Gravel Bike: Das ideale Fahrrad für Asphalt und unbefestigte Straßen

Schotterfahrräder haben in den letzten Jahren hier in Deutschland an Bedeutung gewonnen und ihre Vielseitigkeit ist eine der Eigenschaften, die dazu geführt haben, dass sich Radfahrer bei der Investition in ein neues Fahrrad für dieses Modell entschieden haben. Was ist ein Schotterfahrrad überhaupt? Lohnt es sich, eines zu besitzen?

Auf den ersten Blick sehen sie aus wie ein Rennrad, aber wenn man genau hinsieht, fallen einem die breiten Reifen und die Scheibenbremsen auf. Bei gut sortierten Händlern sieht man immer mehr solcher Gravel Bikes – mittlerweile sind sie auf dem europäischen Markt für Radfahrer, die Vielseitigkeit mögen, bereits gut bekannt. Sei es, um unter der Woche zur Arbeit zu fahren oder um am Wochenende durch den Wald zu wandern.

Was ist ein Gravel Bike?

Ein Speed mit Mountainbike-Reifen? Ein Mountainbike mit Speed-Drop-Lenker? Ein schickerer Name für das bereits existierende Cyclocross?

Dieses Fahrradmodell wurde entwickelt, um auf jeder Art von Straße gut zu fahren, sei es auf Asphalt, Schotter oder Schotter. Deshalb kombiniert dieses Modell die Eigenschaften von Rennrädern und MTB.

Ein Schotterfahrrad hat eine ähnliche Ausstattung wie ein Cyclocross-Fahrrad, allerdings mit kleinen Unterschieden. Angefangen bei der Geometrie, die einen längeren Radstand, einen Lenker mit einem 'entspannten' Winkel und lange Kettenstreben aufweist. Diese Maßnahmen sorgen für mehr Komfort und Stabilität des Gravelbikes und ermöglichen es dem Fahrer, auf Asphalt, Schotter und Erde Geschwindigkeit zu entwickeln, ohne dass er auf viele Schwierigkeiten stößt.

Die meisten Modelle von Gravelbikes haben einen Dropbar-Lenker (weit offen im Bereich der Bremshebel), starre Gabeln und Scheibenbremsen (mechanisch oder hydraulisch). Die Reifen sind robuster und entsprechen eher der Breite von MTB. Dadurch, dass sie breiter sind, bieten sie mehr Komfort und eine bessere Traktion auf unbefestigtem Terrain, insbesondere bei losem Gestein.

● Breitere Reifen: 35, 38, 40 mm statt der üblichen 23, 25 und 28 mm des Straddle. Einige Schotterräder haben sogar Mountainbike-Reifen, ab 2,2″.

● Rahmen und Geometrie: Die Geometrie ist viel entspannter als die eines Tourers, der Platz für Reifen im Rahmen und in der Gabel ist größer, unter anderem.

● Leichtere Getriebeübersetzungen: Es ist üblich, Gravelbikes mit 46×36 Übersetzungen oder sogar einem einzigen 42- oder 40-Zahnkranz zu finden. Die Kassette hat oft die Bandbreite von Mountainbikes, wie 11×42.

● Scheibenbremsen: Nicht, dass Speeds nicht über diese Technologie verfügen, aber sie ist viel häufiger auf Gravels zu finden.

● Ausgestellter Drop-Lenker: Dies ist eines der interessantesten Details des Gravel-Stils. Nicht alle haben ihn, aber er kann die Kontrolle über das Fahrrad in technischeren Abschnitten, auf Trails oder Abfahrten erleichtern. Sie sind breit und haben einen kürzeren Drop und Reach.

Hauptvorteile

Vielseitigkeit ist eine der größten Qualitäten des Gravel Bikes, aber es ist auch sehr kostengünstig im Vergleich zu einem reinen MTB oder Rennrad. Es handelt sich um leichte Fahrräder, die sich hervorragend für Touren eignen (es lassen sich leicht Taschen und Satteltaschen unterbringen) und dennoch hohe Leistung, Komfort und Adrenalin bieten.

Wenn es sich nicht lohnt, in dieses Fahrrad zu investieren:

● Wenn der Fahrer nur auf Asphalt oder nur auf Pfaden fährt, ist ein spezielles Speed- oder MTB-Rad sinnvoller.

● Wenn der Fahrer sich nicht sicher ist, ob er technische Abfahrten bewältigen kann, ist ein Klapplenker eine andere Herausforderung.

● Wenn der Fahrer Komfort und Kontrolle schätzt, bieten Mountainbikes genau das.

In der Praxis

Menschen, die aus Platzmangel zu Hause nicht zwei Fahrräder haben wollen, die nicht so viel Geld für den Unterhalt von zwei Fahrrädern ausgeben wollen, können auf nur ein Fahrrad umsteigen (und z.B. ein zusätzliches Paar Räder mit Straßenreifen montieren lassen) und entweder mit ihren Freunden auf der Straße oder mit ihren Freunden auf dem Mountainbike unterwegs sein.

Die Tropfen dieses Modells sind aerodynamisch und tragen zu seiner guten Leistung auf Asphaltanstiegen bei, besonders wenn der Radfahrer die 40 Zahnkränze berücksichtigt. Das ist sehr hilfreich, wenn es darum geht, dem Radfahrer Komfort zu bieten, unabhängig davon, wie lange er oder sie fährt. Wenn es allerdings bergab geht, ist dieser Komfort etwas geringer, da die Haltung je nach Neigung des Geländes nicht so bequem ist, vor allem, wenn Sie keinen Lenker haben.

All dies kann jedoch nicht als Regel angesehen werden, da es Radfahrer mit mehr Technik und Erfahrung gibt, die spezifische Strategien kennen, um Abfahrten und Anstiege ohne Probleme und ohne Leistungseinbußen zu bewältigen.

Auf unbefestigten Straßen, in flachem Gelände ohne viele Hindernisse, kann es ein leistungsstarkes Fahrrad sein, das einen schnellen und sehr komfortablen Pedaltritt ermöglicht. Die breiten Reifen sind besser für die Reibung, sodass sich der Fahrer mit Sicherheit sicherer und stabiler fühlt. Natürlich ist es nicht mit einem MTB-Fahrrad vergleichbar, das für diese Bereiche geeignet ist, aber für ein Hybrid-Fahrrad gehen seine Vorteile über das Erwartete hinaus.

Auch auf Radtouren zahlt es sich aus. Dieses Fahrrad ist sehr vielseitig und seine Struktur trägt zu einer sehr komfortablen und gut ausgestatteten Radtour bei. Es gibt Modelle mit Löchern und Halterungen für das Zubehör, das der Radfahrer benötigt, wie zum Beispiel eine Tasche mit Ausrüstung.

Außerdem ist seine Wartung günstiger als die des Speed-Modells. Wenn es also Probleme mit dem Pedal gibt oder je nach Gebrauch notwendige Reparaturen anfallen, kann der Radfahrer sicher sein, dass die Kosten geringer ausfallen werden. Das heißt aber nicht, dass man nicht immer einen kleinen Koffer mit Werkzeug und einem Reparaturset zur Hand haben sollte. Das Unerwartete kann überall passieren, sogar auf den Ausfahrten am Ende der Woche.

Ein Schotterfahrrad wird zwar nie so effizient sein wie ein Rennrad von Grund auf oder so effizient wie ein Mountainbike von Grund auf, aber für diejenigen, die beides auf eine sanftere Art und Weise tun (und wenn wir sanfter sagen, meinen wir damit, dass sie nicht mit einem Rennrad Rennen fahren oder mit dem Mountainbike keine übermäßig technischen Strecken und Rennen fahren), ist diese Art von Fahrrad eine großartige Option. Es ist ein sehr praktisches Modell für Menschen, die sowohl das Abenteuer lieben, mitten in der Natur zu radeln und die frische Luft zu genießen, als auch für den Alltag in städtischen Zentren.