Nachhaltigkeit im Badezimmer : Eine umweltschonende Körperpflege

In vielen Badezimmern stapeln sich halb aufgebrauchte Duschgelflaschen, die Regale der Drogerien sind voll von Einwegkosmetikprodukten und die Liste mit Begriffen auf den Verpackungen von Kosmetikprodukten, die irgendwie chemisch klingen, ist oft lang...

Verbraucher wünschen sich häufig mehr Nachhaltigkeit im Badezimmer.

In diesem Artikel zeigen wir einige wertvolle Tipps, mit denen es gelingen kann, auch im Badezimmer auf die Umwelt zu achten.

Verpackungsmüll vermeiden

Wie so oft lohnt es sich auch bei der Auswahl der Produkte zur Körperpflege, auf "weniger ist mehr" zu setzen - zum Beispiel, wenn es um die Verpackung geht. So kann anstelle von normalem Shampoo Haarseife benutzt werden. Haarseife ist oft in der Menge viel ergiebiger als eine Flasche Shampoo und obendrauf benötigt sie keine Plastikverpackung.

Wer auf Duschgel verzichten möchte, kann eine feste, natürliche Seife benutzen.

Deocreme ist eine Alternative zum Deostift oder zur Sprühflasche. Und auch Parfüms gibt es in fester Form zu kaufen.

Nachhaltig schenken

Natürliche Kosmetikprodukte verschenken und Umweltbewusstsein verbreiten! Fans von Körperpflegeprodukten freuen sich über duftende Seifen, Peelings oder Lippenstifte auf natürlicher Basis in bunten Farben. Für viele Produkte gibt es Nachfüllpackungen.

Auch zu besonderen Anlässen muss man nicht auf Nachhaltigkeit verzichten. Mit Ostergeschenke Mädchen kann man die Beschenkten über besondere Kombinationen von nachhaltigen Körperpflegeprodukten erfreuen.

Spannend wird es jedes Jahr in der Weihnachtszeit, wenn sich nach und nach die 24 Türchen öffnen... Ein besonderes Geschenk ist der Frauen Adventskalender, in denen jeden Tag eine besondere Kosmetiküberraschung wartet.

Vermeidung von Mikroplastik in Kosmetikprodukten

Mikroplastik sind winzige Plastikkügelchen, die kleiner als 5 mm sind. Diese entstehen entweder durch den Zerfall von größeren Plastikteilen und kommen so in unsere Gewässer oder werden speziell für die Industrie hergestellt. Häufig sind sie in Produkten wie Peeling, Zahnpasta und Shampoo enthalten. Um Mikroplastik zu vermeiden, empfiehlt sich ein Blick auf die Inhaltsstoffe: Polypropylen (PP) , Acrylate Copolymer (AC) und Polyethylen (PE) sind zum Beispiel eine Bezeichnung für die winzig kleinen Plastikkügelchen.

Wem das zu aufwendig ist, der kann seine Produkte mit der App Code Check auf schädliche Inhaltsstoffe scannen. Diese zeigt je nach Einstellung auf, ob in einem Produkt Mikroplastik oder weitere umweltschädliche Stoffe enthalten sind.

Bambus: Eine tolle Alternative zu Plastik

Produkte wie Zahnbürsten, Zahnseide und Zahnputzbecher sind nicht nur stabil und schön anzusehen, wenn sie aus Bambus sind, sondern noch dazu eine umweltschonende Alternative.

Auch zur Haarpflege können Kämme aus Bambus oder Holz verwendet werden, um die Umwelt zu schonen.

Naturkosmetik

Die Verwendung von zertifizierten Naturkosmetikprodukten lohnt sich aus zahlreichen Gründen. Es sind weniger Inhaltsstoffe enthalten wie Emulgatoren, Parabene, Silikone oder Konservierungsstoffe. Diese trocknen häufig Haut und Haare aus und bringen nur kurzfristig einen Glanz - oder Frischeeffekt in Haut und Haar.

Kosmetik selber herstellen

Das Internet ist voll von Tutorials und inspirierenden Ideen, mit denen es ganz einfach gelingt, Kosmetik selbst herzustellen.

Ein Tipp für Einsteiger: Mit einigen Löffeln Meersalz, ätherischen Ölen und je nach Bedarf Mandel- oder Olivenöl kann ein pflegendes Körperpeeling hergestellt werden. In einem wiederverschließbaren Gefäß aufbewahrt hält sich das einige Zeit und riecht obendrauf noch sehr gut. Auch von finanzieller Seite lohnt es sich, Kosmetik selbst herzustellen.

Wenn man sich ein Repertoire an Basic - Zutaten angeschafft hat, kann man immer wieder selbst neue Rezepte für Peeling, Seife, Bodylotion ausprobieren.

Kleine Tricks, die Großes bewirken

Mit ein wenig Bewusstsein für Nachhaltigkeit im Badezimmer tun wir der Umwelt einen großen Gefallen. Das heißt nicht, dass von heute auf morgen alles geändert werden muss. Doch einige Tricks sorgen für mehr Leichtigkeit im Badezimmer, weniger Plastikmüll in der Natur und weniger Chemie auf unserer Haut!