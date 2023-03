Kletterausrüstung – Ein Guide für Anfänger

Klettern hat sich in Deutschland von einer Rand- zu einer Trendsportart entwickelt. Boulderhallen und Kletterarenen sprießen aus dem Boden und ebnen den Weg zum Outdoor-Klettern. Für das Bouldern ist noch wenig Ausrüstung nötig. Die richtigen Schuhe reichen aus, denn mehr als 3 Meter in die Höhe geht es nicht. Wer höher hinaus möchte, braucht jedoch mehr Equipment, um sich vor Verletzungen zu schützen. Was zur Grundausstattung gehört und ein bisschen mehr, erfahren Sie in diesem Ratgeber.

Das richtige Schuhwerk

Gerade Anfänger begehen häufig den Fehler, beim Klettern zu viel mit den Armen zu arbeiten. Dabei ist der Einsatz der Beine zunächst weitaus wichtiger. Denn diese sind deutlich kräftiger und mit zu viel Armeinsatz geht schnell die Puste aus. Erst Fortgeschrittene und Profis sind körperlich in der Lage, mit zahlreichen Klimmzügen Ihr Ziel zu erreichen. Für einen sicheren Halt an der Kletterwand ist das passende Schuhwerk unerlässlich. Es liegt eng am Fuß an und lässt den Zehen dennoch genügend Spielraum, um möglichst viel Kraft an die Kletterwand übertragen zu können.

Das richtige Kletterseil

Sowohl in der Kletterhalle, als auch beim Outdoor-Klettern ist ein Seil zwingende Voraussetzung, um sich vor einem Absturz zu schützen. Das Seil wird an Sicherungsgerät und Klettergurt befestigt und sollte für die Kletterhalle etwa 40 Meter lang sein. Im Outdoor-Bereich dürfen es für Anfänger schon 70 Meter sein. Für Einsteiger reicht ein Einfachseil aus, später kommen je nach Einsatzgebiet Halbseile, Zwillingsseile oder Wanderseile hinzu. Am Kletterseil sollten keine Abstriche gemacht werden. Hochwertige Seile, auf die Sie sich verlassen können, sind Grundvoraussetzung für sicheres Klettern.

Klettergurt

Ohne Klettergurt und Karabiner, nützt das beste Seil nichts. Für Anfänger sind die klassischen Hüftgurte bestens zum Einstieg in den Sport geeignet. Er wird wie eine Hose angezogen und an der Hüfte und den Oberschenkeln befestigt. Ein guter Klettergurt lässt sich in der Größe verstellen, sodass Sie sowohl in dünner Sporthose als auch in dicker Jeans klettern können. Auch wenn ein Hüftgurt nie richtig bequem sitzt, sollte er dennoch gut gepolstert sein. Ansonsten können schnell Schmerzen entstehen und das Klettervergnügen findet ein jähes Ende. Neben Hüftgurten gibt es noch zahlreiche andere Klettergurte, die in verschiedenen Gebieten zum Einsatz kommen. Dazu gehören Canyoning-Gurte, Mehrseillängengurte oder Eisklettergurte.

Kletterhelm

In Kletterhallen und beim Outdoor-Klettern schützt der Helm den Kopf vor Verletzungen bei Aufprallen an der Wand. Im Freien kommt die Gefahr von Steinschlägen hinzu, die dem Kletterer schwere Kopfverletzungen zufügen können. Die günstigste Variante sind Hartschalen-Helme, die widerstandsfähig und einen guten Schutz bieten, allerdings relativ schwer sind, worunter der Tragekomfort auf Dauer leidet. Angenehmer zu tragen und ähnlich sicher, aber teurer, sind Hartschaum-Helme. Der Allrounder unter den Helmen sind die Hybrid-Helme, die einen Kompromiss zwischen den Helmen herstellen.

Sicherungsgeräte

Sicherungsgeräte unterstützen den Kletterer beim Sturz oder Herablassen des Kletterers. Es gab Zeiten, da waren Achter und HMS-Knoten das Maß der Dinge, moderne Sicherungsgeräte wie der Tuber sind jedoch sicherer und einfacher in der Handhabung. Zwischen klassischen Tubern und Autotubern ist die Auswahl groß. Anfänger sind mit halbautomatischen Tubern gut beraten, die mit einer einfachen Blockierfunktion ausgestattet sind.