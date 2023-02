Unsere Augen sind empfindliche Sinnesorgane, die in der modernen Zeit vielen Anstrengungen ausgesetzt sind. Millionen Deutsche arbeiten den ganzen Tag am Bildschirm und auch die ständigen Blicke aufs Handy, Bewegungsmangel und schlechte Ernährungsgewohnheiten setzen den Augen zu. Mit zunehmendem Alter drohen neben einer Verschlechterung der Sehleistung typische Augenkrankheiten wie Grauer Star, Grüner Star oder Makuladegeneration. Da ist es keine schlechte Idee, unseren Augen zwischendurch ganz bewusst etwas Gutes zu tun. Mit unseren Tipps für die Augengesundheit pflegen und schützen Sie Ihre empfindlichen Sehorgane

Vitamine für die Augen – diese Lebensmittel sind eine Wohltat für unsere Sehorgane

Über die Ernährung lassen sich den Augen wichtige Nährstoffe zufügen, die sie lange gesund erhalten. Wer sich ausgewogen ernährt und viel Obst und Gemüse konsumiert, tut den Augen schon automatisch viel Gutes. Allgemein bekannt ist, dass Karotten gut für die Augen sind und das stimmt auch. Das Gemüse enthält nämlich hohe Mengen an Beta-Carotinoiden, die der Körper in Vitamin A umwandelt, was die Netzhaut vor Schäden bewahrt. Auch die sekundären Pflanzenstoffe Luthein und Zeaxathin sind eine Wohltat für die Augen. Integrieren Sie viel grünes Gemüse wie Brokkoli, Spinat und Grünkohl sowie Paprika und Tomaten in Ihren Speiseplan. Auch Beeren und Zitrusfrüchte wie Zitronen und Blutorangen liefern den Augen wichtige Vitamine. Experten empfehlen die Vitaminversorgung für die Augen über die Ernährung zu gewährleisten und nur bei akuten Mangelzuständen auf Nahrungsergänzungsmittel zurückzugreifen.

Regelmäßig die Sehstärke checken

Vereinbaren Sie regelmäßig einen Termin bei einem Optiker, um einen Sehtest zu machen. So erkennen Sie schnell, wenn sich Ihre Sehstärke verschlechtert hat und können Ihre Sehhilfen entsprechend anpassen. Wenn Sie dagegen längere Zeit eine Brille tragen, deren Gläser nicht optimal auf Ihre Fehlsichtigkeit abgestimmt sind, schaden Sie Ihren Augen zusätzlich. Außerdem sollten Sie mindestens alle paar Jahre beim Augenarzt vorstellig werden, der Ihre Augen gründlich durchchecken kann.

Bewegung für die Augen

Ausreichend Bewegung ist wichtig für unsere Gesundheit, das ist allgemein bekannt. Auch die Augen profitieren von körperlicher Aktivität – vor allem, wenn diese an der frischen Luft erfolgt. Spaziergänge im Freien, die automatisch auch Blicke in die Ferne beinhalten, bekämpfen trockene und gereizte Augen. Das gilt insbesondere auch in der kalten Jahreszeit, wenn die Augen vermehrt trockener Heizungsluft ausgesetzt sind.

Workout für die Augen

Gönnen Sie Ihren Augen zwischendurch ein spezielles Workout, indem Sie bewusst blinzeln. Gerade wenn wir konzentriert auf Bildschirme starren, vergessen wir häufig unbewusst das Blinzeln, wodurch die Augen schlechter mit Tränenflüssigkeit versorgt werden und schnell austrocknen. Gegensteuern können Sie, indem Sie regelmäßig Pausen einlegen und absichtlich blinzeln. Außerdem sollten Sie sich angewöhnen, öfter in die Ferne zu schauen, um die Augen zu fördern.

Alkohol und Nikotin meiden

Regelmäßiger Alkohol- oder Nikotinkonsum ist auf vielerlei Art schlecht für die Augen. Etliche Augenkrankheiten wie Grauer Star, Grüner Star und die gefürchtete Makuladegeneration werden dadurch begünstigt. Auch Ihren Augen zuliebe solltem Sie also Alkohol nur in Maßen konsumieren und die Finger vom Glimmstängel lassen.

Draußen eine Sonnenbrille tragen

Sind die Augen ungeschützt dem Sonnenlicht ausgeliefert, schädigen die UV-Strahlen die empfindlichen Sehorgane. Deswegen sollten Sie nicht nur im Sommer bei längeren Aufenthalten im Freien immer eine Sonnenbrille tragen. Achten Sie dabei auf eine vernünftige Qualität der Brille – das CE-Zeichen attestiert zum Beispiel, dass die Brille europäischen Sicherheitsstandards entspricht. Idealerweise kaufen Sie Ihre Brille nicht im Kaufhaus, sondern beim Optiker nach vorhergehender Beratung.

Weitere Tipps für die Augengesundheit

Vermeiden Sie Zugluft, zum Beispiel durch Klimaanlagen oder bei längeren Autofahrten, die schnell zu Augenentzündungen führen kann. Achten Sie in Ihrem Zuhause und Arbeitsumfeld zudem auf eine ausreichende Beleuchtung. Energiesparen ist gut und schön, aber bitte nicht auf Kosten Ihrer Augengesundheit. Ausreichend trinken, mindestens zwei bis drei Liter täglich, am besten Wasser, sollten Sie ebenfalls. Das schützt zuverlässig vor trockenen Augen. Genügend Schlaf gönnt den Augen die dringend benötigten Erholungspausen.