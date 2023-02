Tee vor dem Einschlafen: für mehr Ruhe & einen besseren Schlaf

Sie sind nicht allein. Viele Menschen haben Schlafprobleme! Unterschiedliche Quellen nennen die Zahl der Schlaflosen zwischen 25% und 80% der arbeitenden Bevölkerung in Deutschland. Manche von uns können nicht einschlafen oder nicht durch schlafen. Dafür gibt es eine ganze Reihe von Gründen. Von Gedankenkreisen über zu schweres Essen am Abend, Ängste bis hin zu manifesten gesundheitlichen Problemen. Kann ein Tee da wirklich Abhilfe schaffen? Sicher nicht in allen Fällen, aber einen Versuch ist es wert, denn im Gegensatz zu Medikamenten hat ein Schlaftee keine oder sehr geringe Nebenwirkungen.

Welche Kräuter gehören in den Tee?

Eine ganze Reihe von Pflanzen sind dazu geeignet, beim Einschlafen oder Durchschlafen zu helfen. Diese sind:

- Hopfen

- Passionsfruchtblume

- Lavendel

- Baldrian

- Echtes Johanniskraut

- Kamille

- Zitronenmelisse

Dabei hat jede Pflanze ihren Schwerpunkt an anderer Stelle. Wenn Sie einen Rundumschlag versuchen möchten, wählen Sie einen Tee, der möglichst viele dieser Kräuter enthält. Sie finden ein großes Angebot an Tees im Prospekt von Edeka. Dort gibt es zu bestimmten Aktionswochen auch ausgefallenere Teesorten wie echtes Johanniskraut. Vor allem im Frühjahr gibt es bei Edeka eine Auswahl an Oolong-Tees und Bio-Angeboten. Auch die Frischeabteilung hat eventuell eines der oben genannten Kräuter im Angebot.

Die Einsatzgebiete der Kräuter variieren ein bisschen. So hilft Passionsfruchtblume am besten gegen Schlafstörungen, die durch Gedankenreisen hervorgerufen werden und wird dabei optimal unterstützt durch echtes Johanniskraut, welches ebenfalls die Nerven beruhigt. Kamille ist gut geeignet, wenn es sich um Einschlafstörungen aufgrund von Überessen handelt. Die schlaffördernden Eigenschaften von Lavendel sind zwar nicht nachgewiesen, eine beruhigende Wirkung aber schon. Lavendelkissen unter dem Kopfkissen können hier eventuell noch effektiver eingesetzt werden als ein Lavendeltee.

Außer den oben genannten Kräutern können Sie auch die Neulinge Ashwagandha und CBD-Öl ausprobieren. Beide haben kaum Nebenwirkungen und einen sehr guten Effekt bei vielen Menschen.

Foto: Lisa Hobbs auf Unsplash

Wie wendet man den Tee an?

Kräutermedizin im Allgemeinen benötigt mehr Zeit als ein Medikament, um ihre Wirkweise zu erlangen. Sie können nicht an einem einzigen Abend eine Tasse Passionsfrucht Blumen Tee genießen und erwarten, besser zu schlafen. Geben Sie Kräutern zwei bis drei Wochen Zeit und bewerten Sie dann die Wirkung. Am besten führen Sie Buch über Ihren Schlaf, so dass Sie eine objektivere Beurteilung Ihrer Schlafqualität bekommen.

Foto: Content Pixie auf Unsplash

Trinken Sie den Schlaftee nicht unmittelbar, sondern ungefähr ein bis zwei Stunden vor dem zu Bett gehen. Machen Sie ein Abendritual daraus.

Was hilft außerdem bei Schlafproblemen?

Nachdem Sie am Abend ein bis zwei Tassen Schlaf-Tee getrunken haben, benutzen Sie keine elektronischen Geräte mehr und schauen Sie auch nicht fern. Die elektromagnetischen Frequenzen der Geräte, die schlechten Neuigkeiten in den Nachrichten, die Aufregung durch den Film, das Licht des Laptop Bildschirms - all das ist sehr abträglich für guten Schlaf! Lesen Sie ein schönes Buch, kuscheln Sie mit Ihrem Partner, gehen Sie einfach früher ins Bett.

Sorgen Sie insgesamt für ein weniger stressiges Leben! Sorgen Sie für viel Bewegung an der frischen Luft! Was ist wirklich wichtig? Wo können Sie Engagement herunter fahren, was machen Sie nur, weil Sie auf die Meinung anderer Rücksicht nehmen? Kümmern Sie sich um sich selbst. Sie sind die wichtigste Person in Ihrem Leben.

Fazit

Erholsamer Schlaf ist entscheidend für unsere Gesundheit und Leistungsfähigkeit. Wer schlecht schläft, kann das sehr lange kompensieren, hat aber eine geringere Lebensfreude als Menschen, die gut schlafen. Schlecht zu schlafen ist in vielen Fällen kein gottgegebenes Schicksal - Sie können viel für Ihre Schlafqualität tun. Es mag erforderlich sein, Ihr Leben umzustellen oder es bedarf eines Schlaftees am Abend - guter Schlaf ist wichtig genug, um alle Möglichkeiten auszuschöpfen.