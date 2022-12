Stress ist eine unterschätzte Gefahr für die Gesundheit - gehen Sie aktiv dagegen vor und lernen Sie wieder zu entspannen

In unserer heutigen Gesellschaft, die von Hektik und Leistungsdruck geprägt ist, leben immer mehr Menschen in einer dauerhaften Anspannung und leiden mitunter über Jahre unter Stress. Dass das natürlich alles andere als gesund ist, sollte hinlänglich bekannt sein, doch leider wird Dauerstress noch immer nur allzu oft unterschätzt. Wer über längere Zeit großem Stress ausgesetzt ist, riskiert langfristige und mitunter irreparable Schädigungen der allgemeinen Gesundheit. Damit Sie nicht zu einem weiteren Betroffenen werden, möchten wir Ihnen einige Tipps an die Hand geben, wie Sie lernen, entspannt und glücklich durch Leben zu gehen.

Foto: Photo by Elisa Ventur on Unsplash

Stress ist Auslöser unzähliger Krankheiten

Mit Sicherheit haben Sie schon davon gehört oder gelesen, dass dauerhafter Stress zu gesundheitlichen Beschwerden führen kann. Doch welche Folgen sich genau daraus ergeben, ist nur den wenigsten Menschen bewusst.

Die moderne Medizin hilft uns, immer länger gesund zu leben und beinahe jede Krankheit zu kontrollieren. Dennoch wird den Ärzten auch heute noch alles andere als langweilig.

Dies liegt zum einen an der mitunter schlechten Ernährung der modernen Gesellschaft und zum anderen an der konstant hohen Belastung und Anspannung.

Sei es durch den Job, in dem jeden Tag Höchstleistungen erwartet werden, das Studium oder auch im privaten Umfeld: Es wird erwartet, dass wir Leistung bringen. Wer Pausen macht gilt schnell als faul und allgemein sollten wir rund um die Uhr erreichbar und verfügbar sein.

Genau hierin liegt aber die Ursache für tausende Fälle von Herz-Kreislauf-Erkrankungen jedes Jahr. Weiterhin hat Stress aber auch negative Auswirkungen aus unsere Psyche und auch unsere Zähne leiden unter den Folgen von Stress.

Schnelles und konsequentes Handeln ist also von großer Wichtigkeit.

Wie kann man Stress vorbeugen

Besser als jede Behandlung im Nachhinein ist es, Stress gar nicht erst zu einem Teil unseres Lebens werden zu lassen. Wenn wir verhindern, unter dauerhafter Anspannung zu stehen, sparen wir uns das mühevolle Aufarbeiten und schonen zudem unsere Gesundheit.

Es wäre vermessen zu sagen, dass wir versuchen müssen, jeglichem Stress aus dem Weg zu gehen, da sich dies im Alltag teilweise gar nicht vermeiden lässt.

Wichtig ist aber, dass der Stress nur vorübergehend und begrenzt ist. Ein wichtiger Termin, der eingehalten werden muss, kann mitunter zu Stress führen, doch im Anschluss sollte wieder Ruhe einkehren.

Nehmen Sie sich daher aktiv Ruhepausen und entspannen Sie nach Feierabend zum Beispiel in einem wohltuenden Massagesessel. Legen Sie die Füße hoch und trinken Sie einen Tee, oder lesen ein Buch.

Planen Sie zudem Ihre Tage am Vorabend und setzen Sie sich realistische Zwischenziele. So vermeiden Sie unnötige Hektik und können über den Tag verteilt immer wieder kleine Erfolge verbuchen.

Schalten Sie an den Wochenenden und nach Feierabend das Handy aus. Denn dauerhafte Bereitschaft führt unterbewusst zu enormem Stress.

Was tun, wenn Prävention nicht mehr möglich ist?

Sollten Sie bereits in einer Spirale aus Stress festhängen, dann müssen Sie einen harten Schnitt machen. Nehmen Sie sich eine Auszeit, schalten Sie alle Geräte ab und konzentrieren Sie sich auf sich und Ihre Lieben.

Im Zweifel sollten Sie sich professionelle Hilfe suchen und lernen Meditationen und andere Hilfsmittel in Ihren neuen Alltag zu integrieren.

Die Gesundheit ist unser wichtigster Schatz und sollte daher auch immer gut geschützt werden!