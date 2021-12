Der Kressesalbe Test: Abzocke oder wirkt sie wirklich?

Während die Auswahl bei Anti Falten Cremes sehr groß ist, wird man bei Cremes gegen Altersflecken nicht so schnell fündig. Einen Namen hat sich die Aktiv Kressesalbe gemacht. Im Kressesalbe Test erfahren Sie, was sich hinter dem Wundermittel verbirgt.

Was ist Kressesalbe?

Mit zunehmendem Alter wird es immer schwieriger, ein ebenmäßiges Hautbild aufrechtzuerhalten. Die Zeichen der Zeit hinterlassen ihre Spuren und vor allem Altersflecken machen sich oft früher als gedacht auf dem Gesicht oder den Händen bemerkbar. Als Resultat von UV-Schäden auf der Haut verschwinden sie nicht von selbst wieder und sorgen für Unzufriedenheit bei den meisten Betroffenen.

Die Biovolen Kressesalbe wurde entwickelt mit dem Ziel, Altersflecken mit einem Wirkstoff auf natürlicher Basis aufzuhellen und vorzubeugen. Die Hautsalbe enthält einen Aktiv-Wirkstoff aus Kresse. Dieser wird in einem biotechnologischen Verfahren hergestellt und dient als Aufheller für die braunen Flecken. Auf diese Weise sollen Altersflecken ganz ohne Laser verblassen.

Die Biovolen Aktiv Kressesalbe ist in der Apotheke des Vertrauens oder im Internet im herstellereigenen Online-Shop erhältlich.

Die Inhaltsstoffe von Kressesalbe

Bei der Aktiv Kressesalbe liegt der Fokus bei den Inhaltsstoffen aus naturbasierten Rohstoffen. Den größten Teil der Salbe machen pflanzliche Öle aus kontrolliert biologischem Anbau aus.

Außerdem sind feuchtigkeitsspendende Inhaltsstoffe wie Aloe Vera, Glycerin und Hyaluronsäure enthalten, die die Haut von außen pflegen. Ausgewählte ätherische Öle dienen als natürlicher Konservierungsstoff und sorgen für einen angenehmen Duft.

Folgende Öle und Wirkstoffe sind unter anderem in der Kressesalbe enthalten:

Glycine Soja Oil

Butyrospermum Parkii Butter

Persea Gratissima Oil

Aktiv-Kresse Extrakt

Argania Spinosa Kernel Oil

Prunus Amygdalus Dulcis Oil

Vitamin E usw.



Wie wirkt Kressesalbe?

Kresse ist ein sehr bekanntes Kraut und ideal zum Anzüchten auf der Fensterbank geeignet. Die anspruchslose Pflanze ist außerdem eine Heilpflanze mit langer Tradition und ihre Heilwirkung ist auf die verschiedenen Wirkstoffe zurückzuführen.

Kresse ist reich an Vitaminen und sekundären Pflanzenstoffen. Eine besondere Rolle in der Kressesalbe spielen die Stoffe Genistein und Sulforaphan. Auf diesen beiden Wirkstoffen basiert das Extrakt in der Kressesalbe, das Altersflecken aufhellen bzw. vorbeugen kann.

Genistein zählt zu den Phytoöstrogenen bzw. Isoflavonen und gilt als natürlicher Hemmer der Tyrosinkinase. Dabei handelt es sich um ein Enzym, das den Prozess zur Melaninbildung anstößt. Altersflecken sind nichts anderes als Melaninansammlungen unter der Haut. Wird das Enzym gehemmt, kann diese Anhäufung von Hautpigment vorgebeugt werden.

Sulforaphan ist ein wirksames Antioxidans. Es fängt freie Radikale ein und verhindert so Zellschäden in Folge von oxidativem Stress. Einerseits kann so der Ansammlung von Melanin vorgebeugt werden, da die Zellfunktionen vor Schäden geschützt werden. Andererseits können bestehende Altersflecken schonend aufgehellt werden.

Die Aktiv Kressesalbe hat eine freundliche Formulierung, die laut Hersteller selektiv wirkt. Das bedeutet für den Anwender, dass mit dem Kresse Aktiv-Wirkstoff nur die überpigmentierten Hautstellen aufgehellt werden können - die umliegende Haut bleibt davon unberührt.

Welche Effekte hat die Kressesalbe auf die Haut?

Die Kressesalbe ist nicht nur ein Hautpflegemittel gegen Altersflecken, sondern gleichzeitig auch eine Feuchtigkeitspflege. Als Anti-Aging-Salbe kann sie ganz einfach in die tägliche Hautpflegeroutine integriert werden mit folgenden Effekten:

ebenmäßigeres Hautbild durch Kresse-Wirkstoff

Vorbeugung von Altersflecken

Verlangsamung der Hautalterung

Schutz der Haut vor freien Radikalen

verbesserte Hautfeuchtigkeit



Echte Resultate mit der Kressesalbe

Vor dem Kauf eines Produkts informieren sich die meisten online über Kommentare und Bewertungen über die Wirkung. Echte Resultate zur Kressesalbe findet man in verschiedenen Foren, Blogartikeln, Zeitungsberichten und auch in bekannten Online-Magazinen. Der Kressesalbe Test erfolgt dabei meist mit einer freiwilligen Testperson über mehrere Wochen und in dieser Zeit werden die Erfahrungen regelmäßig dokumentiert.

Laut Hersteller sind die ersten Resultate nach 4-wöchiger Anwendung möglich, wenn die Salbe zweimal täglich aufgetragen wurde. Da jede Haut anders reagiert und unterschiedliche Voraussetzungen mitbringt, können die Ergebnisse aber variieren.

Ist die Anwendung der Kressesalbe gefährlich?

Die Aktiv Kressesalbe basiert vor allem auf natürlichen Rohstoffen wie z.B. pflanzliche Öle und Pflanzenextrakte, die gut erforscht sind. Die Herstellung der Salbe erfolgt in Deutschland nach strengen Qualitätsrichtlinien und auch die Hautverträglichkeit wurde bestätigt. Eine Gefahr bei der Anwendung besteht daher nicht. Um sicherzugehen, sollte die Kressesalbe an einer Hautstelle getestet werden. Auch die Packungsbeilage kann über mögliche Hautreaktionen aufklären.

Die Anwendung der Kressesalbe unterscheidet sich nicht von der Anwendung einer herkömmlichen Tagespflege. Für die besten Ergebnisse wird die Salbe zweimal am Tag verwendet. Vorher muss das Gesicht vollständig von Make-Up Rückständen und Talg befreit werden. Auch für das Dekolleté und die Hände ist die Kressesalbe geeignet. Nachdem die Kressesalbe aufgetragen wurde, empfiehlt sich tagsüber ein Sonnenschutz, um die Haut vor UV-Strahlen zu schützen.

Hat die Kressesalbe Nebenwirkungen?

Von vielen anderen aufhellenden Hautcremes ist bekannt, dass sie hautschädigende oder sogar krebserregende Wirkstoffe beinhalten. Einige davon sind in Deutschland sogar nicht mehr zulässig wie z.B. Arbutin. Die Kressesalbe weist laut Hersteller keine Nebenwirkungen auf und es sind auch keine Inhaltsstoffe enthalten, die negative Auswirkungen haben.

Wer vor der Anwendung erst die Verträglichkeit prüfen möchte, sollte die Kressesalbe vor der Anwendung auf einem kleinen Hautbereich auftragen. Es sind natürliche Duftstoffe enthalten, die sensible Haut irritieren könnten.

Für wen ist die Kressesalbe geeignet und für wen nicht?

Die Aktiv Kressesalbe ist eine Anti Aging Creme und damit sowohl zur Vorbeugung, als auch zur aktiven Bekämpfung von Alterserscheinungen geeignet. Damit kann die Salbe von allen Altersgruppen und sowohl von Frauen, als auch von Männern verwendet werden. Hautexperten empfehlen, schon zwischen dem 20. und 30. Lebensjahr eine vorbeugende Anti Aging Hautpflege zu verwenden. Denn schon mit ca. Mitte 20 beginnt die Verschlechterung der Hautregeneration und Falten und Altersflecken lassen nicht lange auf sich warten.

Als Mittel bei Altersflecken empfiehlt sich die Kressesalbe vor allem für Menschen, die in der Vergangenheit häufig Sonnenbaden waren und generell viel Zeit unter dem freien Himmel verbracht haben. Denn umso höher die UV-Belastung der Haut gewesen ist, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass Altersflecken entstehen. Die antioxidative Wirkung der Kressesalbe hilft, Zellschäden zu minimieren und so die Hautalterung durch UV-Strahlen vorzubeugen.

Die Kressesalbe ist nicht geeignet bei bösartigen Hautveränderungen, die durch den Einfluss der Sonne entstanden sind. Sie ist lediglich ein kosmetisches Produkt zur Hautpflege. Grundsätzlich gilt: Alle Hautveränderungen und Pigmentstörungen sollten zur Sicherheit beim Hautarzt abgeklärt werden.

Kressesalbe Erfahrungen

Sucht man im Netz nach einer Anti Aging Creme oder Salbe gegen Altersflecken, begegnet man schnell der Kressesalbe. Dabei sind es nicht nur Angebote in Online-Apotheken, sondern auch verschiedene Erfahrungen und Testberichte sowie Vorher-Nachher Vergleiche. Dabei werden Fotos vom Hautzustand vor und nach der Verwendung der Salbe gegenübergestellt, um die Veränderung zu verdeutlichen.

In den meisten Biovolen Kressesalbe Erfahrungen erfolgte die Anwendung morgens und abends, um die Alters- und Pigmentflecken bestmöglich zu behandeln. Für die meisten Anwender war der Kressesalbe Test erfolgreich. Nach wenigen Wochen zeigte sich eine Verbesserung im Hautbild und die Altersflecken sind verblasst. Auch auf den Händen scheint die Salbe Erfahrungen zufolge eine positive Wirkung auf die Haut zu haben.

Die besten Ergebnisse konnten nach mehr als 4 Wochen erzielt werden. In den Bewertungen heißt es, dass es - je nach Größe und Intensität der Altersflecken - 8 bis 12 Wochen dauert, bis diese vollkommen verschwunden oder verblasst sind. Zusätzlich wird die Haut dank der hautpflegenden Inhaltsstoffe mit Feuchtigkeit versorgt.

Sind die Altersflecken besonders groß oder dunkel, konnte aber auch die Kressesalbe oft keine Verbesserung mehr bewirken. In diesem Fall kann man von der 30 Tage Geld zurück-Garantie des Herstellers Gebrauch machen und den Kaufpreis zurückverlangen.

Wo gibt es Kressesalbe zu kaufen und zu welchem Preis?

Die Aktiv Kressesalbe ist derzeit online und auch in der Apotheke des Vertrauens erhältlich. In der Apotheke kostet ein Tiegel mit 100 ml Inhalt ca. 100 Euro. Hat der Apotheker des Vertrauens die Salbe nicht auf Lager, kann sie unter der PZN -16233396 in die Filiale bestellt werden. Die günstigere Alternative sind Versandapotheken. Dort gibt es einen Tiegel schon ab ca. 75 Euro zu kaufen. Versandkosten können hinzukommen.

Am meisten spart man bei einer Bestellung im Online-Shop des Herstellers. Dieser bietet oft attraktive Rabatte, mit denen ein Tiegel statt für 100 Euro schon ab 69,90 Euro erhältlich ist. Sparfüchse aufgepasst: Beim Kauf von 2 Tiegeln werden zusätzlich 20 Euro abgezogen. Außerdem gilt nur bei einer Bestellung im herstellereigenen Shop die 30-tägige Geld zurück Garantie.

Welche Vorteile und Nachteile hat die Kressesalbe?

Wer sich für die Kressesalbe entscheidet sollte sich im Klaren darüber sein, dass es sich um eine schonende Methode zur Vorbeugung und Aufhellung von Altersflecken handelt. Daher erfordert es in den meisten Fällen Geduld und zusätzlichen Schutz vor der Sonne, um eine Verbesserung zu erreichen. Lange bestehende und sehr dunkle Altersflecken können oft nur mit einer Laserbehandlung langfristig entfernt werden.

Bei der Kressesalbe handelt es sich um ein qualitativ hochwertiges Produkt, das in Deutschland hergestellt und für den Verkauf in der Apotheke zertifiziert ist. Verbraucher können sich also sicher sein, ein ungefährliches Produkt zu erwerben. Als zusätzliche Absicherung dient die Zufriedenheitsgarantie des Herstellers. Mit der Kressesalbe ist außerdem keine zusätzliche Tagescreme mehr notwendig, denn sie enthält reichhaltige Wirkstoffe und versorgt die Haut mit Feuchtigkeit.

Fazit

Die Kressesalbe ist eines der wenigen Produkte, das den Erfahrungsberichten nach Altersflecken ohne schädliche Wirkstoffe verblassen lässt. Zwar gibt es bei kosmetischen Produkten keine Wirkgarantie, aber mit der Geld zurück-Garantie des Herstellers ist ein risikofreier Test bedenkenlos möglich.