Physiotherapie bei Kopfschmerzen

Kopfschmerzen sind eine wahre Volkskrankheit. Millionen von Menschen leiden unter dem Pochen, Ziehen oder Stechen im Schädel. In den meisten Fällen verbirgt sich eine harmlose Ursache dahinter. Bei lange anhaltenden Beschwerden sollten Sie aber sicherheitshalber einen Arzt aufsuchen. Neben der altbewährten „Kopfschmerztablette“ helfen oft auch schon kleine Veränderungen in der Lebensweise. Aber auch die Physiotherapie ist bei manchen Ursachen die Behandlung der Wahl. Das gilt vor allem dann, wenn die Kopfschmerzen orthopädische Ursachen haben. Aber auch bei Spannungskopfschmerzen und sogar der Migräne kann eine physiotherapeutische Behandlung helfen, obwohl die Erkrankungen nicht direkt etwas mit dem Bewegungsapparat zu tun haben. Sprechen Sie am besten mit Ihrem Arzt oder Physiotherapeuten.

Das Gute an den Kopfschmerzen nach einer durchzechten Nacht ist, dass Sie die Ursache eindeutig zuordnen können. Das gelingt bei einem „brummenden Schädel“ aber längst nicht immer. Oftmals treten die unangenehmen Symptome total sporadisch auf und sind dann ebenso schnell wieder verschwunden. Bei andauernden Kopfschmerzen sollten Sie unbedingt Ihren Arzt aufsuchen. Je nach Ursache kommt dann auch eine physiotherapeutische Behandlung in Betracht. Klären Sie aber sicherheitshalber mit Ihrer Krankenversicherung ab, ob diese die Behandlung auch wirklich übernimmt.

Am häufigsten treten Spannungskopfschmerzen auf

Spannungskopfschmerzen sind die häufigste Kopfweh-Variante. Insgesamt sind zwischen 30 und 80 Prozent der Bevölkerung von diesen Beschwerden betroffen[1]. Meistens findet sich kein eindeutiger Auslöser. Manche Wissenschaftler gehen davon aus, dass die Betroffenen eine niedrigere Reizschwelle für Schmerzempfindungen haben. Dennoch belegen Studien, dass eine Physiotherapie in manchen Fällen gegen Spannungskopfschmerz hilft. Vor allem Massagen, Dehnübungen der Halsmuskulatur und eine manuelle Therapie sind für viele Betroffene hilfreich[2]. Hierdurch werden Verspannungen gelöst, die ein möglicher Grund für diese Kopfschmerzen sein können.

Weitere Faktoren, die Spannungskopfschmerzen begünstigen, sind:

· Flüssigkeitsmangel

· Schlafstörungen

· Stress

Auch durch PC-Arbeit überanstrengte Augen können zu den unangenehmen Kopfschmerzen führen.

Migräne: Ursachen noch immer nicht komplett geklärt

Ebenfalls zu den häufigsten Kopfschmerzerkrankungen zählt die Migräne. Ihr liegen neurologische Ursachen zugrunde, die aber bis heute noch nicht zu 100 Prozent entschlüsselt sind. Ärzte vermuten überaktive Netzwerke im Gehirn hinter den teils quälenden Beschwerden. Oft wird ein Schmerzanfall durch bestimmte Auslöser (Trigger) hervorgerufen. Hierzu gehören:

· Stress

· Bestimmte Nahrungsmittel (z. B. lange gereifter Käse, Koffein, Rotwein)

· Körperliche Belastungen

· Verqualmte Räume

Doch auch Verspannungen können zu einer Migräne-Attacke führen. Deswegen hilft vielen Menschen eine Physiotherapie, deren Ziel es ist, die Schmerzintensität zu reduzieren und die Lebensqualität zu erhöhen[3]. Zusätzlich sollten Sie als Migräne-Patient gezielt die Auslöser vermeiden. Auch Medikamente gehören zur Behandlung. Generell rückt zudem CBD mehr und mehr als natürliche Alternative zu synthetischen Schmerzmitteln in den Fokus der Therapie[4].





