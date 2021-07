Kamille reloaded

(djd). Bei Halsweh mit Kamille gurgeln, bei Bauchschmerzen Kamillentee trinken: Fast jedem Bundesbürger dürften diese Hausmittel seit Kindheitstagen bekannt sein. Mit gutem Grund. Denn Kamille ist ein echter Tausendsassa. Deshalb lohnt es sich auch, die Heilpflanze wiederzuentdecken.



Das steckt in Kamille



In den hübschen gelb-weißen Blüten befinden sich viele wirksame Inhaltsstoffe, darunter entzündungshemmende, ätherische Öle oder wundheilende Bestandteile. Sie sind geeignet bei Entzündungen der Haut oder Schleimhaut, bei Erkältungssymptomen oder Magen-Darm-Beschwerden.



Bekannt seit der Antike



Die Wirkung der Kamille war schon in der Antike bekannt, die Blüten wurden damals bereits als Heilmittel verwendet. Vor genau 100 Jahren wurden dann die ersten Kamillosan-Produkte entwickelt, die es bis heute in jeder Apotheke gibt.



Kraft der Manzana-Kamille aus der Apotheke



Das Besondere: In Kamillosan steckt die ganze Kraft der Manzana-Kamille, der wirkstoffreichsten Sorte überhaupt, die speziell für Kamillosan gezüchtet wird. Heute ist Kamillosan als Konzentrat, Creme, Salbe, Wund- und Heilbad oder Mund- und Rachenspray verfügbar. Ihre Vielseitigkeit macht die Kamillenprodukte aus der Apotheke gerade in Familien mit Kindern zu einem Must-have. Denn speziell junge Familien setzen heutzutage gerne auf natürliche Inhaltsstoffe und Nachhaltigkeit.



#kamillebrille



Doch die Kamille ist nicht nur Heilpflanze, sondern auch Symbol der Hoffnung und des Trosts in schwierigen Zeiten. Die gelb-weißen Blüten bringen sonnige Ruhe in den anstrengenden Alltag – das können gerade Familien zwischen Homeoffice und Homeschooling gut gebrauchen. Zum 100. Geburtstag von Kamillosan kann man nun schöne Momente und besondere Erlebnisse mit anderen teilen und sich gegenseitig ein Lächeln ins Gesicht zaubern: #kamillebrille.



