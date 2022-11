Die Vorteile von Hyaluronsäure auf der Haut

Was ist Hyaluron? Hyaluronsäure stellt einen Hauptbestandteil des Bindegewebes zwischen den Hautzellen dar. Es besitzt eine gewisse Anti-Aging-Wirkung. Wer Falten verringern möchte, trägt die Hyaluronsäure auf der Haut auf. Sie besitzt die große Fähigkeit, Wasser zu binden und die Haut straffer erscheinen zu lassen.

Was bewirkt Hyaluron in der Haut?

Mit zunehmendem Alter nimmt der Hyaluronsäuregehalt der Haut merklich ab. Gleichzeitig kommt es zu einem Kollagenabbau, wodurch die Füllsubstanz reduziert wird. In der Folge ist die Haut nicht mehr so elastisch wie in jungen Jahren und Falten entstehen. Verschiedene Studien ergaben, dass sich bei regelmäßiger und längerfristiger Einnahme von Hyaluron die Hautfeuchtigkeit tatsächlich erhöhen kann. Ganz verschwinden die Falten dadurch allerdings nicht. Die Stiftung Warentest kommt dagegen zu dem Schluss, dass die Einnahme von Hyaluron teuer und überflüssig ist. Die Werbung für Hyaluronsäure gibt sich oft übertrieben positiv, viele Aussagen beziehen sich allerdings auf zugegebene Vitamine. Meist klingt das Versprechen der Werbung immer ähnlich.

Im Gesicht hat Hyaluron prinzipiell die gleiche Wirkung wie auf der Haut am Körper. Ob als Serum, Gel oder Creme – in jedem Fall spielt die chemische Zusammensetzung der Hyaluronsäure eine nicht zu unterschätzende Rolle. Denn während langkettige Moleküle nur kurzfristig wirken, hat kurzkettige Hyaluronsäure eine langfristige Wirkung. Oligohyaluronsäure wirkt ebenfalls langfristig und weist die kürzesten Molekülketten auf. Chemisch handelt es sich bei Hyaluronsäure um ein Glykosaminoglykan, eine lebenswichtige und natürliche Substanz. Der Umgebung entzieht sie Feuchtigkeit.

Vorteile für die Haut

Der größte Vorteil ist die Versorgung der Haut mit mehr Feuchtigkeit. Durch beigegebene Vitamine wird außerdem der Kollagenaufbau befördert. Auch ein strahlender Teint kann insbesondere im Gesicht die Folge sein. Nicht zuletzt ist die Haut durch Hyaluron besser vor äußeren Umwelteinflüssen geschützt. Bestimmte Anti-Stress-Seren enthalten als Bestandteil auch Hyaluron. Zusammen mit weiteren Stoffen sagen diese freien Radikalen den Kampf an und unterstützen Regenerationsprozesse der Haut. Denn auch Schlafmangel, UV-Strahlung und allgemeiner Stress können dem Hautbild schwer zusetzen.

Risiken von Hyaluronsäure auf der Haut

Neben den Vorteilen von Hyaluronsäure auf der Haut wie eine verlangsamte Alterung und Faltenreduktion, bestehen auch etliche Risiken. Menschen mit einer Krebserkrankung sollten vor der Einnahme einen Arzt konsultieren. Überdies können leichte Schmerzen oder ein Juckreiz auftreten. Auch leichte Blutergüsse sind möglich. Gefährliche Risiken oder Nebenwirkungen existieren jedoch bei den Produkten zur Selbstanwendung nicht, höchstens bleibt die erhoffte Wirkung aus. Verschiedene Ärztevereinigungen sehen eher die Gefahr, dass für die massenhaft auf dem Markt angebotenen Hyaluronsäureprodukte letztlich die Qualität einer Faltenbehandlung nachhaltig leidet. Heilpraktiker und Kosmetikstudios verfügen oftmals nicht über alle Kenntnisse an Risiken und Nebenwirkungen.

Anwendungsbereiche von Hyaluronsäure

Hyaluron kommt nicht nur bei Arthrose und Gelenkverschleiß zum Einsatz, sondern auch bei Brust- und Lippenvergrößerungen. Haupteinsatzgebiet ist und bleibt aber die Verbesserung der Straffheit der Haut. Gespritzt werden sollte Hyaluron stets von einem erfahrenen Arzt. Im schlimmsten Fall sind eine Erblindung oder Embolien im Gehirn die Folge, wenn unsachgemäß gespritzt wurde.

Wo gibt es Produkte mit Hyaluron?

Einige Cremes und Gels sind freiverkäuflich in Apotheken erhältlich und können ohne ärztliches Rezept erworben werden. Online ist ebenfalls eine große Vielfalt an Produkten mit Hyaluron erhältlich, zum Beispiel unter https://www.centralefillers.com/de. Bekannte Marken sind etwa Juvederm. Inzwischen gibt es Hyalurun sogar zum Trinken. Speziellere Wirkstoffe, die Hyaluron enthalten, sind dagegen nur mit ärztlichem Rezept erhältlich. Dies gilt insbesondere dann, wenn ein Betäubungsmittel wie Lidocain beigesetzt ist. Die Vielfalt an Hyaluronprodukten ist allgemein sehr hoch. Alternativ zu Hyaluronsäure hilft Natriumhyaluronat bei Hautalterungen. Es findet sich sogar etwas häufiger auf der Liste von Inhaltsstoffen diverser Kosmetik- und Hautpflegeprodukte.

Fazit

Produkte mit Hyaluron können der Haut durchaus zu einem schöneren und geschmeidigeren Erscheinungsbild verhelfen. Viele der Cremes und Konzentrate sind zur täglichen Anwendung geeignet. Die Trinkvariante gilt als weniger wirkungsvoll. Spritzen sollte Hyaluron immer nur ein erfahrener Arzt.