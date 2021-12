Der Jasminsalbe Test: Abzocke oder wirkt sie wirklich?

Auch bei Augenringen sind viele auf der Suche nach einer natürlichen Lösung. Ist die Jasminsalbe die naturkosmetische Rettung bei dunklen Augenringen? Wir klären auf.

Was ist Jasminsalbe?



Fast jeder hatte nach einer zu kurz geratenen Nacht oder zu viel Stress schon mal dunkle Schatten unter den Augen. In Ausnahmefällen lassen sich die Augenringe einfach hinnehmen oder werden schnell mit Make-Up kaschiert. Entwickeln sie sich jedoch zu einem dauerhaften Problem, werden sie von den Betroffenen als sehr störend empfunden. Schließlich sorgen die dunklen, bläulichen Ringe unter den Augen dafür, dass man krank, müde und auch älter aussieht.

Mit zunehmendem Alter gesellen sich zu den Augenringen meist noch feine Augenfalten oder Schlupflider. Häufig finden sich die betroffenen Männer und Frauen beim Schönheits-Doc wieder, der die Augenringe mit Hyaluronsäure, Eigenfett oder dem Laser reduziert. Solche Eingriffe sind jedoch mit einigen Risiken verbunden und vor allem mit hohen Kosten verbunden.

Deshalb wurde die Biovolen Aktiv Jasminsalbe entwickelt. Auf Basis eines pflanzlichen Wirkstoffs aus Jasmin und Weißdorn sollen Augenringe, Schlupflider und Augenfalten effektiv gelindert werden. Der 3-fach-Effekt sorgt für einen wachen und frischen Blick, ganz ohne einen operativen Eingriff.

Wie wirkt Jasminsalbe bei Augenringen, Schlupflidern und Falten?

Verschiedenste Faktoren können Augenringe begünstigen, weshalb die Ursachenfindung oft nicht gerade einfach ist. Prinzipiell sind zwei unterschiedliche Mechanismen für die Entstehung von dunklen Augenschatten verantwortlich: Eine Hyperpigmentierung oder das Durchscheinen der Blutgefäße durch die dünne Haut.

Mit dem Älterwerden verstärkt sich die Problematik häufig, da die ohnehin schon dünne Haut im Augenbereich noch dünner wird und sich gleichzeitig die Durchblutung verschlechtert. Dadurch kommen neben Falten häufig auch blau-graue Schatten zum Vorschein, die sich durch ausreichend Schlaf, Flüssigkeit und eine gesunde Ernährung nicht beseitigen lassen.

Die Jasminsalbe basiert auf einem pflanzlichen Wirkstoff aus Arabischem Jasmin und Weißdorn.

Das Extrakt aus Jasmin kann die Aktivität eines Enzyms hemmen, das an der Melaninproduktion beteiligt ist. Die übermäßige Produktion des Hautfarbstoffs (Hyperpigmentierung) sorgt für bräunliche Schatten auf der Haut um die Augen herum.

Das Weißdorn-Extrakt kann zusätzlich die Blutgefäße erweitern, wodurch sich die Durchblutung im Augenbereich verbessert.

Zusätzlich sind die Pflanzen reich an Flavonoiden. Diese sekundären Pflanzenstoffe schützen die Hautzellen vor schädigenden Umwelteinflüssen und können die Kollagenproduktion im Körper ankurbeln. Das Kollagen ist wichtig für die Spannkraft und Festigkeit der Haut in der Augenpartie.

Die echten Resultate von Jasminsalbe

Zahlreiche Menschen haben den Bewertungen im Netz nach zu urteilen die Jasminsalbe bereits ausgiebig getestet und ihre Erfahrungen im Vorher-Nachher-Vergleich dokumentiert. Dabei wurde die Salbe meist über einen Zeitraum von ca. 8 Wochen angewendet. Laut Hersteller empfiehlt sich ein Test von mindestens 4 Wochen mit. Während dieser Zeit sollte die Jasminsalbe zweimal täglich aufgetragen werden. Echte Bewertungen kann man z.B. im Online-Shop und in Versandapotheken von registrierten Kunden nachlesen.

Für wen ist die Biovolen Aktiv Jasminsalbe geeignet?

Die Biovolen Jasminsalbe richtet sich an alle Altersgruppen und Geschlechter. Wie auch die anderen Salben von Biovolen wurde die Augenpflege als Anti-Aging-Creme entwickelt. Schlupflider, Krähenfüße und Augenringe zählen nämlich zu den klassischen Hautalterungszeichen, die verstärkt auftreten, wenn die Haut mehr und mehr an Elastizität und Spannkraft einbüßt. Die Haut um die Augen herum ist besonders empfindlich und zart. Da ihr das Unterhautfettgewebe weitgehend fehlt, machen sich hier Alterserscheinungen schon früh bemerkbar.

Das heißt aber nicht, dass jüngere Menschen nicht auch von der Wirkung der Biovolen Aktiv Jasminsalbe profitieren können. Tatsächlich empfehlen Dermatologen, schon im frühen Erwachsenenalter mit der Nutzung von Anti-Aging-Produkten zu beginnen. Auf diese Weise lässt sich die Hautalterung besser eindämmen. Daher lohnt es sich, schon rechtzeitig in eine geeignete Gesichts- und Augenpflege zu investieren. Vorbeugend kann die Jasminsalbe dafür sorgen, dass das jugendliche Hautbild länger erhalten bleibt und der Hautalterungsprozess langsamer vonstatten geht. Die Entstehung von Augenfalten und Augenringen kann so frühzeitig verhindert werden.

Welche Inhaltsstoffe sind in der Jasminsalbe enthalten?

Der Hersteller setzt bei der Aktiv Jasminsalbe überwiegend auf natürliche Rohstoffe in Bio-Qualität. Ein Blick auf die Inhaltsstoffe bestätigt das: Pflanzliche Öle wie Jojoba- und Sonnenblumenkernöl machen die Haut geschmeidig und schützen sie vor äußeren Einflüssen. Inhaltsstoffe wie Hyaluronsäure, Glycerin und Aloe Vera versorgen die empfindsame Haut mit viel Feuchtigkeit. Sowohl junge als auch reife Haut wird so optimal gepflegt. Nicht nur das Extrakt aus Jasmin und Weißdorn wirkt antioxidativ, auch Vitamin E ist in der Jasminsalbe enthalten. Das kann den verjüngenden Effekt der Augenpflege verstärken und die Entstehung von Schlupflidern und Krähenfüßen vorbeugen.

Biovolen Aktiv Jasminsalbe Inhaltsstoffe im Detail:

Aqua, Simmondsia Chinensis Seed Oil*, Butyrospermum Parkii Butter*, Glycerin, Helianthus Annuus Seed Oil*, Oleic/Linoleic/Linolenic Polyglycerides, Glyceryl Stearate, Persea Gratissima Oil*, Cetearyl Alcohol, Microcrystalline Cellulose, Propanediol, Argania Spinosa Kernel Oil*, Diglycerin, Sodium Cetearyl Sulfate, Jasminum Sambac Flower Extract, Crataegus Monogyna Flower Extract, Sodium Hyaluronate, Aloe Barbadensis Leaf Juice Powder*, Tocopherol, Xanthan Gum, Phenoxyethanol, Ethylhexylglycerin, Phytic Acid, Citric Acid, Sodium Hydroxide

*aus kontrolliert biologischem Anbau

Um die besonders empfindsame Augenpartie nicht zu reizen, verzichtet der Hersteller auf Farb- und Duftstoffe sowie Parfum. Auch weitere kritische Inhaltsstoffe wie Mikroplastik, Mineralöl, Silikone und Parabene sind nicht enthalten. Die Formulierung der Jasminsalbe ist vegan und auch auf Tierversuche wird verzichtet.

Wie erfolgt die Anwendung der Jasminsalbe?

Um eine zufriedenstellende Wirkung zu erzielen ist es wichtig, die Aktiv Jasminsalbe regelmäßig und über einen längeren Zeitraum hinweg anzuwenden. Bei einer naturkosmetischen Creme ist nicht mit einem Soforteffekt zu rechnen.

Die Creme wird einmal täglich auf die gereinigte Augenpartie aufgetragen. Noch besser ist es, die Jasminsalbe als Tages- und Nachtpflege zu nutzen und zweimal täglich auf die Augenringe aufzutragen.

Auch wenn die Biovolen Aktiv Jasminsalbe für die Augenpartie entwickelt wurde, kann sie auch auf die restliche Gesichtshaut aufgetragen werden. Dank der reizarmen Formulierung eignet sich die Anti-Aging-Creme auch gut bei sehr empfindlicher Haut.

Ist die Anwendung der Jasminsalbe gefährlich?

Gerade in der Augenpartie ist die Hautverträglichkeit äußerst wichtig. Rötungen, Schwellungen und Reizungen sind hier besonders unangenehm und sichtbar. Aus diesem Grund sollte bei der Wahl einer Augencreme besonderen Wert auf die Inhaltsstoffe gelegt werden.

Die Jasminsalbe ist sehr reizarm, denn sie enthält keine künstlichen Duftstoffe oder Farbstoffe. Auch die Wirkstoffe stellen keine Gefahr für das Auge oder die Sehkraft dar. Die Anwendung der Jasminsalbe ist also unbedenklich.

Gibt es Jasminsalbe Nebenwirkungen?

Dem Hersteller zufolge sind keine Nebenwirkungen oder Wechselwirkungen bekannt. Die Jasminsalbe besteht hauptsächlich aus natürlichen und gut verträglichen Inhaltsstoffen, um Unverträglichkeiten zu minimieren. Die Hautverträglichkeit wurde außerdem durch ein unabhängiges Testinstitut bestätigt.

Individuelle Unverträglichkeiten oder unerwünschte Reaktionen können trotzdem immer auftreten. Allergiker und Personen mit extrem empfindlicher Haut sollten die Jasminsalbe gegebenenfalls an einer unauffälligen Hautstelle wie der Armbeuge testen. Bleibt die Reaktion aus, kann die Anwendung auch im Gesicht und unter den Augen erfolgen.

Wie fallen die Jasminsalbe Erfahrungen im Netz aus?

Positive Erfahrungsberichte und Bewertungen sind in der heutigen Zeit für viele Verbraucher eines der wichtigsten Kaufargumente. Die Auswahl an ähnlichen Produkten ist groß und man hat die Wahl, sich anhand der Erfahrungen anderer Nutzer für das beste zu entscheiden.

Auch über die Jasminsalbe wurde schon häufig berichtet z.B. in Online-Magazinen und Zeitungen, in Blogartikeln und Youtube-Videos. Jasminsalbe Erfahrungen kann man ebenfalls online nachlesen. Eine 100 %-ige Erfolgsquote gibt es nicht, das Urteil über die Augencreme ist aber fast ausnahmslos gut. In Vorher-Nachher-Vergleichen zeigt sich nach wenigen Wochen ein deutlicher Unterschied auf den Fotos. Die Augenringe wirken blasser und das Blick wacher.

Anwender berichten, dass die Jasminsalbe die Augenpartie durch die feuchtigkeitsspendenden Inhaltsstoffe aufpolstert. Dadurch erscheinen auch die Augenringe heller. Es heißt, dass die Augencreme auch Trockenheitsfältchen erfolgreich verschwinden lässt. Wichtig ist es, dass die Salbe regelmäßig und korrekt angewendet wird. Umso länger die Anwendung, desto besser sind meist auch die Ergebnisse.

Wo gibt es Jasminsalbe zu kaufen und was kostet sie?

Erhältlich ist die Jasminsalbe in der Apotheke und auch online im Hersteller-Shop sowie in Versandapotheken.

In der Apothekenfiliale kann der Apotheker die Jasminsalbe auf Wunsch bestellen, die PZN hierfür lautet -16736370. Der Preis für einen Tiegel mit 100 ml liegt hier bei ca. 100 Euro. Wer sich den Weg zur Apotheke sparen möchte, kann die Jasminsalbe auch ganz einfach online bestellen. Verschiedene Online-Apotheken bieten sie schon zum Preis von ca. 75 Euro an. Hier lohnt sich ein Preisvergleich.

Das beste Angebot liefert der Online-Shop des Herstellers. Schon ab 69,90 Euro gibt es einen Tiegel der Jasminsalbe inkl. 30 Tage Geld-zurück-Garantie. Wer doppelt sparen möchte, bestellt gleich zwei Salben und bekommt nochmal 20 Euro Rabatt. Der Versand ist kostenfrei.

Vorteile und Nachteile der Jasminsalbe

Die Auswahl an Augencremes und Augensalben ist groß, doch die Verwendung von einem Wirkstoff aus Jasmin ist einzigartig. Als neuartige Augensalbe konnte die Jasminsalbe schon zahlreiche Verbraucher von ihrer Wirkkraft überzeugen. Mit ihrer hautverträglichen und reizarmen Formulierung ist sie sehr gut für die Augenpartie geeignet. In verschiedenen Tests und Erfahrungen wurde deutlich, dass die Salbe sowohl für die Pflege als auch für die schonende Aufhellung von dunklen Augenringen gut geeignet ist.

Die hohe Qualität hat jedoch ihren Preis, den nicht jeder bereit ist zu zahlen. Allerdings ist die Jasminsalbe sehr ergiebig und damit für viele Anwender doch eine lohnenswerte Investition.Dank der 30-tägigen Geld zurück Garantie ist es möglich, die Salbe selbst auf Herz und Nieren zu prüfen, ohne eine Fehlinvestition fürchten zu müssen.

Fazit

Die Aktiv Jasminsalbe ist ein empfehlenswertes Hautpflegeprodukt für alle die bereit sind, etwas mehr Geld auszugeben. Die Erfahrungen anderer Nutzer vermitteln ein positives Bild über die Wirkung. Mit etwas Geduld können dunkle Augenringe Stück für Stück aufgehellt werden, sodass die Augenpartie wieder straffer und wacher erscheint. Es empfiehlt sich, die Jasminsalbe direkt beim Hersteller zu bestellen, denn nur so gilt die 30 Tage Geld zurück Garantie.