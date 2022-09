Mittendrin: Bürgerlabor in der heißen Phase der Mobilitätsabfrage

Den nachhaltigen Schritt in die Zukunft gehen! Immer mehr Gemeinden und Kreise möchten sich in Sachen Umweltschutz aktiv zeigen und den Erhalt der Natur auf langfristigen Wegen sichern. Die Kombination mit attraktiven Mobilitätsangeboten, die überwiegend auf Stromantrieb basieren, steht dabei hoch im Kurs. Mit dem Bürgerlabor kommit hat sich das Münsterland einer Aktion verschrieben, die auf den Input von Bürgern und Anwohnern setzt. Ein Projekt für die Bürger mit den Bürgern!

Aktuell befindet sich der Ideenpool in der heißen Phase. Über die offizielle Seite des Bürgerlabors können Interessenten ihre Vorschläge einreichen. Eine kurze Registrierung ist Voraussetzung, um teilnehmen zu können. Gefragt wird nach den existierenden Erwartungen, Wünschen nach Ideen und den eigenen Mobilitätsgewohnheiten. Schließlich sollen die kommenden Entwicklungen auf die Nutzer abgestimmt sein.

Erfolgreiche Modelle auf den Münsterländer Straßen

Dass sich das Bürgerlabor bisher als beispielhaftes Konzept erwiesen hat, zeigen die bisherigen Umsetzungen. Seit August 2020 fährt der Express Bus X90 von Olfen nach Münster unter 60 Minuten. Der individuell buchbare kommit-Shuttle sorgt für eine sichere Ankunft an all den Orten, an denen die öffentlichen Verkehrsmittel nicht halten. Mobilstationen, die einen Mix aus Servicepoint, Fahrradparkplatz und Bushaltestelle sind, gibt es seit August 2021 in Senden zu entdecken.

In der Testphase befindet sich aktuell der kommit-E-Roller. Als Zusatzangebot soll der Roller die Mobilität zwischen Bushaltestellen und Heimfahrten erleichtern. Der Vorteil gegenüber anderen Anbietern wie Lime oder VOI ist, dass die E-Roller mit einer längeren Mietdauer buchbar sind und somit keine Straßenhindernisse sein werden. Damit sichern sich die Münsterländer Roller einen großen Vorteil. Zudem sollen sie im kommit-Abo inkludiert sein.

Als Bestandteil des Abopakets ist der Roller somit ein satter Bonus, der für hohe Flexibilität garantiert. kommit setzt damit auf ein wichtiges Kundenbindungskonzept.

Positive Resonanz bei Bürgern

Das Feedback hinsichtlich des breiten Angebots und der gemeinschaftlichen Ideenentwicklung stößt in der Münsteraner Bevölkerung auf durchweg positive Resonanz. Einem breiten Publikum wurden die verschiedenen Konzepte zudem auf dem 14. Deutschen Nahverkehrstag in Koblenz vorgestellt. Noch bis zum kommenden Jahr werden weitere Befragungen und Ideensammlungen über die offizielle kommit-Seite unternommen. Wer mitwirken möchte, sollte seine Chance nutzen. Welche Piloten am Ende auf die Straße gebracht und in das bestehende Mobilitätskonzept eingegliedert werden, wird im Anschluss mit der Bürgerschaft ausgewertet. Den Anschluss verpasst somit niemand!