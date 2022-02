Ist eine Haartransplantation die Lösung für lichtes Haar?

Was ist eine Haartransplantation?

Im Zuge einer Haartransplantation werden dem Patienten gesunde Haarwurzeln entnommen. Diese werden an den Körperstellen eingesetzt, an denen das Haar licht ist. Am häufigsten werden die Haare somit dort entnommen, wo sie nicht so dringend gebraucht werden. Auf dem Kopf, an dem fehlendes Haar als unästhetisch und störend empfunden wird, werden die entnommenen Haare eingesetzt. Man spricht bei diesem Verfahren auch von einer Eigenhaartransplantation.

Die Haartransplantation Kosten variieren je nach Größe der zu behandelnden Fläche. Auch die persönlichen Wünsche fließen in die Preisgestaltung mit ein: Möchte man aus einer Halbglatze sehr dichtes Haar machen oder geht es nur darum, den lichten Bart etwas voller wirken zu lassen?

Für wen eignet sich eine Haartransplantation?

Lichtes Haar sorgt bei vielen Menschen zu starkem Unwohlsein. Betroffene fühlen sich unter Umständen nicht mehr so schön wie vorher und leiden unter einem geschwächten Selbstbewusstsein. Andere möchten sich einfach nur etwas Gutes tun und sich selbst wieder schön fühlen – immerhin gilt volles, gepflegtes Haar als Schönheitsideal.

Eine Haartransplantation kommt sowohl für Männer als auch für Frauen in Frage. Vor allem bei erblich bedingtem Haarausfall überlegen sich viele Betroffene, eine Haartransplantation vornehmen zu lassen. Doch auch Stoffwechselerkrankungen, eine Strahlenbehandlung oder eine Chemotherapie führen zu starkem Verlust der Haare. Einige leiden aufgrund einer Verletzung und Narben unter kahlen Stellen. Auch diese können mit einer Haartransplantation behoben werden.

In jedem Fall ist es sinnvoll, vor der Behandlung die Ursache für den Haarausfall zu kennen. Am besten lässt sich genetisch bedingter Haarverlust durch eine Transplantation behandeln. Liegt ein anderer Grund vor, sollte man zunächst versuchen, die Ursache aus dem Raum zu schaffen, damit die neu eingepflanzten Haare nicht sofort wieder ausfallen oder vom Körper abgestoßen werden.

Um zu ermitteln, ob jemand für eine Haartransplantation geeignet ist, wird vorab eine Blutuntersuchung durchgeführt. Denn wenn Betroffene Hepatitis A, B oder C haben oder eine Infektion mit dem HIV-Virus vorliegt, führen die meisten Chirurgen keine Haartransplantation durch. Denn wenn das Immunsystem geschwächt ist, ist das Risiko für eine Ansiedlung von Pilzen und Bakterien auf der Kopfhaut nach der Operation erhöht.

Was hat es mit genetisch bedingtem Haarausfall auf sich?

Genetisch bedingter Haarausfall betrifft etwa 80 % der Männer. Bei Frauen ist der Prozentsatz wesentlich geringer. Das bedeutet, dass Haarausfall nicht zwangsläufig erst im Alter ein Thema wird, sondern sogar junge Menschen unter dem Verlust der eigenen Haare leiden. Meist kommt es zu diffusem Haarausfall. Dabei werden die Haare nicht gleichmäßig dünner, sondern einzelne Areale am Kopf werden licht – die Kopfhaut schimmert immer stärker durch.

Um abschätzen zu können, ob der Haarausfall genetisch bedingt ist, nützt es, Fotos von nahen Verwandten vorzulegen. Fachärzte können ermitteln, ob wirklich die Gene die Ursache sein können. Wird eine Haartransplantation bereits in jungen Jahren durchgeführt, ist es gut möglich, dass eine weitere Behandlung in einigen Jahren erforderlich wird.

Was muss man vor einer Haartransplantation beachten?

Ganz gleich, aus welchem Grund man sich für eine Haartransplantation entschieden hat – ein ausführliches Beratungsgespräch ist in jedem Fall ratsam. Hier können Betroffene mit dem behandelnden Facharzt mögliche Behandlungsmethoden und Risiken klären. Außerdem wird in einem Vorgespräch der gesamte Ablauf der Haartransplantation besprochen.

Wichtig für Patienten ist zudem, dass sie über die Nachsorge und mögliche Nebenwirkungen aufgeklärt werden. Immerhin gibt es auch nach der Haartransplantation noch einiges zu beachten. Wichtig vor der Behandlung ist der Verzicht auf Alkohol und Nikotin. Auch gewisse Medikamente dürfen nicht eingenommen werden. Dies ist in jedem Fall individuell mit dem behandelnden Facharzt zu besprechen.

Nach der Haartransplantation – was sollten Betroffene tun?

Für gewöhnlich ist man nach der Haartransplantation direkt in der Lage, nach Hause zu gehen. Um die frisch eingepflanzten Haare und die Kopfhaut zu schützen, wird der Kopf bandagiert. Allerdings verschreibt der Arzt meist Medikamente, die unter allen Umständen regelmäßig eingenommen werden sollten.

Einen Tag nach dem Eingriff werden die Bandagen entfernt und eine Pflegebehandlung wird vorgenommen. Rötungen sind nach einer Haartransplantation völlig normal und kein Grund zur Sorge. Es ist mit dem Arzt individuell abzuklären, ab wann das Waschen der Haare wieder erlaubt ist.

Fazit

Eine Haartransplantation kann in vielen Fällen Abhilfe schaffen. Bei diffusem Haarausfall und lichtem Haar führt eine Eigenhaartransplantation zu einer sichtbaren Besserung, sodass Betroffene sich wieder schöner fühlen und volleres Haar bekommen. Dennoch ist einiges vor und nach der Behandlung zu beachten, sodass eingehende Gespräche mit dem behandelnden Arzt nicht zu vernachlässigen sind.