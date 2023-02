Sichere Gesundheitsversorgung weltweit: Vorteile einer internationalen Krankenversicherung

Laut Daten des Statistischen Bundesamts (Destatis) sind im Jahr 2022 etwa eine Million Menschen aus Deutschland ausgewandert. Neben diesen Personen, die nun dauerhaft im Ausland leben, gab es noch eine Vielzahl weiterer Deutscher, die die Bundesrepublik für einen Zeitraum von mindestens mehreren Monaten verlassen haben. Essenziell bei dieser Lebensentscheidung ist nicht nur das Thema der rechtlichen Rahmenbedingungen im Zielland, sondern auch die Krankenversicherung. In den meisten Situationen ist eine internationale Krankenversicherung hier die passende Wahl. Die gesetzliche oder private Krankenversicherung aus Deutschland gilt im Ausland hingegen nur sehr eingeschränkt.

Die Leistungen der internationalen Krankenversicherung im Überblick

Eine internationale Krankenversicherung ist eine wichtige Absicherung für Personen, die häufig im Ausland unterwegs sind oder in einem anderen Land leben. Die Leistungen, die von einer solchen Versicherung abgedeckt werden, sind je nach Versicherungsplan unterschiedlich und hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie beispielsweise dem Reiseland, der Dauer des Aufenthalts und der Art der Reise.

Im Allgemeinen umfasst eine internationale Krankenversicherung jedoch Leistungen wie Notfallbehandlungen, Arzt- und Zahnarztbesuche, stationäre Krankenhausaufenthalte, ambulante Behandlungen, Medikamente und Diagnostik. Einige Versicherungspläne bieten auch eine Deckung für alternative Therapien, Rehabilitationsaufenthalte, psychologische Behandlungen und präventive Gesundheitsmaßnahmen.

Wer braucht eine internationale Krankenversicherung?

Eine internationale Krankenversicherung bietet umfassenden Versicherungsschutz auf Reisen ins Ausland und eignet sich grundsätzlich für alle, die länger als drei Monate im Ausland verbringen werden. Insbesondere können folgende Personengruppen von einer solchen Versicherung profitieren:

· Digitalnomaden

· Studenten im Ausland

· Langzeitreisende

· Work & Traveler

· Au-pairs

· Auswanderer

· Rentner im Ausland

Auswahl des Tarifs bei einer internationalen Krankenversicherung

Internationale Krankenversicherungen unterscheiden sich in Hinblick auf ihre Leistungen, Abrechnungsmodalitäten und weitere Kriterien stark voneinander. Experten wie Herr Nolden von noldenfinanz.de empfehlen deshalb, dass die Auswahl des Tarifs gemeinsam mit einem unabhängigen Makler stattfindet. Es kann so sichergestellt werden, dass die internationale Krankenversicherung bei einem Unfall oder einer schwerwiegenden Krankheit alle benötigen Leistungen enthält.

Was zeichnet eine internationale Krankenversicherung aus?

Eine solide internationale Krankenversicherung übertrifft eine reguläre Auslandskrankenversicherung deutlich. Besonders entscheidend sind dabei folgende Faktoren:

· Eine internationale Krankenversicherung ist unbefristet, hat also keine festgeschriebene Dauer. Auslandskrankenversicherungen, die in Deutschland von vielen gesetzlichen Krankenversicherungen als Zusatzleistung angeboten werden, haben hingegen eine Höchstdauer von maximal fünf Jahren.

· Eine Auslandskrankenversicherung bietet in der Regel nur einen begrenzten Versicherungsschutz für Reisen. Die Leistungen einer internationalen Krankenversicherung sind hingegen deutlich umfangreicher, so dass diese auch im Ausland einen umfangreichen Gesundheitsschutz bieten kann, der etwa Vorsorgeuntersuchungen, Impfungen, Zahnersatz und Schwangerschaften umfasst.

· Eine internationale Krankenversicherung erlaubt auch die Behandlung im Heimatland. Kommt es im Ausland zu einer Verletzung oder einer Krankheit, kann sich der Versicherungsnehmer also dazu entscheiden, sich in Deutschland behandeln zu lassen. Eine zusätzliche inländische Krankenversicherung ist also nicht nötig, weil der Versicherungsschutz der internationalen Krankenversicherung global gilt.

· Eine internationale Krankenversicherung kann im Ausland abgeschlossen werden. Eine normale Reisekrankenversicherung muss hingegen bereits vor dem Reiseeintritt in Deutschland gebucht werden. Die internationale Krankenversicherung ist also deutlich flexibler, ohne dass es dadurch zu Nachteilen bei der medizinischen Versorgung kommt. Sie eignet sich deshalb auch für spontane Menschen, die länger im Ausland unterwegs sind und dabei unterschiedliche Länder bereisen.

Wie viel kostet eine internationale Krankenversicherung?

Die Kosten einer internationalen Krankenversicherung sind wie bei einer herkömmlichen privaten Krankenversicherung (PKV) von unterschiedlichen Faktoren abhängig. Entscheidend sind vor allem das Alter und der Gesundheitszustand des Versicherten. Die meisten Versicherungsgesellschaften verlangen vor dem Abschluss einer internationalen Krankenversicherung deshalb eine umfangreiche Gesundheitsprüfung, die den allgemeinen Gesundheitszustand und Vorerkrankungen zeigen soll.

Außerdem hängen die Kosten der internationalen Krankenversicherung maßgeblich vom Einreiseland ab. Handelt es sich um Länder wie die U.S.A. und Kanada, wo im Behandlungsfall hohe Gebühren anfallen können, ist die internationale Krankenversicherung deutlich teurer als in Ländern mit eher geringen Behandlungskosten.

Die Versicherungsgesellschaften bieten zudem meistens unterschiedliche Tarife an, deren Leistungen und damit auch deren Kosten sich stark voneinander unterscheiden. Während die günstigen Basistarife nur eine notfallmedizinische Behandlungen bei einem Umfall oder einer akuten Krankheit umfassen, sind weitere Behandlungen oft nur in den deutlich teureren Premium- und Professional-Tarifen enthalten.