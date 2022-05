Probiotika im Test: Darmpräparat ist Apothekenprodukt des Jahres

(djd-p). Spätestens seit dem Bestseller ‚Darm mit Charme‘ von Giulia Enders wissen viele um die gesundheitliche Bedeutung einer intakten Darmflora. Daher werden Produkte mit Milchsäurebakterien zur Unterstützung der Darmschleimhaut, sogenannte Probiotika, immer beliebter, zum Beispiel, wenn man im Zuge einer Kur oder Darmsanierung die Darmflora wieder aufbauen möchte. Kein Wunder, dass das Angebot an Präparaten für die Darmflora – auch Darm-Mikrobiom genannt - immer größer wird und leider auch zunehmend minderwertige Produkte den Markt überschwemmen. Doch woran erkennt man ein gutes Darmpräparat? Orientierung gibt jetzt das „Journal für die Apotheke“. Es kürte ‚Darmflora plus select“ von Dr. Wolz zum Apothekenprodukt des Jahres 2022. Die Pharmazeutin und Jury-Vorsitzende Dr. Barbara Spohrer begründete die Entscheidung mit der hohen Qualität und der in vielen Humanstudien geprüften und in Erfahrungsberichten bestätigten Wirkung des Präparats und der enthaltenen Stämme.

Die Wahl der Jury fiel nach umfangreichen Tests auf ‚Darmflora plus select‘ , weil dieses Präparat durch die Kombination aus qualitativ überaus hochwertigen Milchsäurebakterien in einer sehr hohen Dosierung von 100 Milliarden pro Tag und der wissenschaftlich fundierten Grundlage überzeugt. Besonders zu empfehlen sind die Kapseln nach einer Antibiotikatherapie. Die Bakterienstämme sind nicht nur stabil gegenüber vielfältigen Antibiotika, sie sind auch säureresistent, überleben also auch bei hohen Säurekonzentrationen im Magen. Zusätzlich sind sie durch eine säureresistente Kapsel geschützt. Das Produkt muss auch nicht im Kühlschrank aufbewahrt werden, da die enthaltenen Darmbakterien nicht wärmeempfindlich sind. Weil sie eine sehr gute Anhaftungsfähigkeit an der Darmmukosa haben, bleiben sie im Darm und werden nicht sofort wieder ausgeschieden.

Die 18 enthaltenen Stämme wurden nach neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen im Rahmen eines Multi-Species-Konzepts sorgfältig ausgewählt. Die Wirkung der Stämme und deren sichere Anwendung beim Menschen wurden in vielen Humanstudien geprüft - insgesamt liegen über 100 Studien hierzu vor. Alle Stämme sind genetisch charakterisiert, klassifiziert und sicher (GRAS-Status).

Zusätzlich zu den Laktobazillen und Bifidobakterien enthält Darmflora plus select intens die Vitamine B1, B2, B6 und B12 sowie Biotin und Folsäure zur Unterstützung der Darmschleimhaut und des Immunsystems. Im Gegensatz zu vielen anderen Probiotika ist das Präparat vegan und enthält nur die reinen Wirkstoffe, ist also frei von Gelatine, Gluten, Lactose, Fructose und Histamin. Es sind auch keine Zusatz-, Farb- oder Füllstoffe wie Magnesiumstearat oder Titandioxid enthalten. Die Tagesdosis kann auf vier Kapseln aufgeteilt werden. Dadurch ist eine einschleichende und individuelle Dosierung möglich. Die Kapselhülle besteht aus magensaftresistenter Cellulose und zeichnet sich durch eine Time-Release-Technologie aus, das heißt, der Inhalt der Kapsel wird erst im Darm vollständig freigegeben.

All diese Eigenschaften machen das Präparat zu einem qualitativ besonders hochwertigen Präparat. „Daher war es nur konsequent“, so die Jury-Vorsitzende Dr. Barbara Spohrer, „Darmflora plus select intens als Apothekenprodukt des Jahres 2022 im OTC-Bereich auszuzeichnen. Denn das Präparat kann das Therapiemanagement einer Darmbehandlung auf wissenschaftlicher Grundlage entscheidend verbessern.“

Erhältlich ist es in Apotheken oder direkt bei Dr. Wolz.