Volkskrankheit Rückenleiden - 5 Tipps für zu Hause

Tipp Nr. 1 Fehlhaltungen vermeiden



Viele Rückenschmerzen entstehen aufgrund von Fehlhaltungen im Alltag. Entweder ist das lange Sitzen im Büro, das Herumlungern auf der Couch oder auch eine falsche Matratze im Schlafzimmer daran schuld. Um Rückenschmerzen entgegenzuwirken, sollte darauf geachtet werden, dass der PC-Arbeitsplatz ergonomisch ausgerichtet ist. Schreibtisch und Stuhl müssen verstellbar sein, am besten so, dass man auch im Stehen arbeiten kann. Darüber hinaus sollte der Härtegrad der Matratze zum Körpergewicht passen, damit auch im Schlaf keine Schmerzen entstehen.



Tipp Nr. 2 Massagen



Gegen Verspannungen im Rücken kann eine Massage wohltuend sein. Durch sie wird die Durchblutung gefördert und Muskeln entspannen sich wieder. Häufig reicht es aus, wenn man eine vertraute Person bittet, ein paar Minuten mit Massageöl die schmerzenden Partien vorsichtig zu massieren. Alternativ dazu kann auch eine elektrische Massageauflage für den Stuhl oder ein mechanischer Massageroller für den Rücken Abhilfe schaffen.



Tipp Nr. 3 Bewegung



Die Muskeln unseres Körpers stützen unser Skelett. Wer sich unzureichend bewegt, hat entsprechend zu wenig Muskeln und verliert damit an Stabilität im Körper. Darüber hinaus schmiert Bewegung die Gelenke, was zusätzlich vor Schmerzen schützt. Besonders eine stabile Rücken und Bauchmuskulatur sorgt langfristig für einen schmerzfreien, gesunden Rücken. Die Muskelpartien lassen sich gut mit Hanteln und Gewichten traineren. Ein effizientes Bauchtraining und ein intensives Rückentraining können die Körperhaltung verbessern und einen aufrechten Gang hervorrrufen. Alternativ dazu helfen auch schon tägliche Spaziergänge in der Mittagspause und regelmäßiges Schwimmen.



Tipp Nr. 4 Entspannung



Nicht alle Rückenschmerzen, die entstehen, haben immer eine körperliche Ursache. Auch Stress und psychischer Druck können zu Schmerzen im Rücken führen. Hier helfen alle Arten von Entspannungstechniken. Egal ob progressive Muskelentspannung oder ein langes, entspanntes Bad. Auch Yoga und Meditation können hilfreich sein. Es vereint Entspannung und Bewegung gleichermaßen und kann in jedem Alter und Gesundheitszustand ausgeübt werden.



Tipp Nr. 5 Gewicht reduzieren



Wer unter Rückenschmerzen leidet, sollten auch nicht vergessen, einen Blick auf die Waage zu werfen. Denn Übergewicht belastet die Gelenke und Bandscheiben und die Wirbelsäule wird auf Dauer geschädigt. Wird Gewicht abgebaut, verbessert sich die Durchblutung, Bewegung fällt leichter und das Skelett wird entlastet. Darüber hinaus sollten pro Tag mindestens 2 Liter Wasser getrunken werden, denn die Flüssigkeit sorgt dafür, dass die Bandscheiben geschmeidig bleiben und nicht porös werden.



Mit kleinen Schritten zum Erfolg



Rückenschmerzen sollten nicht auf die leichte Schulter genommen werden. In manchen Fällen können die obigen 5 Tipps keine Abhilfe verschaffen. Ist das der Fall, ist der Gang zum Arzt unumgänglich. Doch häufig reichen schon kleine Änderungen im Alltag aus, damit unser Rücken uns wieder aufrecht und schmerzfrei durchs Leben tragen kann.