Impfzentren, Arztpraxen und Co. - Diese Dinge gehören zur Must Have-Ausstattung

Impfzentren, Arztpraxen und Co sind zu zentralen Umschlagsplätzen der Pandemiebekämpfung geworden. Ihre Arbeit macht es Millionen von Menschen möglich, wieder zum Job gehen zu können, ihre Liebsten wiederzusehen oder die Angst vor einem schweren Verlauf zu verlieren. Doch was ist eigentlich an Ausstattung benötigt, um das großflächige Impfvorhaben sicher und effektiv umzusetzen? In diesem Beitrag erfahren Sie alles über die Must-Haves von Impfzentren und Arztpraxen.

Sicheres Injektions- und Infusions Zubehör

Das wichtigste Mittel überhaupt ist das Injektions- und Infusions Zubehör. Hiermit werden die Impfungen verabreicht. Um die Sterilität zu gewährleisten dürfen hier nur gut verpackte Materialien verwendet werden. Zudem ist es wichtig, die gebrauchten Materialien fachgerecht zu entsorgen. Hier bietet sich ein Sicherheitsmülleimer, bzw. ein Spritzenabwurf an, der fest verschlossen werden kann.

Ständig frische Einmalhandschuhe

Bei jedem einzelnen Patienten sollten frische Einmalhandschuhe verwendet werden. Sie sind ein einfacher und schneller Weg, die Sterilität der Hände zu gewährleisten. Zusätzlich zu den Handschuhen sollten Hände und Unterarme dennoch regelmäßig gewaschen werden, um die Keimbelastung soweit wie möglich zu minimieren. Gebrauchte Handschuhe müssen sicher entsorgt werden und dürfen nicht mit frischen Handschuhen verwechselt werden.

Masken für Personal und Patienten

An Masken sollte nicht gespart werden, weder beim Personal, noch bei Patienten. Medizinische Masken verlieren nach einiger Zeit den Großteil ihres Infektionsschutzes und müssen regelmäßig gewechselt werden, um nicht an Wirksamkeit zu verlieren. Wer im Impfzentrum oder im Behandlungszimmer auf Nummer Sicher gehen will, kann auch zwei Masken übereinander tragen. Am sichersten sind FFP2-Masken in Zusammenhang mit transparenten Gesichtsvisieren.

Sterile Schutzkittel

Überwurfkittel sind eine sichere Methode, Kleidung und Körper vor Coronaviren zu schützen. Da Viren nicht nur an der Haut, sondern auch an allen Oberflächen haften können, ist es wichtig, auch Materialien vor Viren zu schützen. Ein Überwurf kann schnell an- und ausgezogen werden, ohne das ständige Waschen der Kleidung zu erfordern. Auch Überwürfe sollten regelmäßig gewechselt werden und beim Verlassen des Behandlungszimmers möglichst nicht mitgenommen werden.

Verwendung von Desinfektionsmittel

Der Behandlungsbereich sollte regelmäßig mit geeigneten Desinfektionsmitteln gereinigt werden. Dazu gehören alle Metalloberflächen ebenso, wie Polster und Plastikgegenstände. Auch der Boden sollte jeden Tag steril gereinigt werden, um die Keimbelastung des Behandlungsbereichs so niedrig wie möglich zu halten. Es lohnt sich nicht, an Desinfektionsmittel zu sparen. Es sollte großzügig und regelmäßig verwendet werden, um das Risiko so weit wie möglich zu senken.

Arztpraxen, Impfzentren und Co sollten großzügig mit Hygienematerialien ausgestattet sein und es ermöglichen, die Behandlungsräume regelmäßig zu reinigen und die eigene Gesundheitsausrüstung austauschen zu können. Achten Sie nicht nur auf Ihre eigene Hygiene, sondern auch auf die Ihrer Patienten. Behandeln Sie jeden Patienten nach einem Hygienekonzept, als ob dieser Corona hätte, um den Körperkontakt möglichst gering zu halten. Räumen Sie Desinfektionspausen ein und wechseln Sie Handschuhe, Schutzkittel und Maske, sobald diese einige Zeit verwendet wurden. Weitere Informationen über den sicheren Umgang mit dem Coronavirus finden Sie hier.