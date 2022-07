Laufen wie ein Profi? Hier sind die 6 besten Lauf-Gadgets

Laufen ist wohl der einfachste Sport, den man sich vorstellen kann. Hinein in die Turnschuhe und ab auf die weiten Wege und Straßen der Umgebung. Jedoch können bestimmte, sorgfältig ausgewählte technische Hilfsmittel uns beim Training tatkräftig unterstützen und so die Freude beim Laufen abrunden.

Foto: Malik Skydsgaard on Unsplash

Wir haben uns viele dieser Gadgets angesehen, die den Laufsport in vielerlei Hinsicht erleichtern. Egal ob es die App ist, die Sie motiviert, von Ihrem gemütlichen Sofa aufzustehen, einem Schrittzähler, der Ihre Trainingsfortschritt genau aufzeichnet, oder es einfach nur die richtige Musik zum Joggen ist, die Sie beflügelt. All dies kann uns unterstützen und uns dabei helfen, unser Training von einer langweiligen Routine zu einem kostbaren Erlebnis zu machen, an das wir uns noch lange und gerne zurückerinnern wollen.

Die Bluetooth-Audio-Sonnenbrille von Bose

Was bekommen Sie, wenn Sie eine Sonnenbrille mit einem iPod kreuzen? Nun, Sie erhalten die Audio-Sonnenbrille von Bose.

Dieses ausgeklügelte Gadget ist perfekt für den Laufsport geeignet und schützt Sie vor dem immer stärker werdenden Sonnenlicht in unseren Breiten, und zusätzlich werden unsere Gehörgänge mit unseren Lieblingsliedern oder Podcasts versorgt.

Die Brille selbst ist schweißabweisend und wird mit zusätzlichen Wechselgläsern geliefert, hat einen eingebauten Lautstärkeregler sowie Tasten zur Wiedergabesteuerung. Sie werden mit dieser Audio-Sonnenbrille auch lange unterwegs sein können, denn die Akkuladezeit ist ordentlich und mit acht Stunden angegeben.

Dieses kleine audiovisuelle Wunderding ist aber nicht gerade kostengünstig, denn es sind dafür fast 300 € hinzublättern, aber Sie werden sehen (und hören), dass es sich lohnen wird, vor allem dann, wenn Sie auf solchen Schnickschnack stehen.

Sony LinkBuds

Webseiten, die alles bis ins kleineste Detail analysieren und bewerten, gibt es gegenwärtig schon wie Sand am Meer, diese reichen von den Top-Flugangeboten bis hin zur Suche nach den weltweit besten Lottoanbietern. Aber dennoch könnten auch Sie versuchen, eine solche Vergleichsseite aufzurufen, wenn Sie auf der Suche nach den angesagtesten Kopfhörern sein sollten, die Sie anschließend beim Laufen verwenden können. Sie werden sich aber diese mühselige Arbeit ersparen können, denn wir verweisen Sie gleich auf die Sony LinkBuds, die auf allen Vergleichsportalen großartige Bewertungen erhalten haben.

Da der Preis von rund 180 € doch ein wenig wehtun könnte, müssen wir auf die Vorteile dieser „Kopfhörer“ verweisen, die die Kosten auch rechtfertigen. Erstens werden Sie es gar nicht einmal bemerken, dass Sie diese tragen, da sie kleine Flügelhalterungen verwenden, die normalerweise am Außenohr befestigt werden.

Aber auch die hervorragende Klangqualität spricht für sich und übertrifft die allermeisten Produkte in ihrer Preisklasse. Die Akkulaufzeit von 5,5 Stunden zwischen den einzelnen Ladevorgängen wird Sie auch durch Ihr nächstes Marathontraining akustisch begleiten.

MapMyRun

Die Anzahl der verschiedenen GPS-Anwendungen ist in letzten zehn Jahren förmlich explodiert und auch schon lange im Laufsport angekommen. Führende Unternehmen wie Strava messen so die Laufgeschwindigkeiten und Distanzen jeder einzelnen Läuferin und jedes einzelnen Läufers.

Jedoch stellt die Applikation „MapMyRun“ eine gute Alternative zum Branchenkönig dar, die vor allem auch kostengünstiger ist. Bei dieser App werden alle Daten Ihrer einzelnen Trainingssessions aufgezeichnet, so wurde u.a. auch auf die Messung der Herzfrequenz, die von einem Brustgurtsensor bezogen wird, nicht vergessen.

Im Internet ist auch die digitale „MapMyRun“-Community zu finden, auf der Sie Ihre eigenen Laufzeiten veröffentlichen und mit den Leistungen von Gleichgesinnten vergleichen können. Sie können sich dort über bevorstehende Laufveranstaltungen informieren, online mit anderen Sportlern diskutieren, aber auch Preise und Auszeichnungen gewinnen. Sollten Sie Laufschuhe von „Under Armour“ besitzen und verwenden, so werden Sie die App damit auch synchronisieren können.

Der einzige Nachteil bei dieser Applikation besteht darin, dass die Community an Laufbegeisterten bei weitem nicht so groß ist wie bei Strava. Daher wird es unter Umständen auch nicht so einfach werden, in Ihrer Umgebung Freunde des Laufsports zu finden.

Beim Preis-Leistungs-Verhältnis hat MapMyRun jedoch die Nase vorn.

Die Garmin Forerunner 955 Running Sportuhr

Wenn Sie beim Laufen gerne einen Blick auf die Uhrzeit werfen und dabei nicht mit Ihrer Telefon-App herumzuspielen wollen, dann wird eine gepflegte Sportuhr zu Ihren besten Freunden zählen.

Die gängigen Modelle gibt es in einer Vielzahl von unterschiedlichen Größen und Preisen und sind in den meisten Fällen mit zusätzlichen Funktionen ausgestattet, die GPS-Technologie, Herzfrequenz-Messung und sogar Trainingspläne beinhalten.

Der Garmin Forerunner 955 kann als das Paradebeispiel für den High-End-Bereich dieses Marktes angesehen werden, hat aber Preise, die sich zwischen 500 und 700 £ bewegen. Dieser „Chronometer“ enthält nicht nur alle gewünschten Funktionen, sondern speichert auch großmaßstäbige Offline-Karte, damit Sie sich nicht in unbekannten Gegenden mit geringer Netzabdeckung verlaufen.

Allgemein gilt im Segment der Sportuhren: je weniger Sie bezahlen, desto weniger Zusatzfunktionen werden Sie erhalten. Dieser Umstand wird all jenen passen, die sich auf der Seite der Traditionalisten befinden, und nur eine Uhr wollen, die nichts anderes tut, als die Zeit anzuzeigen!

Shokz OpenRun Pro

Wir haben in diesem Artikel zuvor schon Kopfhörer erwähnt, aber wenn Sie tatsächlich möchten, dass das gesamte Musikspektum durch Ihren Kopf fließt, dann werden Sie sich mit den „Shokz OpenRun Pro“ wie in einem tragbaren Nachtclub oder ausverkauftem Konzertsaal fühlen.

Bekannt als Knochenschall-Kopfhörer, senden diese Geräte Schallwellen aus, die durch Ihren Schädel anstatt durch Ihr Trommelfell gehen und zu den Schallakzeptoren im Gehirn gelangen. So werden Sie ein beeindruckendes Klangerlebnis erfahren können.

Die Gadgets von Shokz sind überraschend leicht für ein so actiongeladenes Gerät, und werden in einem komfortablen Design und mit einer langen Akkulaufzeit von bis zu 10 Stunden geliefert.

Ein interessantes Detail am Rande: Sollten Sie sich für professionelle Leichtathletik interessieren, so werden Sie eventuell überrascht sein, dass diese Kopfhörer die einzigen sind, die vom Verband der „England Athletics“ zugelassen sind.

Die Handytasche für den Oberarm

Und zu guter Letzt gibt es noch ein Zubehör, das wir zumeist bei der Zusammenstellung unseres Laufequipments übersehen.

Eine Halterung am Oberarm sieht vielleicht nicht großartig und sexy aus, aber sie kann äußerst nützlich und hilfreich sein, da sie so in der Lage sind, Ihr Mobiltelefon auch beim Laufen einfach bedienen zu können.

Diese Plastiktaschen kosten in der Regel um die 15 € und werden mit einem Klettverschluss geliefert, den Sie auf Ihrem Oberarm befestigen können. So haben Sie stets den vollen Zugriff auf die Touch-Oberfläche Ihres Smartphones. Aber im Grunde können Sie diese Halterung auch für andere Geräte verwenden, beispielsweise für einen altmodischen iPod, aber ob das genau so gut funktioniert, müssen Sie schlussendlich selbst herausfinden.

In Bezug auf Bequemlichkeit sind diese Handytaschen auf jeden Fall auf der Gewinnerseite, denn viele der sportbegeisterten Läufer, die dieses Utensil verwenden, möchten gar nicht mehr ohne diesem auf die Laufstrecken dieser Welt gehen.