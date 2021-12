Endlich schneller einschlafen – ganz natürlich!

Wer sich abends einfach ins Bett legen und innerhalb weniger Minuten einschlafen kann, der kann sich glücklich schätzen. Guter Schlaf hat einen wesentlichen Einfluss auf die Gesundheit und das Wohlbefinden. Wer gut und genug schläft, nimmt das häufig gar nicht zur Kenntnis. Die Bedeutung von Schlaf erkennen die meisten Betroffenen erst, wenn er ausbleibt. Doch was kann man tun, um die Schlafqualität zu verbessern?

Das Gedankenkarussell durchbrechen

Der häufigste Grund für Schwierigkeiten beim Einschlafen ist, dass die Gedanken nicht zur Ruhe kommen. Während der müde Körper im Bett liegt, rast der Geist. In Gedanken werden To-do-Listen erstellt, Probleme analysiert, der Tag und die Ereignisse werden immer wieder wiederholt. Zukunftssorgen werden ebenso bis ins Detail zerlegt wie Erlebnisse aus der Vergangenheit. Um endlich einschlafen zu können, ist es essenziell, dieses Gedankenkarussell zu durchbrechen.





CBD-Produkte können helfen, zur Ruhe zu kommen

Eine Möglichkeit, den Geist zur Ruhe zu bringen, sind natürliche, pflanzliche Beruhigungsmittel. Neben bewährten Hausmitteln wie Melisse, Baldrian oder Johanniskraut werden auch CBD-haltige Produkte immer beliebter. Vollspektrum Bio-Hanftropfen können beispielsweise als Nahrungsergänzungsmittel, als Kosmetikprodukt oder zur Aromatherapie eingesetzt werden. Neben Ölen und Tropfen kann man auch ganze CBD Blüten oder andere Produkte verwenden. Blüten eignen sich gut zum Verdampfen. Dabei werden viel weniger Schadstoffe freigesetzt als beispielsweise beim Rauchen.

CBD-Produkte sind natürlich legal erhältlich, solange sie den Grenzwert von 0,2 % THC nicht überschreiten. Sie sind entweder im Fachhandel oder online erhältlich. Wichtig ist es, darauf zu achten, dass die Produkte aus streng kontrolliertem Anbau stammen. So kann man als Kunde sicher sein, dass die Produkte keine Schadstoffe wie Pestizide oder Schwermetalle enthalten.

Zur genauen Anwendung und Dosierung gibt es keine festgelegten Anleitungen, lediglich Empfehlungen der Hersteller. Am besten probiert man einfach einige Produkte aus, beginnt mit niedrigen Dosierungen und testet, was einem selbst beim Einschlafen und Entspannen hilft.





Atemtechniken und Meditation

Regelmäßige Meditation wirkt sich positiv auf die Gesundheit des gesamten Körpers aus. Zudem hilft sie dabei, die eigenen Gedanken unter Kontrolle zu haben und so abends schneller zur Ruhe zu finden. Es gibt unterschiedliche Formen und Methoden der Meditation. Für Anfänger eignet sich die Kombination mit Atemtechniken besonders gut.

Wer mit der Meditation beginnen möchte, sollte sich jedoch vorher darüber bewusst sein, dass es nicht gleich beim ersten Mal wie gewünscht funktionieren wird. Regelmäßiges Üben über einen längeren Zeitraum ist wichtig, damit sich Erfolge einstellen.

Am besten beginnt man mit einer geführten Meditation unter Anleitung eines Profis. Wer es allein versuchen möchte, findet im Internet allerdings auch viele gute Hilfestellungen. Am wichtigsten ist es, dass man sich jeden Tag ein paar Minuten Zeit nimmt und konsequent übt.





Verschreibungspflichtige Medikamente

Wer überhaupt nicht mehr in den Schlaf findet, kann sich auch Hilfe beim Hausarzt holen. Verschreibungspflichtige Medikamente sollten jedoch nicht über einen längeren Zeitraum hinweg verwendet werden. Zum einen kann sich ein Gewöhnungseffekt einstellen oder sogar eine Abhängigkeit entwickeln. Zum anderen wirken sich starke Schlafmittel auf die Schlafqualität aus. Der medikamentös erzwungene Schlaf ist nicht so erholsam wie der natürliche Schlaf.