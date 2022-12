Die Auszeit vom Alltag – das hat Dülmen zu bieten

Dabei ist es wichtig, die passende Freizeitaktivität für einen selbst zu finden, um einen bedeutenden Ausgleich für Körper und Geist erhalten zu können. Aktiv zu sein, bremst Stresshormone aus und hilft dem Körpersystem, richtig herunterzufahren. Und das gilt gleichermaßen für Alt wie Jung. Wie gut, dass es in Dülmen und Umgebung so einiges gibt, was einen den perfekten Ausgleich zu manch einem stressreichen Alltag.

Sport als körperlichen Ausgleich

Sport generell gilt als ein super Ventil, um Stress und Ärger an der richtigen Stelle herauszulassen. Studien belegen bereits, dass Glücksgefühle, die man beim Zujubeln seiner Lieblingsmannschaft erfährt, bereits das Stresslevel sinken. Wenn man sich dann noch in den eigenen vier Wänden befindet, wo man so richtig loslassen kann, ist es umso besser. Ein super Beispiel ist dafür das Fußball-Schauen. Nicht umsonst gehört Fußball zu den beliebtesten Sportarten zum Streamen! Die unzähligen Streaming-Dienste melden bei Großereignissen gerne rekordverdächtige Zuschauerzahlen. Und das Mitfiebern, der Jubel, die Erleichterung, wenn endlich der Abpfiff kommt – dies befreit den Körper genauso vom alltäglichen Stress, wie die körperliche Betätigung im Sport selbst. Dennoch raten Ärzte dazu, nicht nur vom Jubel allein zu leben. Viele Sportvereine in Dülmen und Umgebung bieten dafür jede Menge Abwechslung an. Der größte unter ihnen ist TV Dülmen, der von einfachem Turnen, über Tennis bis hin zum Handball ein riesiges Angebot für Körper, Geist und Seele hat.

Foto: Bild von Silvia auf Pixabay

Des Wanderns ist der Seele Lust

Das Münsterland und insbesondere die Dülmener Umgebung hat wirklich wunderschöne Landschaften zu bieten. Eine Wanderung durch Feld und Wald kann auf Körper und Seele sehr befreiend wirken. Und jede Jahreszeit hat dabei auch noch ihre Besonderheiten. Schon einmal den bunten Herbstwald genossen? Entdeckt, wie die Sprossen in den ersten warmen Sonnenstrahlen im Frühjahr sprießen? Dülmen ist hier besonders bekannt für seine Wildpferde im Merfelder Bruch. Wer sich für historische Besonderheiten interessiert, kommt auf verschiedenen Wegen auch an alten Burgen und Schlössern vorbei. Doch wer zielstrebig einem Ziel entgegenläuft, verpasst das Beste. Für die Gesundheit ist es daher von Vorteil, ohne Ziel auf Wanderschaft zu gehen. Die Wälder und Landschaften wollen der Nase nach erkundet und entdeckt werden. Die Seele freut sich, wenn man sich Zeit nimmt, die Umgebung richtig wahrzunehmen und zu erkunden und zu entdecken, was um einen herum geschieht. Das Handy kann ruhig dabei sein, jedoch sollte die Musik ausbleiben. Die Natur bietet eine wunderschöne Hintergrundmusik, die man nur wahrnehmen kann, wenn man selbst einfach einmal ruhig ist.

Aktiv nach bestem Wissen und Gewissen

Geben ist besser als Nehmen, so sagt es zumindest der Volksmund. Und genau bestätigen unzählige Studien. Ehrenamtliches Arbeiten kann körperlichen Ausgleich schaffen, die Seele beflügeln und das Sozialleben ausprägen. Aber nur, wenn man selbst seine Grenzen kennt und diese klar ziehen kann. Ansonsten kann es schnell umschlagen und zur Belastung werden. Soziales Engagement soll nicht zum sozialen Fall werden.

Es gibt unzählige Gebiete, in denen man ehrenamtlich tätig werden kann. So kann man sich bei Wahlen ehrenamtlich als Wahlhelfer engagieren oder bei den Pfadfindern als Unterstützer aktiv oder passiv melden. Wenn man über ein organisatorisches Talent verfügt, kann man sich auch dem Rotary Club Dülmen widmen und verschiedene Projekte für soziale Themen auf den Weg bringen und begleiten.