Tipps und Hinweise zur Wahl des passenden Fahrradreifens

Insbesondere in den Städten setzen immer mehr Verbraucher bei Fortbewegungsmitteln auf Zweiräder. Aber auch im Freizeitbereich stehen Fahrräder hoch im Kurs. Eines der wichtigsten Bestandteile eines jeden Fahrrades sind die Reifen. Sie stellen den Kontakt zwischen Fahrer und Boden her und sorgen erst dafür, dass ein Fahrrad auch tatsächlich fährt. Ein schlechter bzw. unpassender Reifen kann die Ursache für Unfälle sein. Passt der Reifen nicht zum Fahrrad, kann das zu einer negativen Veränderung des Fahrverhaltens führen. Worauf man bei der Auswahl achten sollte, um den richtigen Fahrradreifen zu finden, haben wir für Sie zusammengefasst.

Zusammensetzung und Material bei Fahrradreifen

Die Auswahl ist zwar groß und je nach Verwendungszweck werden ganz unterschiedliche Modelle angeboten, aber 2 Komponenten beinhaltet nahezu jeder herkömmliche Fahrradreifen: Schlauch und Mantel. Der Mantel ist der äußere Teil des Reifens. Hinsichtlich dieser Komponente gibt es verschiedene Konstruktionen. Drahtreifen verfügen zum Beispiel über einen Draht, der in die Wulst eingearbeitet ist. Sie haben dementsprechend ein größeres Gewicht als etwa Faltreifen. Denn bei Faltreifen wird ein Bündel von Starken Fäden in die Wulst eingearbeitet.

Das Material eines Fahrradreifens ist immer eine Mischung aus verschiedenen Gummianteilen. Ziel der Hersteller ist es, dass verschiedene Eigenschaften des Reifens vereint werden, die sich grundsätzlich entgegenstehen. Es gilt einen optimalen Kompromiss aus Abrieb, Haftung, Langlebigkeit und Rollwiderstand zu finden. Zwei Faustregeln kann man sich für die Auswahl des passenden Reifens merken:

Je gröber das Stollenprofil des Fahrradreifens, desto mehr Halt (= Grip) bietet das Modell im Gelände. Je schlichter das Profil eines Fahrradreifens, desto höher ist die maximal zu erreichende Geschwindigkeit.

Letztlich entscheidet also das Fahrerbedürfnis, welche Art von Reifen für den eigenen Fahrstil und die bevorzugten Untergründe am besten geeignet sind.

Auch Angaben zur Größe und den Maßen sind relevant

Für die Reifeneigenschaften spielen Größe und Maße eine entscheidende Rolle. Denn je geringer der Reifenumfang bzw. je schmaler ein Reifen ist, desto weniger Kontakt zum Untergrund kann hergestellt werden. Das heißt, dass die Kontaktfläche mit abnehmendem Umfang immer geringer wird. Und je geringer der Kontakt zum Boden, desto weniger Reibung entsteht beim Fahren mit solchen Reifen. Dementsprechend können höherer Geschwindigkeiten erreicht werden. Wir haben die wichtigsten Größenbezeichnungen zusammengefasst.

ERTRO-Maß

Breite und Innendurchmesser werden bei Fahrradreifen durch das sogenannte ERTRO-Maß angegeben. Lautet dieses zum Beispiel 37-622, dann hat der zugehörige Reifen einen Innendurchmesser von 622 Millimetern und eine Breite von 37 Millimetern.

Zoll

Auch die Zollbezeichnung zählt zu den zentralen Größenbegriffen bei Fahrradreifen. Sie gibt den ungefähren Außendurchmesser und die Reifenbreite an.

Französische Größentabelle

Die französische Größentabelle (z. B. 700 x 35 C) gibt den ungefähren Außendurchmesser (hier: 700mm) und die Reifenbreite (hier: 35mm) an. Der Buchstabe am Ende der Kennung verweist auf den Innendurchmesser des Fahrradreifens.

Hinweis: Weiterhin finden sich auf dem Reifen Angaben zum Luftdruck, die zu berücksichtigen und regelmäßig zu prüfen sind. Die Angabe auf dem Reifen stellt jedoch oft einen Bereich dar.