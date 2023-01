Kieferorthopädische Indikationsgruppen: Wann kommt eine Aligner-Behandlung infrage?

Immer mehrere Fachmeinungen einholen

Tatsächlich gibt es Zahnfehlstellungen, die sich nicht ohne aufwendigere kieferorthopädische Behandlungen korrigieren lassen. Geht es jedoch vor allem um den Wunsch nach einer kosmetischen Veränderung, kann eine Zahnkorrektur alternativ mithilfe von anderen Techniken wie der Anwendung eines Aligners vorgenommen werden. In jedem Fall sollte man immer prüfen, ob es sich um eine Behandlung von Kindern oder von Erwachsenen handelt und von welchem Schweregrad man spricht. Denn auch das hat natürlich Auswirkungen auf die feste, lose oder unsichtbare Zahnspange, die Kosten und Behandlungsdauer. In diesem Zusammenhang spielen die kieferorthopädischen Indikationsgruppen (KIG) eine wichtige Rolle.

Welche kieferorthopädischen Indikationsgruppen gibt es?

Die kieferorthopädischen Indikationsgruppen wurden 2003 eingeführt, um die Kategorisierung des Schweregrades einer vorliegenden Gebiss- und Kiefer-Fehlentwicklung zu erleichtern.

Prinzipiell werden dabei die Schweregrade 1 bis 5 unterschieden, wobei bei Kindern die Behandlungskosten der Schweregrade 1 und 2 auch dann nicht mehr von den Krankenkassen übernommen werden, wenn eine „medizinische Notwendigkeit“ vorliegt. Erwachsene müssen ihre Zahnkorrektur in fast allen Fällen selbst tragen. Deshalb kann sich unter Umständen eine Zahnzusatzversicherung als sinnvoll erweisen. Das muss jedoch individuell und am besten noch vor Behandlungsbeginn geprüft werden.

Schweregrad 1

Leichte Fehlstellungen

● distale Bisse (obere Schneidezähne überragen die unteren) von bis zu drei Millimetern



● offene Bisse bis zu einem Millimeter



● tiefe Bisse (obere Schneidezähne überlappen die unteren) von einem bis drei Millimetern



● Engstand bis ein Millimeter





Schweregrad 2

Fehlstellungen, die aus medizinischen Gesichtspunkten bereits korrigiert werden sollten

● distale Bisse (obere Schneidezähne überragen die unteren) von drei bis zu sechs Millimetern



● offene Bisse zwischen einem und zwei Millimetern



● tiefe Bisse (obere Schneidezähne überlappen die unteren) mit mehr als drei Millimetern und Zahnfleisch-Berührung



● Engstand von ein bis drei Millimeter



● Platzmangel mit Platzbedarf bis drei Millimetern





Schweregrad 3

Fehlstellungen, die so ausgeprägt sind, dass eine medizinische Behandlung definitiv erforderlich ist

● distale Bisse mit mehr als zwei und bis vier Millimeter



● tiefe Bisse (obere Schneidezähne überlappen die unteren) von mehr als drei Millimetern plus Zahnfleischberührung



● offene Bisse von zwei bis vier Millimetern



● Kreuzbiss auf beiden Seiten



● Engstand von drei bis Millimeter



● Platzmangel mit Platzbedarf mit mehr als drei Millimetern





Schweregrad 4

Stark ausgeprägte Zahnfehlstellungen mit dringendem Behandlungsbedarf

● distale Bisse (obere Schneidezähne überragen die unteren) von sechs bis neun Millimetern



● mesiale Bisse (untere Schneidezähne überragen die oberen) um bis zu drei Millimeter



● anerworbene offene Bisse mit mehr als vier Millimetern (Bukkal- beziehungsweise Ligualokklusion)



● tiefe Bisse (obere Schneidezähne überlappen die unteren) von mehr als drei Millimetern plus Zahnfleischverletzung



● einseitiger Kreuzbiss



● Engstand von mehr als fünf Millimetern



● Platzmangel mit Platzbedarf mit mehr als vier Millimetern



● Zahndurchbruchsstörungen



● Zahnunterzahl (durch Verlust beziehungsweise Nichtanlage)





Schweregrad 5

Extrem starke Zahnfehlstellungen, die eine zeitnahe Behandlung zwingend notwendig machen

● distale Bisse (obere Schneidezähne überragen die unteren) von mehr als neun Millimetern



● mesialer Bisse (untere Schneidezähne überragen die oberen) von mehr als drei Millimetern



● angeborene offene Bisse mit mehr als vier Millimetern Abweichung der Zahnkanten voneinander



● Zahndurchbruchsstörungen mit einer damit verbundenen Zahnverlagerung



● Kopfbereich-Entwicklungsstörungen (Lippen-Kiefer-Gaumenspalte)

Welche KIG-Fälle lassen sich mithilfe einer unsichtbaren Zahnschiene korrigieren?

In den meisten Fällen kommen Aligner für die Behandlung von Gebiss- und Kieferfehlstellungen der kieferorthopädischen Indikationsgruppen 1 und 2, seltener auch 3 infrage. Also für Behandlungen, die von den Krankenkassen größtenteils als Zahnkosmetische und/oder -ästhetische Behandlungen eingestuft werden. Das bedeutet aber keinesfalls, dass sich die Behandlung mit der unsichtbaren Zahnspange nicht dennoch positiv auf die Gesundheit auswirken könnte. So ist beispielsweise die Pflege von geraden Zähnen ohne Lücken leichter und verhindert tendenziell Erkrankungen wie Zahnfleischentzündungen.