetik vs. konventionelle Pflegeprodukte

Herkömmliche Cremes und weitere Produkte, die im Drogeriemarkt und sogar in Supermärkten etc. erworben werden können, erreichen in der Regel nur die oberste Hautschicht. Das bedeutet, dass sie kaum sichtbare Hautveränderungen herbeiführen können. Hochwertige medizinische Pflegeprodukte und Kosmetik dieser Art sind stärker konzentriert und haben im Normalfall Inhaltsstoffe mit einer pharmazeutischen Wirkung. Sie dringen demnach tiefer in die Hautschicht ein und können im besten Fall z. B. die Hautalterung verzögern.

Anti-Aging - Können medizinische Cremes die Hautalterung vermeiden?

Ganz vermeiden lässt sich die Hautalterung sicher nicht, aber vielleicht etwas verlangsamen. Und das ganz ohne Botox und Co. Richtig gute Cremes und Seren mit hochwertigen Inhaltsstoffen können das Hautbild merklich verbessern und sich positiv auf die Hautalterung auswirken. Mit einmaligem Auftragen ist es damit allerdings nicht getan. Klinische Studien belegen aber, dass es zu einer deutlichen Verbesserung des Hautbildes kommen kann, werden diese Produkte regelmäßig eingesetzt.

Hierzu erwähnt eine Kundin, sie habe einen Selbstversuch mit einem sehr hochwertigen, vitalisierenden Serum aus einer medizinischen Pflegeserie unternommen. Und zwar hat sie über vier Wochen immer nur die eine Gesichtshälfte täglich morgens nach der Gesichtsreinigung mit dem Serum eingerieben. Nach vier Wochen sei der Unterschied deutlich sichtbar gewesen. Die Haut habe auf der Seite, auf der das Serum angewandt wurde, frischer und lebendiger ausgesehen. Auch Falten wurden aufgrund der Vitalität der Haut weniger wahrgenommen.

Regelmäßiges Anwenden medizinischer Produkte kann also der Hautalterung vorbeugen. Allerdings wird das auch von Faktoren, wie ausreichend Bewegung, gesunde Ernährung, viel Schlaf, wenig Stress etc. begünstigt.

Fazit

Natürlich können medizinische Produkte keine Wunder bewirken, allerdings ist es bei regelmäßiger Anwendung nicht ausgeschlossen, dass sie das Hautbild begünstigen und Hauterkrankungen vorbeugen können. Auf jeden Fall pflegen sie die Haut äußerst schonend und sanft und werden deshalb auch gerne bei Reizungen und Hauterkrankungen, bis hin zu Pigmentstörungen, eingesetzt. Allerdings sollte man stets auf die Inhaltsstoffe achten und auch darauf, dass die Produkte dermatologisch getestet sind.