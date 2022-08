Der Senfsalbe Test: Abzocke oder wirkt sie wirklich?

Wirk- und Inhaltsstoffe aus der Natur sind beliebter denn je. Sei es für Kosmetik, Nahrungsergänzungsmittel oder medizinische Präparate - die pflanzlichen Wundermittel erobern den Markt und überzeugen mit einer guten Wirkung, gewöhnlich ganz ohne Nebenwirkungen. In die Biovolen-Reihe gesellt sich nun die Senfsalbe, die mit einem Wirkstoff aus Senfkörnern der ungeliebten Cellulite bei Frauen den Garaus machen soll. Erfahren Sie in diesem Artikel Wissenswertes über die Senfsalbe und ihre Wirkung. Wir bewerten, ob sich der Kauf lohnt.

Warum haben Frauen Cellulite?

Auch wenn die bearbeiteten Bilder in Magazinen oder Social-Media-Plattformen ein anderes Bild suggerieren: Fast jede Frau hat Cellulite. Man geht davon aus, dass mindestens 90 Prozent aller Frauen von den Dellen an den Oberschenkeln, dem Gesäß oder dem Bauch betroffen sind. Aufgrund der Optik bezeichnet man Cellulite gern auch als Orangenhaut. Die Meinung, dass Cellulite nur bei Übergewichtigen vorkommt, ist ein hartnäckiger Mythos. Tatsächlich kann Cellulite auch bei schlanken Frauen und unabhängig vom Alter auftreten.

Bei Cellulite handelt es sich um Fettläppchen unterhalb der Haut, die sich nach außen in Form von sichtbaren Dellen durch die Haut drücken. Fettläppchen umfassen mehrere Fettzellen, die von Kollagenfasern zu einem Zellpaket zusammengebunden werden. Diese Zellpakete wiederum werden durch Bindegewebe zu größeren Fettläppchen zusammengefasst. Cellulite entsteht dann, wenn das Bindegewebe zu schwach ist, um die Fettzellen in der Unterhaut zu halten. Die Fettläppchen breiten sich also immer weiter aus und schwellen durch beispielsweise hormonelle Veränderungen oder Wassereinlagerungen an. Die Haut verhärtet sich und es entstehen die charakteristischen Dellen. Im Grunde ist Cellulite also auf eine erblich bedingte Bindegewebsschwäche zurückzuführen, die von Faktoren wie Übergewicht, Veränderungen im Östrogenspiegel oder ein Bewegungsmangel begünstigt wird.

Männer haben nur äußerst selten Cellulite, da das männliche Bindegewebe anders aufgebaut ist. Bei Frauen verlaufen die Bindegewebsstränge nur senkrecht und beinhalten dehnbare Zwischenräume - die Haut muss sich im Falle einer Schwangerschaft ausdehnen können. Gleichzeitig wird die Haut durch die weiblichen Östrogene elastischer und die Fettläppchen können das Bindegewebe leichter nach oben verlassen. Demgegenüber besteht das Bindegewebe bei Männern aus senkrechten und waagerechten Strängen, wodurch ein straffes Netz entsteht. Es bleibt nur wenig raum für die Fettläppchen, sich auszubreiten. Die Haut ist dadurch fester und glatter.

Was verursacht Cellulite?

Cellulite wird durch ein Zusammenspiel von verschiedenen Faktoren ausgelöst. Dazu zählen:

● schwaches Bindegewebe (genetisch bedingt)

● Hormone

● Körperfettanteil / Übergewicht

● ungesunde Ernährung mit viel Fett und Zucker

● Stress

● Bewegungsmangel

● Alkohol- und Koffeinkonsum

● Rauchen

Je mehr Fett die Zellen speichern, desto stärker drücken sich die Fettläppchen durch das gitterartige Bindegewebe. Besonders durch eine ungesunde Ernährung mit viel Zucker und ungesunden Fetten werden die weißen Fettzellen begünstigt.

Wer viel Kaffee und Alkohol trinkt und raucht, setzt dem Bindegewebe ordentlich zu. Der Stoffwechsel verlangsamt sich und das Bindegewebe wird so schwächer - mit der Zeit leiert es wortwörtlich aus. Auch die stützenden Kollagen- und Elastinfasern werden durch einen schlechten Lebensstil nur noch eingeschränkt gebildet, was in schlaffer Haut resultiert.

Was ist Senfsalbe?

Auch wenn Cellulite keine Krankheit ist, werden die Dellen in der Haut von den meisten Frauen als störend empfunden. Mit zunehmendem Alter wird die Haut immer schlaffer, wodurch es zu unschönen Problemzonen an den Oberschenkeln, den Armen sowie dem Bauch und dem Po kommt. Durch Sport und einen gesunden Lebensstil lässt sich das Problem oft nur hinauszögern oder verringern.

Die Evertz Pharma GmbH hat aus diesem Grund eine Anti-Aging-Körpercreme entwickelt, die zu einem straffen Hautbild beitragen kann. Cellulite und schlaffe Haut sollen sich bei regelmäßiger Anwendung deutlich reduzieren lassen. Die Wirkung der Biovolen Aktiv Senfsalbe basiert dabei auf einem speziellen Wirkstoff aus Senfsprossen, der zu einer guten Durchblutung und straffer Haut beitragen soll. Weitere Inhaltsstoffe wie hochwertige Öle aus kontrolliert biologischem Anbau und feuchtigkeitsspendende Stoffe sollen für geschmeidige und gepflegte Haut sorgen.

Wie wirkt Senfsalbe bei Cellulite und schlaffer Haut?

Senf ist nicht nur eine würzige Ergänzung in der Küche, in der Pflanze steckt noch deutlich mehr. Vor allem im asiatischen Raum werden die gemahlenen Senfkörner zu Heilzwecken eingesetzt. So wirkt Senf entzündungshemmend und durchblutungsfördernd, weshalb er beispielsweise bei entzündlichen Gelenkerkrankungen wie Arthrose oder Infektionen der Atemwege (Bronchitis, Erkältung) eingesetzt wird. Innerlich eingenommen soll sich Senf positiv auf die Verdauung auswirken und so zum Beispiel Sodbrennen behandeln. Doch wie wirkt Senfsalbe bei Cellulite und schlaffer Haut?

In einem biotechnologischen Verfahren wird ein Wirkstoff aus den Senfsprossen (Brassica alba) gewonnen, der auf der Haut angewendet werden kann. Das Extrakt aus Aktiv-Senf enthält außerdem Capsaicin, das für die Schärfe von Chili verantwortlich ist. Wie bereits erwähnt wirkt Senf durchblutungsfördernd, das gilt auch für Capsaicin. Cellulite wird durch eine schlechte Durchblutung verstärkt, was durch den Aktiv-Wirkstoff verhindert werden kann. Durch die angeregte Durchblutung kann auch die Sauerstoff- und Nährstoffversorgung verbessert werden. Das kann sich positiv auf die Zellteilung auswirken, wodurch die Haut wieder mehr straffendes Kollagen produziert.

Ebenfalls von Bedeutung ist die Auswirkung des Senf-Extraktes auf das Fettgewebe. Grundsätzlich wird in braunes und weißes Fettgewebe unterschieden. Weißes Fett dient der Energiespeicherung und ist durchaus wichtig, in zu hoher Menge aber gesundheitsschädlich. Demgegenüber speichert braunes Fett keine Energie, sondern verbrennt sie, um Wärme zu erzeugen und die Körpertemperatur konstant zu halten. Babys haben das meiste braune Fett, bis ins Erwachsenenalter bildet es sich stetig zurück. Gelingt es, das braune Fett zu aktivieren, können die Pfunde purzeln. In vitro Studien konnten zeigen, dass das Senf-Extrakt die weißen Fettzellen in aktive, braune Fettzellen umwandeln kann. Auf diese Weise soll die Fettverbrennung angeregt werden, wodurch sich auch in vivo eine schlankmachende Wirkung ergibt und sich Cellulite-Dellen reduzieren sollen.

Weitere Inhaltsstoffe der Aktiv-Senfsalbe wie wertvolle pflanzliche Öle, feuchtigkeitsspendende Inhaltsstoffe sowie Antioxidantien sorgen für gepflegte und gut durchfeuchtete Haut. In Kombination mit dem Aktiv-Senf-Wirkstoff kann sich Cellulite bei regelmäßiger Anwendung sichtbar reduzieren und die Silhouette optisch verschmälern.

Welche Effekte hat die Senfsalbe auf die Haut?

Laut Hersteller ersetzt die Aktiv-Senfsalbe zusätzliche Pflegecremes. Sie kann an den typischen Problemzonen wie dem Bauch, den Beinen und dem Po genutzt werden. Doch auch die Arme können von der Wirkung der Senfsalbe profitieren.

Wird die Körpercreme täglich in die Hautpflege integriert, können folgende Effekte erzielt werden:

● verbesserte Durchblutung der Haut

● geformte Körperkonturen

● schlankere Silhouette

● Anti-Cellulite-Effekt

● geschmeidige, gut durchfeuchtete Haut

● Schutz vor freien Radikalen

Für wen eignet sich Senfsalbe?

Cellulite ist ein typisches Frauenproblem, während sie bei Männern nur extrem selten auftritt. Da es sich um eine genetisch bedingte Bindegewebsschwäche handelt, können Sport und eine gesunde Ernährung nur begrenzt helfen. Auch wenn man viel für seine straffe Haut tut, wird die Cellulite nicht vollständig verschwinden. Die Senfsalbe kann hier von außen ihren Beitrag leisten: Cremt man die Problemzonen regelmäßig in massierenden Bewegungen mit der Salbe ein, lässt sich die Haut sichtbar straffen und die Dellen reduzieren. Auch vorbeugend kann die Senfsalbe dazu beitragen, das Auftreten von Cellulite zu reduzieren. Speichern die Zellen weniger weißes Fett, drücken sich die Fettzellen nicht so sehr durch das gitterartige Bindegewebe nach draußen. Die Aktiv-Senfsalbe eignet sich daher vor allem für Frauen jeden Alters.

Doch nicht nur Cellulite, auch allgemein schlaffe Haut am Körper ist mit zunehmendem Alter ein weit verbreitetes Problem. Kollagen- und Elastinfasern, die das Bindegewebe stützen, werden immer weniger. Das zeigt sich nicht nur durch schlaffe Haut und Falten im Gesicht, sondern auch am Körper. Die ehemals straffe Haut wird dünner und wird von der Schwerkraft zunehmend nach unten gezogen. Davon sind nicht nur Frauen, sondern auch Männer betroffen. Die Senfsalbe kann die Durchblutung verbessern und die Haut straffen. Durch das braune Fett, das Kalorien verbrennt, kann sich überschüssiges Fett abbauen und sich so auch der Umfang reduzieren. Insgesamt kann die Biovolen Senfsalbe dem Körper eine schlankere Silhouette verleihen. Besonders interessant ist das auch für Menschen, die kürzlich an Gewicht verloren haben und ihre Konturen optisch verbessern möchten.

Dabei eignet sich die Aktiv-Sensalbe sowohl zur Vorbeugung, als auch zur aktiven Anwendung bei schlaffer Haut und Cellulite. Jede Altersgruppe und jeder Hauttyp kann von der Wirkung der Biovolen Senfsalbe profitieren.

Aus welchen Inhaltsstoffen besteht die Senfsalbe?

Wie die Gesichtscremes der Marke Biovolen besteht auch die Aktiv-Senfsalbe aus überwiegend natürlichen Rohstoffen. Die enthaltenen pflanzlichen Öle stammen aus kontrolliert biologischem Anbau. Die Senfsalbe wird in Deutschland nach strengen pharmazeutischen Richtlinien hergestellt und ist frei von kritischen Inhaltsstoffen wie Silikonen, Parabenen, Mineralöl und Mikroplastik. Auch auf tierische Inhaltsstoffe wird verzichtet. Es sind natürliche Duftstoffe enthalten, die aus ätherischen Ölen gewonnen werden.

Folgende Wirk- und Inhaltsstoffe sind unter anderem in der Senfsalbe enthalten:

● Wasser

● Sojaöl

● Sheabutter

● Glycerin

● Aktiv-Senf Extrakt (inkl. Capsaicin)

● Arganöl

● Aloe Vera

● Hyaluronsäure

● Vitamin E

● etc.

Wie wird die Aktiv-Senfsalbe angewendet?

Die Senfsalbe wird wie eine herkömmliche Bodylotion angewendet. Man gibt sie täglich nach der Reinigung auf die trockene Haut. Besonderer Fokus sollte auf den Stellen mit Cellulite oder schlaffer Haut liegen, wie z.B. den Oberschenkeln und dem Po.

Um den durchblutungsfördernden Effekt zu verstärken ist es hilfreich, die Aktiv-Sensalbe gründlich und in kreisenden Bewegungen einzumassieren. Die Massage kann zusätzlich einen positiven Effekt bei Cellulite und schlaffer Haut haben. Bei Bedarf kann die Senfsalbe auch zweimal täglich, morgens und abends, aufgetragen werden.

Weitere Pflegecremes werden nicht benötigt.

Vorsicht: Die Creme ist nicht für das Gesicht gedacht und sollte nicht in Kontakt mit den Augen oder den Schleimhäuten geraten. Nach der Anwendung sollte man sich gründlich die Hände waschen.

Hat die Senfsalbe Nebenwirkungen?

Die Senfsalbe ist gut verträglich und für alle Hauttypen geeignet. Die dermatologische Verträglichkeit wurde unabhängig bewertet und bestätigt. Dem Hersteller zufolge sind keine Nebenwirkungen bekannt und auch die Liste der Inhaltsstoffe gibt keine bedenklichen Stoffe preis.

Wer die Verträglichkeit vor der Anwendung prüfen möchte, sollte die Senfsalbe vor der großflächigen Anwendung an einer kleinen Hautstelle testen. Die enthaltenen natürlichen Duftstoffe könnten stark sensible Haut irritieren. Zeigt sich keine Reaktion, kann die Senfsalbe unbedenklich angewendet werden.

Senfsalbe Erfahrungen: Aktiv-Senfsalbe bei Cellulite im Selbsttest

Da die Aktiv-Senfsalbe erst seit Kurzem auf dem Markt ist, gestaltet sich die Suche nach Senfsalbe Erfahrungen schwierig. Da uns der spezielle pflanzliche Wirkstoff aber neugierig gemacht hat, wollen wir uns selbst von der Wirkung der Salbe ein Bild machen. Eine Freundin der Redaktion hat sich bereiterklärt, die Biovolen Aktiv Senfsalbe für uns zu testen.

Die Testperson, Judith (37), hat schon seit Längerem mit Orangenhaut an den Oberschenkeln und am Po zu kämpfen. Sie beschreibt sich selbst nicht als unsportlich, ein „schlechtes Bindegewebe“ läge aber wohl in der Familie. Daher haben sich bei ihr schon mit Mitte 20 die ersten Dellen abgezeichnet, seit ungefähr dem 30. Geburtstag ist es Judith zufolge aber immer schlimmer geworden. Für den Aktiv-Senfsalbe Test wird sie die Creme über 8 Wochen lang täglich in ihre Reinigungs- und Pflegeroutine integrieren. Bisher greift sie auf Hausmittel wie Wechselduschen und Massagen zurück. Das wird sie beibehalten. An ihrem Sportverhalten und Essgewohnheiten verändert Judith im Testzeitraum nichts, um die Ergebnisse eindeutig zu halten.

Im Senfsalbe-Test sind folgende Kategorien die Grundlage der Bewertung: Verpackung, Beschaffenheit der Salbe (Konsistenz, Geruch, Farbe), Hautgefühl und die Wirkung.

Verpackung

Die Biovolen Senfsalbe ist unauffällig verpackt. Der Tiegel ist mit 200 ml ziemlich groß, liegt aber dank dem rundlichen Design gut in der Hand. Im Karton befindet sich außerdem ein Beipackzettel, auf dem nützliche Informationen zur Senfsalbe zu finden sind (z.B. die Inhaltsstoffe und Anwendungshinweise). Laut Hersteller besteht der weiße Tiegel aus recyclebarem, dünnen Kunststoff, der in der Produktion Energie und Ressourcen spart. Es sind 200ml enthalten, die für eine Weile reichen sollte. Ein Spatel ist nicht dabei, was mich bei einer Körpercreme aber nicht stört.

Beschaffenheit der Salbe

Die Aktiv-Senfsalbe hat einen leicht gelblichen Farbton und einen angenehmen Geruch, der sich auf der Haut schnell verflüchtigt. Das mag ich gern, da es sonst zu einer komischen Mischung mit meinem Parfum kommen könnte. Die Konsistenz ist identisch mit vergleichbaren Bodylotions, die Bezeichnung „Salbe“ wird an der Textur der Salbe zumindest nicht deutlich. Die Senfsalbe lässt sich gut verteilen, zieht schnell ein und hinterlässt keinen klebrigen Film.

Hautgefühl

Während des Einmassierens der Salbe habe ich schon einen leichten, wärmenden Effekt gespürt, der auch danach noch kurz anhielt. Die Haut fühlt sich nach der Anwendung der Aktiv-Senfsalbe geschmeidig an und scheint gut mit Feuchtigkeit versorgt zu sein. Nebenwirkungen oder sowas wie allergische Reaktionen sind mir nicht aufgefallen.

Wirkung

Ich habe die Biovolen Aktiv-Senfsalbe über 4 Wochen hinweg täglich benutzt. An manchen Tagen habe ich sie auch zweimal täglich aufgetragen, wenn ich sie für meine Massage-Routine benutzt hab. Direkt nach dem Auftragen fühlt sich die Haut gepflegt und geschmeidig an, einen Unterschied an den Dellen sieht man erstmal nicht. Nach ungefähr 4 bis 5 Wochen sind mir dann sichtbare Veränderungen aufgefallen: Die Haut an den Beinen und am Po wirkte straffer und auch die Tiefe der Dellen scheint zurückzugehen. Außerdem hatte die Haut einen schönen gesunden Hautton. Davon motiviert habe ich die Salbe auch länger als 8 Wochen genutzt und war zum Ende hin wirklich überzeugt. Ich habe mich wieder wohler gefühlt, meine Oberschenkel auch in kürzeren Hosen zu zeigen! Ein Erfolg, mit dem ich so nicht gerechnet hatte.

Fazit

Im Selbsttest hat mich die Aktiv-Senfsalbe auf jeden Fall überzeugt. Zwar ist die Körpercreme mit einem Angebotspreis von 69,90 € für den 200 ml Tiegel ziemlich teuer, aber auch recht ergiebig. Meine Cellulite ist zwar nicht verschwunden, die Haut aber sichtbar straffer geworden und grundsätzlich einfach gut gepflegt. Dafür gebe ich dann gern auch etwas mehr Geld aus. Ich kann mir vorstellen, dass die Salbe vor allem zur Vorbeugung super geeignet ist, damit gar nicht erst so viele Dellen entstehen. Gut finde ich auch, dass man die Senfsalbe 30 Tage lang testen kann, wenn man im Online-Shop bestellt. So kann jeder die Salbe testen und eigene Erfahrungen sammeln.

Senfsalbe Erfahrungen: Wie bewerten Anwenderinnen die Körpercreme?

Die Aktiv-Senfsalbe ist die erste Körpercreme der Marke Biovolen. Wie auch bei den anderen Cremes steht ein pflanzlicher Anti-Aging-Wirkstoff im Vordergrund. Gerade, da Cellulite und schlaffe Haut nach wie vor ein unliebsames Thema bei den Frauen ist, ist die Neugier natürlich groß. Dementsprechend kann man schon einige Test- und Erfahrungsberichte von Anwenderinnen im Netz nachlesen.

Im Online-Shop des Herstellers findet man schon einige Erfahrungen und Bewertungen von Anwenderinnen. Die Gesamtzufriedenheit liegt im herstellereigenen Shop bei fast 92 Prozent. Diese gute Bewertung spiegelt sich auch in den einzelnen Erfahrungen wider. Auch die Frauen, die vorher äußerst skeptisch waren, konnten von der Senfsalbe überzeugt werden. So schreibt eine Anwenderin: „Meine 1. Dose ist jetzt fast leer und ich überlege wirklich mir eine neue zu bestellen. Ich habe hauptsächlich mit Cellulite an den Oberschenkeln zu kämpfen. Diese ist seit der Nutzung der Creme wirklich besser geworden. Komplett weg ist sie leider noch nicht, aber man kann einen großen Unterschied zu vorher sehen. Außerdem tut die Creme meiner Haut generell sehr gut.“

Bei regelmäßiger Anwendung scheint die Aktiv-Senfsalbe mit ihrer Wirkung zu überzeugen.

Gibt es ein offizielles Testurteil der Stiftung Warentest?

Die Stiftung Warentest ist ein unabhängiges Verbraucherinstitut und überprüft verschiedenste Produkte und Dienstleistungen.

Auch Cellulite-Cremes wurden in der Vergangenheit bereits getestet - mit enttäuschenden Ergebnissen. Die Cremes versprachen eine sichtbare Hautglättung und straffere Haut innerhalb kurzer Zeit. Jedoch konnte dieses Versprechen im Test nicht bestätigt werden.

Eine Salbe mit einem Wirkstoff aus Senfsprossen war kein Bestandteil der Untersuchungen und auch die Biovolen Aktiv Senfsalbe wurde von der Stiftung Warentest bisher noch nicht getestet.

Wo kann man Senfsalbe günstig kaufen?

Die Biovolen Aktiv Senfsalbe gibt es in jeder örtlichen Apotheke zu kaufen. Zu finden ist sie unter der Pharmazentralnummer (PZN): 18117702. Sollte sie nicht vorrätig sein, kann sie unter dieser PZN auch direkt in die Filiale vor Ort bestellt werden. Auch in Online-Apotheken wird man vereinzelt fündig.

Wer die Senfsalbe möglichst günstig kaufen möchte, sollte lieber direkt im Senfsalbe-Shop bestellen. Nur hier gibt es die Aktiv-Senfsalbe zum Bestpreis von 69,90 €. Man spart also 30 % gegenüber dem Verkaufspreis in Apotheken. Zusätzlich erhält man nur dort die 30-tägige Geld-zurück-Garantie, die einen risikolosen Test ermöglicht.

In Drogeriemärkten wie z.B. bei dm oder Rossmann gibt es die Creme derzeit nicht zu kaufen. Ein Verkauf ist laut Hersteller auch nicht geplant.

Kann man Senfsalbe selber machen?

Senf hat fast jeder bei sich zu Haus im Kühlschrank. Wieso also nicht eine Körpercreme mit herkömmlichen Senf herstellen, um Geld zu sparen?

Solch eine Senfsalbe wird jedoch keine Wirkung erzielen. Einerseits werden in der Aktiv-Senfsalbe nicht einfach gemahlene Senfkörner verarbeitet. Der Wirkstoff wird in einem aufwendigen Verfahren aus Senfsprossen extrahiert. Hierfür braucht es nicht nur spezielle Maschinen, sondern auch geschultes Personal. Andererseits kann nur dieser biotechnologische Wirkstoff aus Aktiv-Senf in vitro Studien zufolge weiße Fettzellen in braune Fettzellen umwandeln.

Purer Senf mag vielleicht die Durchblutung anregen, aber die Haut wird dadurch auch gereizt und nicht gepflegt. Insbesondere bei empfindlicher Haut kann es schnell zu Rötungen, Ausschlag und Juckreiz kommen. Längerer Kontakt mit der Haut ist daher zu vermeiden. Nicht zuletzt würde eine selbstgemachte Senfsalbe auch einen intensiven Senfgeruch verströmen, der alles andere als angenehm für eine Körperlotion ist.

Senfsalbe Test Fazit: Lohnt sich der Kauf?

Wer unter Cellulite und schlaffer Haut leidet, wird vermutlich schon einiges ausprobiert haben, um dagegen vorzugehen. Mit mehr oder weniger großem Erfolg. Die Biovolen Aktiv Senfsalbe stellt hier eine neuartige Alternative da. In Ergänzung zu herkömmlichen Maßnahmen wie Wechselduschen und viel Sport kann die Aktiv-Senfsalbe von Biovolen die Entstehung von Cellulite hinauszögern und bestehende Cellulite reduzieren. Wird die Körpercreme regelmäßig in die betroffenen Stellen einmassiert, kann die Haut straffer werden. Weitere Inhaltsstoffe sorgen für gut gepflegte und durchfeuchtete Haut.

Dank der 30 Tage Geld-zurück-Garantie kann jeder die Senfsalbe ohne Risiko testen. Sollte sie mit ihrer Wirkung nicht überzeugen, bekommt man den Kaufpreis zurückerstattet.