Das sind die größten Marathons der Welt

In wenigen Tagen ist es wieder soweit und in Berlin startet der größte Marathon Deutschlands. Im Zuge des Trimm-Dich- und Fitness-Trends in den 1970er und 80er Jahren hat auch der Laufsport immer mehr Zulauf erhalten. Ein Trend, der bis heute anhält. Vor allem der Marathonlauf über die historische Distanz von 42,195 m hat es vielen Freizeitsportlern angetan. So haben sich in den vergangenen Jahrzehnten einige große Marathon-Events entwickelt, die regelmäßig zehntausende aktive Läufer anziehen. Kein Wunder, dass die großen Marathon-Läufe mehr sind als eine reine Sportveranstaltung. Wir stellen die fünf größten Marathons der Welt vor.

Der London-Marathon

Der London-Marathon findet regelmäßig seit 1981 statt und gehört, gemessen an Preisgeldern und Teilnehmerzahlen, zu den bedeutendsten Marathon-Läufen weltweit. 2013 erreichte er mit über 50.000 offiziellen Zieleinläufern seine Rekordmarke. Trotz der großen Starterzahl ist es gar nicht so leicht, an einen Startplatz zu gelangen, da ein Großteil der Startnummern schon früh vergeben ist. Generell gilt der London-Marathon als eine der schnelleren Strecken. Der Streckenrekord wird von Eliud Kipchoge mit einer Zeit von 2:02:37 h gehalten.

Der Berlin-Marathon

Der Berlin-Marathon wurde erstmals 1974 ausgetragen und gehört damit zu den ältesten Veranstaltungen dieser Art. Wie Betway Sportwetten in einem Bericht über den Berlin-Marathon beschreibt, handelt es sich bei dem Event mehr als lediglich nur eine Laufveranstaltung. Viel mehr wird rund um die Strecke eine Art Volksfest mit Musik und zahlreichen Schaulustigen gefeiert. Bei der Ausgabe 2019 waren über 44.000 Läufer am Start und noch viel mehr Menschen an der Strecke.

Foto: Miguel A Amutio on Unsplash

Der Paris-Marathon

Der größte Marathon auf europäischen Boden findet in Paris statt. Seit 1976 wird der Paris-Marathon traditionell im April ausgetragen. Die Läufer starten auf der berühmten Champs-Elysees und passieren während der 42,195 km zahlreiche Sehenswürdigkeiten der französischen Hauptstadt. Mit etwas mehr als 48.000 Teilnehmern erreichte der Paris-Marathon ebenfalls im Jahr 2019 seine Rekord-Teilnehmerzahl. Tatsächlich müssen alle Läufer, die am Paris-Marathon teilnehmen wollen, ein Zertifikat vorweisen, welches ihnen sportliche Gesundheit attestiert.

Der Chicago-Marathon

Auch in den USA hat der Marathon-Sport seine feste Fangemeinde. Das gilt vor allem für die großen Städte an der Ostküste. Der Boston-Marathon beispielsweise gilt als einer der ersten Marathon-Veranstaltungen abseits der Olympischen Spiele. Auch Chicago richtet jährlich einen großen Marathon aus, bei dem bis zu 45.000 Menschen am Start sind. Für den Chicago-Marathon keine Qualifikations-Zeiten, weshalb die Maximalzeit mit rund sechseinhalb Stunden relativ großzügig ausfällt und auch Laien zugutekommen dürfte.

Der New York City-Marathon

Der New York City-Marathon ist ein wahres Monument der Marathon-Szene und gilt in vielen Läufern als heilig. Die limitierten Startplätze sind natürlich streng begehrt und werden deshalb in den drei Kategorien New York Residents, US Residents und Rest of the World verteilt. Die Vergabe der Startnummern erfolgt dabei nach einem Zufallsprinzip. Für die Bewerbung für den New York-Marathon muss man mindestens 18 Jahre alt sein. Der Streckenrekord aus dem Jahre 2011 wird derzeit von dem Kenianer Geoffrey Kiprono Mutai gehalten.

Die stetig wachsenden Teilnehmerzahlen bei den großen Marathon-Läufen dieser Welt zeigen, dass der Laufsport trotz seines Nischen-Daseins eine äußerst beliebte Breitensportart ist.