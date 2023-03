Pokale und Medaillen für echte Gewinner

Wettkämpfe sind großartig: in einer oder mehreren herausfordernden Disziplinen messen die Teilnehmer ihr Können. Am Ende wird der Sieger feierlich geehrt. Was darf dabei keinesfalls fehlen? Richtig, ein Pokal oder eine Medaille, die noch Jahre später an den Sieg erinnern!

Pokale mit Gravur - Die beste Erinnerung an den großen Erfolg!

Einmal Sieger sein und auf dem Treppchen stehen, davon träumen viele! Ob sportlicher Wettkampf im klassischen Sinne, Denksport oder als Höhepunkt des Kindergeburtstages - Trophäen und Pokale mit Gravur und die Siegerehrung sind das Highlight jedes Wettbewerbes. Bei Pokalprofi kann jeder individuelle Preise gravieren lassen und damit eine wunderbare Erinnerung erschaffen.

Wertvolle Erinnerungsstücke

Bei vielen Wettkämpfern und ehemaligen Teilnehmern finden die Pokale, Trophäen und Medaillen einen Ehrenplatz in der Vitrine oder im Regal. Je länger eine sportliche Karriere dauert, umso mehr sammelt sich an. So entsteht über die Jahre eine ganze Geschichte der eigenen Laufbahn und wunderbare Erinnerungen, in denen sich immer wieder schwelgen lässt.

Für die Wettkämpfer am wertvollsten sind aber nicht nur die Erinnerungen selbst, sondern die Ehre, eine Auszeichnung für die eigene Leistung zu erhalten. Gerade bei sportlichen und denksportlichen Wettbewerben bereiten sich die Teilnehmer oft sehr lange Zeit vor. Viel Freizeit, Leidenschaft und Schweiß wird in den eigenen Fortschritt investiert. Das soll sich dann natürlich auch auszahlen. Etwa durch einen Platz auf dem Treppchen mit einer Gold-, Silber- oder Bronze-Medaille oder einen eindrucksvollen Pokal mit dem eigenen Namen.

Unbegrenzte Möglichkeiten auch über den Sport hinaus

Pokale und Trophäen können mehr, als nur über sportliche Erfolge berichten. So eignen sich beispielsweise die Glas-Trophäen als tolle Aufmerksamkeit für Jubiläen wie Geburtstage, Vereins- oder Firmenzugehörigkeit. Einerseits dienen sie als schöne Erinnerung, andererseits erfährt der Beschenkte, wie wichtig seine Leistung für sein Umfeld ist. Zudem sind die Trophäen dekorativ, nicht nur in der Vitrine, sondern auch auf dem Regal oder Schreibtisch.

Pokalprofi hat seine Trophäen und Preise in übersichtliche Kategorien aufgeteilt. Die Sportfiguren gibt es in verschiedenen Ausführungen für gängige Sportarten, darunter Fußball, Judo, aber auch Angeln oder Motorsport. Auch die Medaillen gibt es speziell für bestimmte Sportarten, aber genauso „blanko“, so dass sie universell verwendet werden können. Die Trophäen aus Glas können mit eigenem Logo, Schriftzug, Name und mehr graviert werden und lassen sich so individuell für die eigenen Zwecke gestalten.

Highlight für Kinder: ein eigener Pokal!

Für den Nachwuchs sind individualisierte Auszeichnungen mit Gravur etwas ganz Besonderes. Sie wissen, dass sich all die Anstrengungen gelohnt haben und Eltern und Familie sehr stolz auf ihre Leistungen sind. Beim Pokalprofi gibt es kindgerechte Trophäen, Medaillen und Pokale mit Gravur, die noch in vielen Jahren von den herausragenden Erfolgen zeugen.

Dabei muss es nicht immer ein „richtiges“ Turnier sein, auch kleine Wettbewerbe haben ihren Reiz. So können die Pokale beispielsweise genauso die Ferienfreizeit, Kindergeburtstage oder Projektwochen mit einer feierlichen Veranstaltung abschließen. Mit den Preisen erhalten die Kinder wunderbare Erinnerungen, die ihnen keiner nehmen kann und die noch in vielen Jahren für Gesprächsstoff in der Familie sorgen werden.