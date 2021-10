Prämien sparen bei der Krankenversicherung 2022

Selbstbeteiligung anpassen

Zusatzversicherungen für die Krankenkasse lassen sich oft mit einer Eigenbeteiligung wählen. Je höher der Betrag, umso geringer die Kosten für die Prämien. In der Schweiz kann auch die klassische Krankenversicherung mit einem sogenannten Franchise genutzt werden. Dort ist eine maximale Eigenbeteiligung von 2500 Franken wählbar. Möchte man den Betrag für einen bestehenden Vertrag erhöhen, muss dies bis zum Jahresende geschehen, um im Folgejahr zu greifen.

Krankenkasse wechseln

Krankenkassen arbeiten mit unterschiedlichen Tarifen. In Deutschland kann jeder die Kasse wechseln, ohne an einen festen Zeitpunkt gebunden zu sein. Zumeist greift eine Kündigungsfrist von zwei Monaten. Die Versicherungen sollten nahtlos ineinander übergehen. Unversicherte Zeiten sind im vollen Umfang beitragspflichtig. Wenn man also erneut eine gesetzliche Krankenversicherung nutzt, werden die Beiträge nachgefordert und es fällt eine Säumungsgebühr an.

In der Schweiz kann es sich ebenfalls lohnen, die Kasse zu wechseln, um geringere Prämien zu sichern. Der Anbieter krankenkassevergleich.ch ermöglicht es, in wenigen Minuten das beste Angebot zu finden. Ein Wechsel ist zumeist nur einmal im Jahr, im November möglich. Wird diese Frist nicht eingehalten, bleiben die Kosten ein weiteres Jahr auf einem höheren Niveau.

Unfalldeckung ausschließen und Prämien senken

Für Schweizer gibt es die Option, über den Arbeitsplatz eine Unfallversicherung zu nutzen. Besteht ein solcher Vertrag, wird die Unfalldeckung in der Grundversicherung hinfällig. Dies schlägt sich in den Prämien nieder.

In Deutschland lässt sich die Unfallversicherung separat abschließen, so werden unter anderem zusätzliche Behandlungsoptionen gesichert. Es wirkt sich jedoch nicht auf die Kosten der Krankenversicherung aus. Die Unfallversicherung bietet zusätzliche Vorteile wie Verletztengeld oder Übergangsgeld.

Einschränkung der freien Arztwahl

Für die Behandlung durch Spezialisten können hohe Kosten auf die Krankenkassen zukommen. Daher arbeiten die Kassen in Deutschland mit Vertragsärzten, die zu festen Konditionen abrechnen. Gesetzlich Versicherte können diese Ärzte zu jeder Zeit nutzen. Das Netzwerk der einzelnen Kassen ist enorm umfangreich und es kommt selten dazu, dass die Kasse die Kostendifferenz nicht tragen möchte. Um diese zu umgehen, sollte jedoch bei der Wahl von Spezialisten mit der Krankenkasse Rücksprache gehalten werden.

In der Schweiz gibt es das aktive Prämienrabattmodell, in dem die Kosten sinken, durch eine eingeschränkte Ärzteliste für die Versicherten.

Günstige Prämien für Personen mit geringem Einkommen

In Deutschland wird mit einem Mindestsatz für Versicherte gearbeitet. Fällt das Einkommen unter diesen Mindestsatz, übernimmt in der Regel der Staat die Kosten für die Krankenversicherung. Dies ist vor allem für Geringverdiener und Selbstständige relevant.

Auch in der Schweiz kann über die kantonale Ausgleichskasse eine Prämienminderung für Geringverdiener ausgeglichen werden.