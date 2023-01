Der Algensalbe Test: Wundermittel oder Abzocke?

Was sind Besenreiser?

Bei Besenreisern handelt es sich um kleine, erweiterte Venen, die hauptsächlich an den Beinen auftreten. Sie sind eine Vorstufe von Krampfadern, die aufgrund von schwachen Venenklappen in den Blutgefäßen entstehen. Auch eine verstärkte Durchlässigkeit der Venenwände kann dazu führen, dass Blutbestandteile nach außen dringen und Äderchen sichtbar werden.

Besenreiser sind in der Regel rosa, rot oder bläulich und haben die Form von feinen Verästelungen, die manchmal wie ein „Besen“ aussehen und sich netzförmig ausbreiten. Daher stammt auch der Name „Besenreiser“.

Im Allgemeinen sind Besenreiser nicht gefährlich für die Gesundheit. Sie verursachen normalerweise keine Schmerzen oder Beschwerden und stellen auch kein Risiko für schwere Venenprobleme dar. Sie sind jedoch kosmetisch unerwünscht. Manchmal deuten sie auch auf eine sich entwickelnde Venenerkrankung. Ein Arztbesuch ist empfehlenswert, wenn Besenreiser begleitet von Schmerzen, Schwellungen, Juckreiz oder anderen Symptomen auftreten.

Welche Faktoren verursachen Besenreiser?

Es gibt mehrere Faktoren, die das Risiko für die Entstehung von Besenreisern erhöhen können:

Alter: Mit zunehmendem Alter werden die Venenwände und Venenklappen schwächer, da Kollagen und Elastin abgebaut werden.

Geschlecht: Frauen haben ein höheres Risiko für Besenreiser als Männer. Ihr Bindegewebe ist genetisch bedingt schwächer.

Veranlagung: Wenn jemand in der Familie bereits Besenreiser hat, besteht ein erhöhtes Risiko, dass man selbst auch davon betroffen ist.

Schwangerschaft: Während der Schwangerschaft erhöht sich das Blutvolumen im Körper, was dazu führen kann, dass die Venen erweitert werden und Besenreiser entstehen.

Übergewicht: Übergewicht erhöht den Druck auf die Venen. Diese Überbelastung schwächt die Gefäßwände und Venenklappen und Besenreiser entstehen.

Langes Stehen oder Sitzen: Langes Stehen oder Sitzen kann dazu führen, dass das Blut nicht richtig durch die Venen zurück zum Herzen fließt. Es staut sich und durch den Druck entstehen Besenreiser.

Hormonelle Veränderungen: Hormonelle Veränderungen, wie z.B. die Einnahme von Hormonpräparaten oder eine Schwangerschaft können das Risiko für Besenreiser erhöhen.

Was ist Algensalbe?

Besenreiser sind kein ansehnlicher Anblick. Meist bleibt es auch nicht bei vereinzelten Adern und im Laufe der Zeit entsteht ein größeres netzförmiges Geflecht auf den Beinen, was bei Betroffenen Scham und Unwohlsein auslöst. Rund 20 Prozent der Menschen werden früher oder später damit konfrontiert, ein Großteil davon sind Frauen.

Die Evertz Pharma GmbH hat sich diesem Problem angenommen und die Aktiv Algensalbe entwickelt. Mit Hilfe dieser Salbe sollen sichtbare Adern und Besenreiser vorgebeugt und verringert werden - auf Basis eines pflanzlichen Wirkstoffs.

In der Algensalbe kommt ein Extrakt aus Grünalge zum Einsatz. Algen sind ein bekanntes „Superfood“, denn sie sind reich an essentiellen Nährstoffen und Vitaminen. Daraus wird ein Aktiv-Wirkstoff hergestellt, der zahlreiche positive Effekte auf die Haut hat. Für die optimale Anwendung wird das Algen-Extrakt mit feuchtigkeitsspendenden und antioxidativen Wirkstoffen kombiniert, wie z.B. pflegenden Ölen aus kontrolliert biologischem Anbau. So entsteht eine wirkungsvolle Körpersalbe, die das Erscheinungsbild von sichtbaren Äderchen auf der Haut verbessern soll.

Die Biovolen Aktiv Algensalbe enthält 200 ml und ist online im herstellereigenen Online-Shop sowie in der Apotheke im stationären Handel erhältlich. Es besteht die Möglichkeit, die Salbe 30 Tage risikofrei zu testen.

Wie wirkt die Algensalbe bei Besenreisern?

Algen sind ein bekanntes Superfood und kommen seit einiger Zeit auch in Kosmetikprodukten zum Einsatz. Unterschiedliche Arten von Algen haben unterschiedliche Effekte. Ihnen wird u.a. eine entwässernde bzw. entgiftende Wirkung nachgesagt. Sie sind reich an Antioxidantien, die freie Radikale im Körper einfangen und neutralisieren können. Aus diesem Grund werden Algen insbesondere in Anti Aging Cremes verarbeitet, aber auch andere Bereiche des Körpers können von den Effekten profitieren - wie z.B. die Beine.

Das Algen-Extrakt in der Aktiv Algensalbe wird aus der Grünalgen-Art Chlorella vulgaris gewonnen. Sie kann das Erscheinungsbild von Besenreisern verbessern und die roten Äderchen verblassen lassen. Der Wirkstoff soll dabei helfen, das Bindegewebe zu festigen. Er enthält nicht nur wichtige Nährstoffe und Antioxidantien, sondern auch kollagenähnliche Bestandteile. Bleibt das Bindegewebe stabil und der Kollagenanteil hoch, stärkt das die Gefäßwände in den Beinen. So kann der Bildung neuer Besenreiser vorgebeugt werden und bestehende Äderchen können verblassen.

Zusammenfassend kann die Biovolen Aktiv Algensalbe folgende Effekte erzielen:

Stimulation der Kollagenbildung und Elastinbildung

beugt dem Abbau von stützenden Faserproteinen vor

Verbesserung der Mikrozirkulation in den Gefäßen

Verbesserung der Hautfestigkeit und -elastizität





Für wen ist die Algensalbe geeignet?

Besenreiser betreffen vorwiegend Frauen, denn genetisch bedingt ist ihr Bindegewebe schwächer. Dadurch ist ihr Risiko, an einem Venenleiden zu erkranken, deutlich höher. Die Wahrscheinlichkeit für die Entstehung von Besenreisern steigt mit zunehmendem Alter. Aber auch junge Frauen können aufgrund hormoneller Veränderungen eine Venenschwäche entwickeln, die zu sichtbaren Äderchen an den Beinen führt. Natürlich können auch Männer von Besenreisern betroffen sein.

Die Aktiv Algensalbe ist sowohl für Frauen als auch für Männer jeder Altersklasse geeignet. Die Salbe kann z.B. während einer Schwangerschaft oder der Einnahme der Antibabypille als vorbeugende Maßnahme gegen Besenreiser angewendet werden. Besonders interessant ist die Algensalbe für Menschen, deren Familienmitglieder zu Besenreisern neigen und sie deshalb mit hoher Wahrscheinlichkeit erblich bedingt ebenso ein erhöhtes Risiko dafür haben.

Zeichnen sich bereits sichtbare Adern auf der Haut ab, ist die Aktiv Algensalbe auch für die Verbesserung des aktuellen Hautzustandes geeignet. Die Salbe ist eine schonende Möglichkeit, die Besenreiser auf der Haut auch ohne invasiven Eingriff unauffälliger zu machen. Dank ihrer feuchtigkeitsspendenden Inhaltsstoffe kann die Algensalbe ebenso für die tägliche Hautpflege der Beine verwendet werden, um Trockenheit und Juckreiz vorzubeugen.

Wie wird die Algensalbe angewendet?

Bei der Anwendung der Aktiv Algensalbe gibt es nur wenig zu beachten. Die Salbe wird wie eine herkömmliche Bodylotion aufgetragen. Für die besten Ergebnisse sollte die Algensalbe 1-2 Mal täglich nach der Reinigung in die Haut einmassiert werden. Da Besenreiser hauptsächlich an den Beinen auftreten, sind die Unterschenkel und Oberschenkel der Hauptanwendungsbereich.

Um die Durchblutung zusätzlich anzuregen und die Aufnahmefähigkeit der Haut dadurch zu verbessern, kann beim Einmassieren eine Massagebürste aus Holz verwendet werden. Damit kann man die Salbe mit Streichbewegungen in Richtung Herz (von unten nach oben) gut einarbeiten und gleichzeitig das Lymphsystem aktivieren.

Aus welchen Inhaltsstoffen setzt sich die Algensalbe zusammen?

Die Marke Biovolen legt Wert auf hochwertige Rohstoffe und kontrollierte Herstellungsbedingungen nach zertifizierten Richtlinien. In der Algensalbe sind zum größten Teil pflanzenbasierte Inhaltsstoffe enthalten. Für die pflegende und feuchtigkeitsspendende Wirkung kommen verschiedene Öle aus kontrolliert biologischem Anbau zum Einsatz. Die Aktiv Algensalbe ist frei von Silikonen, Mikroplastik und austrocknenden Alkoholen. Außerdem ist die Salbe vegan, so wie die restliche Biovolen Hautpflegereihe auch.

Zu den Hauptbestandteilen der Salbe gehören folgende Inhaltsstoffe:

Wasser und Glycerin als Feuchtigkeitsspender

nährende, pflanzliche Öle wie Sojaöl, Avocadoöl, Arganöl und Mandelöl

Aloe Vera

Aktiv Algen-Extrakt

Vitamin E

natürliche Duftstoffe usw.

Die Herstellung und Kontrolle der Aktiv Algensalbe erfolgt in Deutschland.

Hat die Algensalbe Nebenwirkungen?

Bei der Aktiv Algensalbe handelt es sich um ein rezeptfreies Apothekenprodukt, das im stationären Handel und auch online erhältlich ist. Für das kosmetische Mittel sind laut Hersteller keine Nebenwirkungen bekannt. Die Salbe kann somit langfristig ohne Bedenken angewendet werden.

In einem dermatologischen Test wurde die Hautverträglichkeit der Aktiv Algensalbe überprüft und bestätigt. Insofern keine Allergien gegen einen bestimmten Inhaltsstoff der Salbe vorliegen, braucht man keine Hautreaktionen zu fürchten. Der Hersteller empfiehlt dennoch, die Salbe zunächst 1-2 Mal an einer kleinen Hautstelle auszutesten, bevor sie großflächig aufgetragen wird.

Algensalbe Erfahrungen: Aktiv-Algensalbe im Selbsttest

Bereits kurz nach Verkaufsstart war die Aktiv Algensalbe ausverkauft und konnte viele zufriedene Kunden für sich gewinnen. Das Interesse an der Salbe ist nach wie vor groß und so auch die Nachfrage nach Erfahrungsberichten. Um sich selbst ein Bild von der Wirkung der Algensalbe machen zu können, hat sich Testperson Marieke* zu einem freiwilligen Selbsttest bereiterklärt. Sie hat die Biovolen Algensalbe 8 Wochen lang getestet und die Veränderungen mit Vorher-Nachher-Bildern festgehalten.

Marieke (43) leidet seit ihrer ersten Schwangerschaft vor 15 Jahren unter Besenreisern. Im Laufe der 2. Schwangerschaft haben sich die netzförmigen Äderchen immer weiter ausgebreitet und auch eine Krampfader ist hinzugekommen. Mariekes Mutter leidet ebenfalls unter der Venenschwäche, daher ist das Problem sehr wahrscheinlich erblich bedingt.

Erster Eindruck

Ich kenne die Marke Biovolen schon etwas länger. Die Verpackung und der Tiegel sind daher wie gewohnt schlicht und minimalistisch. Die Salben kauft man nicht der schönen Verpackung, sondern des Inhalts wegen. Ich mag das Design gern. Der Tiegel enthält 200 ml, was meiner Meinung nach eine gute Größe ist. Ein kleiner Spatel zum Herausnehmen wäre praktisch gewesen. Der Duft ist angenehm und unauffällig und die Algensalbe zieht rasch in die Haut ein.

Nach 2 Wochen

Die Algensalbe ist sehr gut verträglich, in den ersten 2 Wochen gab es keine allergischen Reaktionen, Ausschlag oder sonstiges. Ich trage die Salbe meistens abends mit den Händen auf, manchmal auch morgens, wenn Zeit ist. Sie pflegt meine trockenen Schienbeine und macht sie vor allem nach der Rasur schön glatt. Nach 2 Wochen habe ich den Eindruck, dass die ersten Verästelungen allmählich blasser werden.

Nach 8 Wochen

Zwischen Woche 2 und Woche 8 hat sich einiges getan. Vor allem im direkten Vergleich der Vorher-Nachher-Bilder kann ich den Unterschied gut erkennen. Nach ca. 4 Wochen waren einige feine Äderchen komplett verschwunden. Ich dachte erst, das ist Einbildung, aber die wöchentlichen Bilder sagen etwas anderes. Nach 8 Wochen sind auch die dickeren Verästelungen blasser geworden. Die großen Besenreiser sind nach wie vor auf meinen Beinen erkennbar, aber die netzförmigen Ausläufer sind von Woche zu Woche weniger bzw. heller geworden. Meine Beine fühlen sich außerdem gut gepflegt und schön straff an.

Fazit

Meine Erwartungen wurden übertroffen. Ich habe festgestellt, dass die Aktiv Algensalbe besonders gut in Kombination mit einer kleinen Massage funktioniert. Einige feine Äderchen sind komplett verschwunden und die Besenreiser selbst sind unauffälliger geworden. Ich habe davor nur ungern viel Bein gezeigt, aber dieser Erfolg hat mir den Mut gegeben, mich im Sommer nicht mehr zu verstecken. Nach jeder Anwendung fühlen sich die Beine außerdem seidig weich an und ich habe das Gefühl, dass die Haut gestrafft wurde. Für mich hat sich der Test mit der Algensalbe definitiv gelohnt. Was ich besonders fair finde: Der Hersteller bietet im Online-Shop eine 30 Tage Geld-zurück-Garantie. So kann man eigene Erfahrungen mit der Algensalbe sammeln und sie im Zweifel einfach zurückschicken.

Algensalbe Erfahrungen: Wie bewerten andere Anwender die Salbe?

Besenreiser und Krampfadern sind für die meisten Betroffenen ein großes ästhetisches Problem. Sie stecken daher viel Hoffnung in Produkte wie die Aktiv Algensalbe, die die sichtbaren Adern auch ohne Laser und Spritze verhindern sollen. Online findet man bereits mehrere Erfahrungsberichte und Meinungen zu der Biovolen Algensalbe und ihrer Wirkung.

Die meisten Bewertungen und Erfahrungen sind in Online-Apotheken und im herstellereigenen Online-Shop einsehbar. Hier haben größtenteils Frauen die Algensalbe bewertet. Laut Hersteller sind über 90 Prozent der Kunden zufrieden mit der Aktivsalbe. Das zeigt sich auch in den positiven Kommentaren.

Wer auf der Suche nach ausführlichen Erfahrungsberichten ist, der wird u.a. auf YouTube und Instagram fündig. Außerdem wurde auch schon in Blogbeiträgen und Online-Magazinen über die Aktiv Algensalbe berichtet. Es gibt bisher nur wenige Kritiker und das Feedback ist überwiegend positiv.

Wie lautet das Urteil der Stiftung Warentest?

Die Stiftung Warentest ist eine unabhängige Verbraucherorganisation mit dem Ziel, Verbraucher zu informieren, zu warnen und zu beraten. Sie ist bekannt für Produkttest aus allen Kategorien des Lebens, wie z.B. Haushalts- und Elektrogeräte, Versicherungen oder auch Kosmetikprodukte. Verbraucher legen viel Wert auf das Testurteil der Stiftung Warentest und treffen so eine Kaufentscheidung.

Cremes gegen Besenreiser sind vor allem in Apotheken vertreten. Einen Test mit diesen Produkten hat die Stiftung Warentest bisher noch nicht durchgeführt. Somit gibt es auch für die Biovolen Aktiv Algensalbe noch kein offizielles Testurteil. Es bleibt also abzuwarten, ob in Zukunft Besenreiser Salben untersucht werden.

Wo kann man Algensalbe günstig kaufen? Rossmann, dm, Apotheke

Die Biovolen Aktiv Algensalbe ist sowohl online als auch im stationären Apothekenhandel erhältlich. In Online-Apotheken und der Apotheke des Vertrauens ist die Salbe unter der PZN -18299040 abrufbar. Ein Rezept wird dafür nicht benötigt. Vor dem Kauf in der Apotheke lohnt sich ein Preisvergleich, denn in der Apotheke vor Ort ist die Algensalbe meist am teuersten. In den Versandapotheken ist sie bereits ab ca. 75 Euro erhältlich.

Online-Shop

Sparfüchse sollten direkt beim Hersteller bestellen. Hier gibt es regelmäßig Rabatte, mit denen man über 30 Euro sparen kann. Ein Tiegel ist dann schon zum Preis von 69,90 Euro erhältlich. Der Versand ist kostenfrei. Zusätzlich gilt beim Kauf im herstellereigenen Shop die 30-tägige Geld-zurück-Garantie. Damit kann die Aktiv Algensalbe bis zu 30 Tage risikofrei getestet werden.

Drogerie

Bisher werden die Biovolen Produkte nicht bei dm, Rossmann und Müller verkauft. Somit ist auch die Suche nach der Aktiv Algensalbe in der Drogerie vergeblich. In Zukunft wird die Salbe wahrscheinlich im Douglas Online-Shop zum UVP von 100 Euro erhältlich sein.

Auf Amazon und eBay können vereinzelt Angebote auftauchen, welche jedoch nicht vom Hersteller stammen, sondern von Privatleuten oder Dritthändlern.

Fazit: Lohnt sich die Algensalbe?

Besenreiser sind weit verbreitet und lösen bei Betroffenen oft Scham und Unwohlsein aus. Die Äderchen sind nicht schön anzusehen, weshalb sie auch im Sommer oft unter der Kleidung versteckt werden. Wer sich den Risiken einer OP nicht aussetzen möchte, für den könnte die Aktiv Algensalbe von Biovolen eine lohnenswerte Alternative sein. Die Körpersalbe enthält ein Extrakt aus Algen, das die Kollagenbildung anregen und so die Venenstabilität unterstützen kann. Das beugt der Entstehung sichtbarer Äderchen auf der Haut vor und verbessert so das Erscheinungsbild der Beine.

Dank der 30 Tage Geld-zurück-Garantie im Online-Shop kann jeder die Aktiv Algensalbe ohne Risiko austesten.