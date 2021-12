Schmerzen im Alltag – was Betroffene tun können

Chronische Schmerzen sind leider keine Seltenheit und ein Problem, das Millionen von Menschen in Deutschland plagt. Nicht selten gehen die Schmerzen mit einer deutlich beeinträchtigen Lebensqualität einher, weswegen sich viele fragen, was sie dagegen tun können. Glücklicherweise gibt es in vielen Fällen Lösungen und welche sich am meisten anbieten, möchten wir Ihnen hier zeigen.

Ein ausführliches Gespräch mit dem Hausarzt ist unabdingbar

Schmerzen können die unterschiedlichsten Ursachen haben und bevor Sie über mögliche Lösungen nachdenken, sollten Sie erst einmal Ihren Hausarzt aufsuchen. Der Hausarzt kann in vielen Fällen feststellen, woher die Schmerzen kommen und passende Empfehlungen aussprechen. Generell ist eine ausführliche Beratung unabdingbar, damit Sie sich ein besseres Bild über Ihre Situation machen können. Ganz zu schweigen davon, dass Sie der Hausarzt – falls es erforderlich sein sollte – an einen Facharzt überweisen kann.

Bei Medikamenten sind pflanzliche Präparate oft die bessere Wahl

Sollten die Schmerzen nicht mehr ertragbar sein, ist nicht nur eine umgehende Behandlung vonnöten, sondern Sie werden wahrscheinlich auch starke Schmerzmittel brauchen. Bei den meisten alltäglichen Schmerzen sind Schmerzmittel auf chemischer Basis jedoch oftmals gar nicht vonnöten, da es genügend pflanzliche Alternativen gibt und solche hinsichtlich ihrer Nebenwirkungen weit besser abschneiden. Interessant sind beispielsweise Präparate mit Beinwell, Gewürznelken, Heublumen oder Cannabidiol (CBD). Gerade letztere Lösung birgt ein hohes Potenzial, denn die Wirkung von CBD wird – obwohl nicht berauschend – von vielen Schmerzpatienten gelobt. CBD hat schließlich nicht nur eine beruhigende und entspannende Wirkung, sondern der Wirkstoff kann auch bei unterschiedlichen Arten von Schmerzen helfen. Umso erfreulicher, dass CBD legal erhältlich ist und einfach aus dem Internet bestellt werden kann.

Bewegung hilft in vielen Fällen bei der Schmerzlinderung

Nur in wenigen Situationen sollten Sie gänzlich auf Bewegung verzichten: In den meisten Fällen ist es hingegen so, dass zumindest sanfte Bewegungsarten wie Qigong und Yoga bei der Schmerzlinderung helfen. Möglicherweise ist auch stärkere körperliche Betätigung empfehlenswert, aber um hierbei kein Risiko einzugehen, holen Sie am besten den Rat Ihres Hausarztes ein.

Bei manchen Schmerzen sind Massagen sinnvoll

Bestimmte Arten von Schmerzen lassen sich auch durch Massagen behandeln und das gilt insbesondere dann, wenn die Beschwerden mit Muskelverhärtungen oder -verspannungen zusammenhängen. Durch diverse Massagetechniken kann die Muskulatur gelockert werden, was auch die Durchblutung fördert und somit den Schmerzen entgegenwirkt. Aber Vorsicht: Massagen sind nicht immer hilfreich, sondern können bestehende Schmerzen sogar verschlimmern. Sie sollten sich daher nicht nur an einen professionellen Massagesalon wenden, sondern auch geklärt haben, ob und welche Massagen in Ihrer persönlichen Situation sinnvoll sind

Kälte und Wärme gelten als bewährte Lösung

Kaum eine Methode hat sich bei Schmerzen so bewährt wie Kälte und Wärme, was nachvollziehbar ist, denn Wärmebehandlungen können selbst bei starken Schmerzen Abhilfe schaffen. Allerdings sind sie eher für akute Schmerzen geeignet, weswegen Sie bei chronischen Schmerzen besser auf andere Lösungen zurückgreifen.



