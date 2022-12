Die Farbe des Blutes und was sie uns zu sagen hat

Von rosa bis braunrot

Besonders deutlich werden die Farbschattierungen des Blutes beim Periodenblut. Hier kann die Farbskala sogar bis braunrot reichen. Das ist bei älterem Periodenblut der Fall, das länger braucht, bis es sich von der Gebärmutterwand gelöst hat. Das gilt auch für den braunen Ausfluss, der am Ende der Periode ganz normal ist. Brauner Ausfluss kann aber auch unabhängig von der Regelblutung zwischendurch auftreten. Das ist an sich noch kein Anlass zur Sorge, solange die sogenannte „Schmierblutung“ nicht länger als drei Tage anhält und nicht von anderen Symptomen wie etwa Unterbauchschmerzen begleitet wird. Frisches Blut ist hellrot. Ist es rosa und tritt als leichte Blutung auf, kann das auf einen niedrigen Östrogenspiegel hindeuten. Es kann aber auch Anzeichen für ernsthaftere Erkrankungen sein. Treten leichte, hellrosa Blutungen über einen längeren Zeitraum auf, sollte deshalb unbedingt ein Arzt aufgesucht werden.

Eisen färbt das Blut rot

Verantwortlich für die Farbe des Blutes ist das Hämoglobin, ein Eiweißmolekül, das Eisenmoleküle enthält. Eisen reagiert bekanntlich mit Sauerstoff und verfärbt sich rötlich braun. Innerhalb des Hämoglobins bindet die Hämgruppe den Sauerstoff. Sauerstoff angereichertes Blut ist kräftig rot, sauerstoffarmes Blut dagegen ist dunkelrot. Sehr vereinfacht ausgedrückt wird das sauerstoffreiche Blut mit jedem Herzschlag aus der Lunge durch die Arterien in die Organe und das Gewebe und das verbrauchte, sauerstoffarme Blut durch die Venen wieder zurück zur Lunge gepumpt. Der Arzt entnimmt Blut aus der Vene, darum ist es meist dunkelrot. Frisches Blut ist also immer satt rot, älteres dagegen dunkelrot.

Von blauem und goldenem Blut

Von blauem Blut bei Adligen ist die Rede, weil die Adern bei hellhäutigen Menschen prinzipiell blau durchscheinen. Da früher die nicht adligen Menschen viel draußen auf den Feldern gearbeitet haben, war ihre Haut naturgemäß nicht so hell, dass man die Adern hätte deutlich sehen können. In feinen Kreisen dagegen vermied man den Aufenthalt in der Sonne. Blasse Haut galt als schick und war ein Zeichen für einen höheren Stand. Je heller die Haut, umso kräftiger schien das Blau der darunterliegenden Adern. So kamen die Adligen zu ihren „blauen“ Blut, das natürlich rot ist, wie bei allen anderen Menschen auch.



Es gibt eine sehr kleine Gruppe von Menschen, es sind weltweit nicht einmal 50, die „goldenes Blut“ haben. Das hat nichts mit der Farbe zu tun, sondern mit der äußerst seltenen Blutgruppe „Rh-Null“. Menschen mit dieser Blutgruppe gelten als die idealen Blutspender, weil bei ihnen sämtliche Antigene im Blut fehlen. Umgekehrt sind sie auf goldenes Blut angewiesen, wenn sie selbst eine Blutspende benötigen. Das ist dann problematisch. Deshalb spenden sie ihr „goldenes Blut“ verständlicherweise meist nur für sich selbst.