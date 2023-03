Warum E-Bikes für den Weg zur Arbeit ideal sind

Besonders beliebt als Verkehrsmittel zur Arbeit ist mittlerweile auch das E-Bike. Dieses hat einige Vorteile zu bieten. Allerdings gibt es auch einige Dinge, die Du beachten solltest, wenn Du mit Deinem E-Bike zur Arbeit fährst. Wir versorgen Dich daher mit allen wichtigen Informationen zum Thema.

Vorteile

Mit dem E-Bike zur Arbeit zu fahren, besitzt einige Vorteile. Zum einen bringst Du durch die Bewegung an der frischen Luft Deinen Kreislauf in Schwung und bekommst mehr Energie für den ganzen Tag. Zum anderen schonst Du die Umwelt, wenn Du das Auto stehen lässt.

Auch nach der Arbeit kannst Du Dich durch die Bewegung etwas entspannen und den stressigen Arbeitsalltag hinter Dir lassen. Für das Herz-Kreislauf-System ist ausreichend Bewegung sehr wichtig. Gerade wenn Du zum Beispiel bei der Arbeit eine sitzende Tätigkeit ausüben musst, wird Dein Körper Dir für die zusätzliche Bewegung dankbar sein.

Gerade im Berufsverkehr kommt es oft zu Stau und längeren Wartezeiten. Mit dem E-Bike kannst Du diesen ganz einfach umgehen. Somit bist Du nicht schon gestresst, wenn Du bei der Arbeit ankommst.

Was es zu beachten gibt

Wenn Du bei der Arbeit angekommen bist, solltest Du Dein E-Bike sicher abschließen, um es vor Diebstahl zu schützen. Du solltest ein Fahrradschloss wählen, das sich nicht leicht aufbrechen lässt. Zusätzlich solltest Du Dein Rad dann auch nicht einfach so abschließen, sondern am besten an einem Fahrradständer oder einem anderen Gegenstand befestigen.

Lose Gegenstände an Deinem Rad, wie zum Beispiel ein Fahrradcomputer oder gegebenenfalls auch das Licht, solltest Du immer abnehmen und nicht unbeaufsichtigt an Deinem Rad lassen. Diese Gegenstände werden ansonsten gerne gestohlen.

Noch sicherer ist es natürlich, das Rad im Gebäude abzustellen. Hier ist es wohl am besten vor Diebstahl geschützt. Die meisten Räder nehmen jedoch sehr viel Platz ein, sodass dies nicht immer möglich ist. Geeignet dafür ist jedoch das E-Klapprad. Dieses E-Bike kannst Du mit nur wenigen Handgriffen zusammenklappen und so platzsparend auf der Arbeit abstellen.

Des Weiteren solltest Du immer darauf achten, genug Akku zur Verfügung zu haben, damit Du entspannt zur Arbeit hin und auch wieder zurückkommst und der Akku nicht auf halbem Weg leer ist.

Sicherheit im Straßenverkehr

Wenn Du vorhast in Zukunft mit Deinem E-Bike zur Arbeit zu fahren, solltest Du Dir im Vorfeld auf jeden Fall Gedanken über Deine Sicherheit im Straßenverkehr machen.

Dein Rad sollte gut ausgerüstet sein. Du benötigst funktionstüchtige Bremsen, ein gutes Licht und Reflektoren. Diese Dinge solltest Du auch immer regelmäßig warten und überprüfen, um sicherzustellen, dass alles gut funktioniert, Du sicher bremsen kannst und für andere Verkehrsteilnehmer gut sichtbar bist.

Auch Deine eigene Kleidung und Ausrüstung spielt für die Sicherheit im Straßenverkehr eine große Rolle. Sobald Du mit Deinem E-Bike auf der Straße unterwegs bist, solltest Du jederzeit einen Fahrradhelm tragen. Dieser ist auch für kurze Strecken unerlässlich. Bei Fahrradunfällen kommt es häufig zu schwerwiegenden Kopfverletzungen, die mit einem Fahrradhelm reduziert werden können.

In der Morgendämmerung, am Abend und bei schlechtem Wetter, beziehungsweise schlechter Sicht solltest Du dunkle Kleidung vermeiden. Trage lieber etwas Helleres und Auffallenderes, damit Du für die anderen Verkehrsteilnehmer gut sichtbar bist. Es gibt auch Warnwesten in Neonfarben, die sich gut dafür eignen. So wirst Du von anderen Verkehrsteilnehmern schneller und besser erkannt, wodurch sich eventuelle Zusammenstöße und Unfälle vermeiden lassen.

Natürlich musst Du Dich zu jederzeit an die geltenden Verkehrsregeln halten. Nutze vorhandene Radwege und gib beim Abbiegen deutliche Handzeichen, damit die anderen Verkehrsteilnehmer wissen, wo Du hinfahren möchtest.

Das Wichtigste in Kürze

Es lässt sich also festhalten, dass das E-Bike ein ideales Fortbewegungsmittel darstellt, um zur Arbeit zu kommen. Die Bewegung vor und nach der Arbeit besitzt viele wertvolle Vorteile für den ganzen Körper. Allerdings solltest Du Dir im Vorfeld Gedanken darüber machen, wie und wo Du Dein Rad dann am sichersten abschließen kannst. Auch Deine Ausrüstung solltest Du regelmäßig prüfen und darauf achten, immer sichtbar für die anderen Verkehrsteilnehmer zu sein.