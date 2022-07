So schützen Sie sich vor der Hitze

Spätmittagssonne vermeiden



Je nach Wohngegend wird es nicht bereits mittags, sondern erst am späten Nachmittag so richtig heiß. Der Grund ist, dass die Straßen und Häuser sich im Laufe des Tages aufwärmen und deshalb gegen 17 bis 18 Uhr eine enorme Hitze abgeben. Das ist besonders bei Städten der Fall.

Schauen Sie deshalb, dass Sie Einkäufe und sonstige Erledigungen möglichst auf den Morgen oder die Mittagszeit verlegen. Ein Sonnenhut schützt den Kopf und kann einem gefährlichen Sonnenstich vorbeugen.

Keine kalten Getränke

Es mag zwar komisch klingen, aber kalte Getränke bringen den Körper dazu, dass er noch mehr Schweiß produziert. Der Organismus muss die Flüssigkeit erst auf eine normale Temperatur bringen und durch diesen Prozess schwitzt man noch mehr als zuvor.



Besser ist es, lauwarme Getränke zu sich zu nehmen. Dasselbe gilt übrigens auch beim Duschen. Zwar tut eine Abkühlung im ersten Moment gut, allerdings ist dieser kühlende Effekt auch nur von kurzer Dauer.

Haustiere brauchen ebenfalls Schutz bei der Hitze

Haustiere wie Hunde und Katzen leiden nicht selten unter den heißen Temperaturen. Abhilfe schaffen selbst kühlende Unterlagen, die als Kühlmatte fungieren.



Lange und ausgiebige Gassitouren sollten am besten auf den frühen Morgen und den Abend verlegt werden. Da viele Hunde die Hitze nicht so sehr mögen, reicht es dann aus, wenn sie mittags nur kurz vor die Tür gehen oder ein paar Minuten laufen, vorausgesetzt, der Asphalt ist nicht zu heiß. Ansonsten können die Pfotenballen reißen, was äußerst schmerzhaft für den Hund ist.



Haustiere sollten sich genauso wie Menschen auch nicht in stickigen Räumen aufhalten. Alljährlich gibt es in den Nachrichten zu lesen, dass Hunde allein im Auto zurückgelassen werden, während Frauchen oder Herrchen den Einkauf erledigt. Das Ausharren im Auto ist jedoch lebensgefährlich und hat schon so manchen Hund zum Tod geführt.



Wer an Gewässern spazieren geht, sollte unbedingt darauf achten, dass sich darin keine lebensgefährlichen Blaualgen befinden und das Baden für Vierbeiner erlaubt ist.



Was die hohen Temperaturen betrifft, sind Hunde bei diesem Wetter besonders anfällig für Würmer und Giardien. Aus dem Grund sind zu der Jahreszeit Wurmtests besonders zu empfehlen. Ein solcher Test lässt sich bequem von zu Hause aus in Ruhe durchführen. Ein zertifiziertes Labor prüft die Probe anschließend und sendet innerhalb weniger Tage das Testergebnis auf die App zu.

Richtig lüften

Nichts ist unangenehmer als nachts vor lauter Hitze nicht einschlafen zu können. Wenn das Bettlaken an einem klebt und man sich wie schweißgebadet fühlt, ist es an der Zeit, über eine richtige Belüftung nachzudenken.



Es empfiehlt sich, die Wohnräume, die Räume morgens ausgiebig zu lüften und anschließend abzudunkeln. So bleibt das Schlafzimmer angenehm kühl. Ein Durchzug kann ebenfalls sehr wohltuend sein.



Wer im Dachgeschoss wohnt oder das Problem hat, dass sich die Wohnung trotz aller Maßnahmen aufheizt, kann über eine Klimaanlage oder einen Ventilator nachdenken. Wichtig ist nur, diese Geräte nicht zu kalt einzustellen, da ein zu hoher Temperaturunterschied das Immunsystem schwächen kann.