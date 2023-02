Der Retixol Test: Abzocke oder funktioniert es wirklich?

Retinol ist seit langem ein bekannter Wirkstoff in der Anti-Aging-Industrie. Es ist eine Form von Vitamin A, welches für seine Fähigkeit bekannt ist, feine Linien und Falten zu reduzieren, die Kollagenproduktion zu fördern und die Hautstruktur zu verbessern. Allerdings kann die Verwendung von Retinol auch Nachteile haben, wie zum Beispiel Hautreizungen und Empfindlichkeit gegenüber Sonnenlicht. In der jüngsten Vergangenheit hat die Wissenschaft jedoch Fortschritte gemacht und ein neuer Wirkstoff namens „Retixol“ wurde entwickelt, der Retinol mit zwei pflanzlichen, biotechnologisch aufbereiteten Retinol-Derivaten kombiniert. Diese Kombination verspricht, die Vorteile von Retinol zu verstärken und gleichzeitig die Nachteile zu minimieren.

Retixol Erfahrungen & Test: Kann die Anti-Aging Creme die Haut verbessern?

Wie wichtig die Pflege der alternden Haut ist, weiß jeder, der sich mit dem Thema Hautpflege und Anti-Aging auseinandergesetzt hat. Dabei geht es nicht darum, Falten und Pigmentflecken rückgängig zu machen und so 15 Jahre jünger auszusehen. Es geht vielmehr darum, der vorzeitigen Alterung die Stirn zu bieten, denn bei den meisten Menschen zeigen sich die Zeichen der Zeit durch Stress, Rauchen und UV-Strahlen viel zu früh.

Retixol lässt vor allem die aufhorchen, die Retinol kennen und verwenden. Der Hersteller bezeichnet Retixol als optimierten Wirkstoff, bei dem keine Nebenwirkungen gefürchtet werden müssen. Dieses Problem hat man häufig bei hochkonzentrierten Retinol-Produkten. Das ist auch einer der Gründe, warum die Retixol Creme kurz nach der Markteinführung schon ausverkauft war. Schaut man sich die Erfahrungsberichte genauer an, sind die meisten zufrieden mit der Creme. Anwender schreiben, dass Retixol ihr Hautbild sichtbar ins Positive verändert hat. Fältchen werden nach einigen Wochen geglättet und der Teint sieht ebenmäßiger aus. Insgesamt wirkt die Gesichtshaut straffer und praller. Ausführliche Testberichte und Erfahrungen findet man online in Online-Magazinen, Foren und auch in Beauty-Blogs.

Natürlich kann man sich auf die Erfahrungen und Bewertungen anderer Anwender verlassen. Noch besser ist es aber, sich in einem Praxistest selbst von der Wirkung zu überzeugen.

Retixol Praxistest: Brittas Erfahrung

Die freiwillige Testperson Britta (47 Jahre) hat sich zu einem Anwendungstest über einen Zeitraum von 4 Wochen bereit erklärt. Sie selbst hat schon zuvor von Retixol gehört und ist sehr gespannt auf den Vorher-Nachher-Vergleich. Mit Retinol hat sie bereits Erfahrungen gesammelt. Sie verwendet unregelmäßig ein retinolhaltiges Serum, da sie oft das Gefühl hat, dass sich ihre Haut dadurch verschlechtert. Außerdem ist sie sich unsicher, wie sie das Serum in ihre Routine integrieren soll. Sie hofft, mit der Retixol Creme die perfekte Anti-Aging Pflege für jeden Tag zu finden.

Während des Tests hat Britta keine weiteren Hautpflegeprodukte außer Retixol verwendet, um das Resultat und die Vergleichsbilder nicht zu verfälschen.

Woche 1

Nach der ersten Woche folgte der erste Check-Up. In diesem Zeitraum hat sich äußerlich noch nicht viel geändert. Die Retixol Creme lässt sich gut auftragen und zieht angenehm in die Haut ein. Britta verwendet Retixol abends, aber auch tagsüber lässt sich das Make-up problemlos darauf verwenden. Die Haut ist gut durchfeuchtet und macht einen gepflegten Eindruck. Probleme mit Brennen, Spannen oder Rötungen hat sie nicht.

Woche 2

Nach zwei Wochen täglicher Anwendung fällt das Update schon deutlich interessanter aus. Brittas Haut macht einen strahlenden und ebenmäßigen Eindruck. Alte Pickelmale im Bereich des Kinns erscheinen heller. In der Augenpartie wirkt die Haut aufgepolstert, sodass auch die feinen Linien in diesem Bereich unauffälliger erscheinen. Außerdem erwähnt Britta, dass sie weniger Probleme mit trockenen Hautstellen hat und sich die Hautoberfläche geschmeidiger anfühlt.

Woche 4

4 Wochen sind vergangen und der Test wurde beendet. Die letzten 2 Wochen haben die anfänglichen positiven Erfahrungen bestätigt. Nach 4 Wochen kann man im Vorher-Nachher-Vergleich erkennen, dass Trockenheitsfältchen und Unebenheiten verschwunden oder reduziert worden sind. Der Teint wirkt erhellt und gleichmäßig und dadurch wirkt das Gesicht insgesamt auch verjüngt. Außerdem hat sich die Hautfeuchtigkeit zum Positiven gewandelt. Im gesamten Anwendungszeitraum sind keine Unverträglichkeiten aufgetreten, weder Rötungen, noch Schuppenbildung oder Juckreiz. Brittas Fazit fällt nach dieser Erfahrung mit der Retixol Creme sehr gut aus. Ihre Erwartungen wurden nach eigenen Angaben übertroffen und darum möchte sie sich Retixol nachkaufen, sobald die Flasche aufgebraucht ist.

Welche Veränderungen sind typisch für eine alternde Haut?

Mit zunehmendem Alter verändert sich die Haut auf natürliche Weise und zeigt Zeichen des Alterns. Typische Veränderungen, die bei älter werdender Haut auftreten können, sind:

Falten und feine Linien: Die Haut verliert mit dem Alter an Elastizität und Festigkeit, was zu Falten und feinen Linien führen kann.

Verlust von Kollagen und Elastin: Kollagen und Elastin sind wichtige Proteine, die der Haut Festigkeit und Elastizität verleihen. Mit zunehmendem Alter produziert der Körper weniger davon, was zu einem Verlust dieser Eigenschaften führt.

Verlust der Hautfeuchtigkeit: Die Haut verliert mit zunehmendem Alter ihre Fähigkeit, Feuchtigkeit zu speichern, was zu einer trockenen und stumpfen Haut führen kann.

Veränderungen in der Hauttextur: Die Haut kann dünner werden und anfälliger für Veränderungen in der Textur, wie z.B. grobe Poren, werden.

Pigmentveränderungen: Mit zunehmendem Alter kann es zu Veränderungen in der Pigmentierung der Haut kommen, wie z.B. Altersflecken.

Was ist Retixol?

Retinol zählt zu den am besten erforschten und gleichzeitig auch effektivsten Anti-Aging Wirkstoffen. Der Vitamin-A Abkömmling ist sehr vielseitig einsetzbar. Nicht nur bei Falten kann Retinol eine Hautglättung erzielen, es kann auch Altersflecken aufhellen und die Alterung verlangsamen. Das konnte bereits in verschiedenen Studien unter Beweis gestellt werden. Das einzige Problem hierbei: Um den bestmöglichen Effekt zu erzielen, sollte Retinol in einer höheren Konzentration angewendet werden. Das vertragen viele Menschen aber nicht und die Haut reagiert mit allergieähnlichen Symptomen.

Der Hersteller Evertz Pharma GmbH hat nun einen Wirkstoff entwickelt, der die Wirksamkeit von Retinol mit einer guten Verträglichkeit kombiniert. Retixol ist ein Wirkstoff auf Basis von Retinol. Die Besonderheit ist, dass das Retinol mit zwei biotechnologisch aufbereiteten, pflanzlichen Retinol-Derivaten ergänzt wird. So erhält man einen wirksamen Anti-Aging Wirkstoff, der die Haut verbessern kann, ohne Nebenwirkungen vorzuweisen.

Der Wirkstoff Retixol kommt in der Retixol Creme zusammen mit verschiedenen feuchtigkeitsspendenden Inhaltsstoffen zum Einsatz. So kann sie als Tages- oder Nachtcreme zur Vorbeugung und Minimierung von Falten, Pigmentflecken und großen Poren angewendet werden.

Wie genau wirkt Retixol?

Retixol besteht aus drei Retinol-Komponenten und kann als Weiterentwicklung von Retinol verstanden werden. Durch die biotechnologischen, retinolähnlichen Pflanzenstoffe wird der Anti-Aging Effekt auf ein anderes Level gebracht.

Retixol ist ein starkes Antioxidans. Das bedeutet, es fängt freie Radikale ein, bevor sie Schaden in den Zellen anrichten können. Diese zellschützende Funktion ist gleichzeitig auch ein Schutz vor frühzeitig entstehenden Falten. Für eine verjüngte Haut sorgt zusätzlich die kollagenstimulierende Wirkung. Retinol fördert die hauteigene Kollagenbildung und verhindert somit, dass das Gewebe schlaff wird. Dadurch bleibt die Spannkraft und Fülle der Haut erhalten und Fältchen können verfeinert werden. Auf diese Weise können auch altersbedingt vergrößerte Poren verkleinert werden. Schon nach wenigen Wochen Anwendung erscheint das Hautbild dadurch viel reiner und gleichmäßiger.

Die Wirkung von Retixol macht sich nicht nur bei Falten und schlaffer Haut bemerkbar, sondern auch bei Hyperpigmentierungen. Der Wirkstoff fördert die Zellerneuerung und löst Verhornungen auf der Hautoberfläche. So wird die Bildung neuer, gesunder Hautzellen gefördert und Pigmentstörungen, wie z.B. Pickelmale und Altersflecken, werden schonend abgetragen. So entsteht ein ebenmäßiger und jugendlicher Teint, der mit der regelmäßigen Anwendung von Retixol auch lange erhalten bleiben kann.

Was muss bei der Anwendung von Retixol beachtet werden?

Die Retixol Creme basiert auf Retinol, darum sollten bei der Anwendung einige Dinge beachtet werden. Für den optimalen Anti-Aging Effekt empfiehlt der Hersteller eine tägliche Anwendung. Ob morgens oder abends bleibt jedem selbst überlassen. Wichtig ist es, die Haut vorher gut zu reinigen und von Make-up und Talg zu befreien.

Als Nachtcreme unterstützt Retixol die Regenerationsprozesse in der Haut, sodass die am Morgen gut durchfeuchtet, rosig und prall aussieht. Als Tagescreme schützt die antioxidative Wirkung vor oxidativem Stress, der durch verschiedene Umweltfaktoren ausgelöst wird. Tagsüber sollte nach der Retixol Creme zusätzlich ein Sonnenschutz aufgetragen werden, da der Wirkstoff ebenso wie Retinol die Empfindlichkeit gegenüber UV-Strahlen erhöht.

Die Retixol Creme kann bei jedem Hauttypen benutzt werden und ist auch für die Anwendung in der Augen- und Mundpartie geeignet.

Welche Inhaltsstoffe enthält die Retixol Creme?

Bei der Hautpflege legen immer mehr Menschen großen Wert auf hochwertige und hautfreundliche Inhaltsstoffe. Insbesondere wenn die Haut mit zunehmendem Alter immer anspruchsvoller wird, spielt die Zusammensetzung der Anti-Aging Creme eine wichtige Rolle.

Für die Retixol Creme setzt der Hersteller vor allem auf Inhaltsstoffe auf pflanzlicher Basis. Nicht nur der Wirkstoff selbst besteht zum Großteil aus biotechnologisch aufbereiteten, pflanzlichen Bestandteilen. Die Basis der Creme bilden natürliche Öle aus kontrolliert biologischem Anbau. Hinzu kommen feuchtigkeitsbindende und feuchtigkeitsspendende Stoffe und Vitamine, die für eine angenehme Textur sorgen und die Pflegewirkung unterstützen. Zu den wichtigsten Inhaltsstoffen zählen:

- Wasser

- Glycerin

- Sheabutter, Jojobaöl, Avocadoöl

- Hyaluronsäure

- Vitamin E

- natürliche Duftstoffe usw.

Der Hersteller legt großen Wert auf eine hohe Qualität und aus diesem Grund wird die Creme in Deutschland unter kontrollierten Bedingungen hergestellt. In der Retixol Creme sind keine Silikone oder austrocknende Alkohole enthalten. Sie ist vegan und tierversuchsfrei.

Wer kann Retixol anwenden und wer nicht?

Das Älterwerden und die damit verbundenen sichtbaren Zeichen auf der Haut betreffen alle irgendwann. Jeder Mensch hat allerdings selbst in der Hand, wie stark die Hautalterung voranschreitet. Nicht nur durch Faktoren wie UV-Schutz und einen gesunden Lebensstil kann das beeinflusst werden, sondern auch durch die richtige Hautpflege.

Retixol ist ein Wirkstoff für jedermann. Die ersten Fältchen entstehen schon im Alter zwischen 20 und 30. Die antioxidative und kollagenstimulierende Wirkung kann verhindern, dass die Falten sich vermehren und tiefer werden. Das gilt sowohl für die Frau, als auch für den Mann.

Retixol kann aber auch im fortgeschrittenen Alter angewendet werden, um den Teint auszugleichen und das Hautbild zu glätten. Eine konsequente Anwendung hilft nämlich dabei, die Fülle der Haut teilweise wiederherzustellen und Pigmentflecken verblassen zu lassen. Diese Effekte tragen zu eine verjüngten Ausstrahlung bei und lassen auch reife Haut strahlen.

Wann sind mit Retixol erste Ergebnisse sichtbar?

Sofort-Effekte mit Retixol sind z.B. ein weicheres Hautgefühl und eine gute Durchfeuchtung der Haut. Erfahrungen zeigen, dass Unterschiede bei Falten und Altersflecken nach wenigen Wochen täglicher Anwendung erkennbar sind.

Wie schnell Retixol eine Wirkung zeigt, ist bei jedem Menschen individuell. Außerdem hängt der Effekt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. dem Hautzustand einschließlich der Faltenanzahl- und Tiefe, genetischen Faktoren, dem Lebensstil usw. Ist die Haut bereits stark vorgeschädigt durch UV-Strahlen und langjährigem Zigarettenkonsum, dauert es wahrscheinlich länger, bis mit Retixol ein sichtbarer Unterschied erzielt werden kann. Unterstützt man die Regeneration der Haut zusätzlich durch eine ausgewogene Ernährung, Schutz vor der Sonne und einen schonenden Umgang, können schneller bessere Resultate erzielt werden.

Ist Retixol gefährlich?

Viele scheuen sich vor der Anwendung von hochwirksamen Anti-Aging Wirkstoffen. So ist den meisten bekannt, dass Retinol in hoher Konzentration Unverträglichkeiten auslösen und die Haut schädigen kann.

Bei Retixol besteht diese Gefahr laut Hersteller nicht. Die Retixol Creme ist gut verträglich und weist keine bekannten Nebenwirkungen auf.

Wer eine empfindliche Haut hat und auf Nummer sichergehen will, sollte Retixol zuerst am Hals oder Handrücken auf einer kleinen Stelle auftragen und abwarten. Rötet sich die Haut oder beginnt zu jucken, sollte die Creme besser nicht im Gesicht verwendet werden. In diesem Fall kann man von der 30 Tage Geld-zurück-Garantie Gebrauch machen und die Retixol Creme zurückschicken.

Was sagt die Stiftung Warentest zu Retixol?

Die Stiftung Warentest ist bekannt für ihre objektiven Testurteile, auf die viele Verbraucher großen Wert legen. Es wurden schon verschiedene Anti-Aging Cremes mit unterschiedlichen Wirkstoffen getestet. Kaum eines dieser Mittel konnte aber überzeugen. Einen Test, bei dem die Stiftung Warentest sich speziell auf retinolhaltige Produkte konzentriert, gibt es noch nicht. Ein offizielles Testurteil der Stiftung Warentest zu Retixol gibt es deshalb ebenso wenig.

Retinol-Cremes haben in der Beauty-Branche in den letzten Jahren einen wichtigen Platz eingenommen. Es ist also nicht unwahrscheinlich, dass die Stiftung Warentest in Zukunft einen Test mit diesen Produkten durchführt.

Fazit: Lohnt sich der Kauf von Retixol?

Retixol konnte schon nach kurzer Zeit viele Beauty-Begeisterte von sich überzeugen. Die Anti-Aging Creme basiert auf einem der am besten erforschten und effektivsten Wirkstoffe der Schönheitsindustrie, der mit Hilfe biotechnologischer Wirkstoffe ergänzt wird und Erfahrungen zufolge beeindruckende Ergebnisse verspricht. Der Vorteil von Retixol ist seine gute Hautverträglichkeit und die einfache Anwendung. Auch Hautpflege-Anfänger können mit Retixol nicht falsch machen. Bei der Herstellung wird großen Wert auf den Umwelt- und Tierschutz gelegt, was sich auch in der Qualität widerspiegelt. Retixol lohnt sich für alle, die das Beste aus ihrer Haut rausholen und sich in jedem Alter in ihrer Haut rundum wohlfühlen wollen.