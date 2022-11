Warum ein Handtuch nicht gleich Handtuch ist

Welche Arten von Handtüchern gibt es?

Vom Badetuch über das Saunatuch bis hin zum täglich genutzten Seiftuch – Handtuch-Arten gibt es viele. In Badezimmern lassen sich klassische Handtücher, Duschtücher und Badehandtücher am häufigsten finden. Sie unterscheiden sich vor allem in ihren Maßen und Eigenschaften.

Von ganz klein bis ganz groß: Seiftücher bzw. Gästehandtücher sind ideal um die Hände abzutrocknen. Strandtücher sind hingegen im XXL-Format gestaltet, so dass man es beim Sitzen und Liegen am Strand beim nächsten Urlaub in Griechenland bequem hat. Um nach dem Baden im Meer schnell wieder trocken zu werden, werden Strandtücher beispielsweise aus synthetischen Materialien wie Polyester gefertigt. Für Saunagänger ist ein saugfähiges Saunahandtuch Pflicht. Auf die Saunabank gelegt, schützt es vor Schweiß und vertritt vor allem hygienische Aspekte. Als Material bietet sich hier zum Beispiel Baumwolle besonders gut an.

Tipp: Alle Handtücher sollten regelmäßig gewechselt werden. Wie oft, hängt von der Verwendung ab.

Der Einsatzzweck entscheidet über das Material

Wirklich passende Handtücher zu kaufen ist nicht so leicht wie man vielleicht denken mag. Je nachdem, welche Eigenschaften das Handtuch besitzen sollte, können Varianten aus Naturfasern oder Kunstfasern besser geeignet sein. So werden zum Beispiel Mikrofaser-Handtücher aufgrund ihres äußerst geringen Gewichts und ihrer schnell trocknenden Eigenschaften für den Besuch im Fitnessstudio empfohlen. Meistens hinterlassen sie jedoch ein unangenehmes Gefühl auf der Haut. Ganz anders sieht es bei Frottier-Handtüchern aus Baumwolle aus. Dank einem speziellen Webverfahren sind Handtücher aus Frottier überaus saugfähig und angenehm in der Haptik. Doch Baumwolle ist längst nicht die einzige Naturfaser, aus der Handtücher gefertigt werden. So gibt es zum Beispiel Handtücher, die aus einer Mischung von Baumwolle und Leinen bestehen. Durch den Leinen-Anteil fühlt sich das Material robuster im Griff an und verursacht beim Abtrocknen einen leichten Massageeffekt. Viskose ist weich und atmungsaktiv, glänzt fast wie Seide und besitzt außerdem schnell trocknende Eigenschaften. Handtücher mit einem Anteil Viskose sind zum Beispiel gut geeignet wenn man seine Haare nicht föhnen sondern unter einem Turban sanft trocknen möchte.

Allergiker sollten beim Handtücher Kaufen unbedingt auf zertifizierte Textilsiegel wie OEKO TEX Standard 100 achten. Dieses garantiert, dass die Handtücher auf Schadstoffe überprüft wurden.

So erkennt man ein qualitativ hochwertiges Handtuch

Wer wünscht sich nicht ein Handtuch, welches ein wenig Luxus in den Alltag bringt? Anstatt jedes Jahr ein neues, günstiges Handtuch zu kaufen, macht es Sinn, auf Qualität zu setzen. Doch woran erkennt man, ob ein Handtuch qualitativ hochwertig ist? Zum einen sollte es bei mindestens 60 Grad gewaschen werden können. Lässt es sich nur bis 40 Grad waschen, kann dies auf eine schlechtere Materialqualität oder Farbstabilität hindeuten. Ein Blick auf die Verarbeitung ist ebenfalls wichtig: Sind die Nähte gerade, lassen sich zwischen den Stichen kleine und gleichmäßige Abstände erkennen? Der wohl wichtigste Indikator um die Qualität eines Handtuchs zu erkennen, ist aber das Gewicht. Dabei wird dieses in g/m2 (Gramm pro Quadratmeter) angegeben. Normale und weniger qualitative Handtücher haben in etwa ein Gewicht von 400 – 500 g/m2. Mittelklassige fangen bei 500 g/m2 an und enden bei 600 – 650 g/m2. Alles darüber ist Luxusqualität.