Das Boxspringbett: Erholsamer Schlaf garantiert

Das zeichnet Boxspringbetten aus

Boxspringbetten sind momentan das Beste, was man für das heimische Schlafzimmer bekommt. Im Vergleich zu normalen Polster- oder Massivholzbetten verspricht diese Bettenart einen unvergleichlich hohen Liege- und Schlafkomfort. Grund ist der einzigartige Aufbau: Es verfügt über eine fest verbaute Federkernbox, welche den herkömmlichen Lattenrost ersetzt. Diese Federkernbox kann aus Bonellfederkern, Taschenfederkern oder Tonnentaschenfederkern bestehen. Darüber befindet sich die Matratze, welche von einem Topper gekrönt wird. Die Betten sind in unterschiedlichen Größen erhältlich, wobei die Standardgröße bei 180x200 liegt. Beliebt sind Modelle, die elektrisch verstellt werden können. Bei diesen elektrisch einstellbaren Varianten können sowohl Kopf- als auch Fußteil in eine erhöhte Position gebracht werden.



Dieser dreiteilige Aufbau ist das wesentliche Merkmal der Bettenart. Er sorgt dafür, dass das Bett höher als ein normales Bett ist. Daher ist nicht nur der Liegekomfort deutlich besser: Bedingt durch den höheren Aufbau wird das Aufstehen deutlich erleichtert. Daher ist ein Boxspringbett für ältere Personen die erste Wahl. Die Einstiegshöhe liegt bei durchschnittlich 60 bis 80 Zentimetern, was mindestens zehn Zentimeter mehr als bei jedem anderen Bett ist. Da es mittlerweile unzählige topmodische Varianten gibt, entscheiden sich aber auch immer mehr jüngere Menschen für diese Bettenart. Allein durch den dreiteiligen Aufbau wirken diese Betten sehr viel eleganter und luxuriöser als jede andere Bettenart. Viel wichtiger aber ist der Schlafkomfort, der hier enorm hoch ist. Das Körpergewicht wird besonders gut abgefedert und die Wirbelsäule ideal unterstützt. Zu guter Letzt: Das Bett kann Wärme besonders gut isolieren und ist daher für alle geeignet, die leicht frieren. Bei dem Online Anbieter Möbel-Eins kann man Boxspringbetten einfach online bestellen und sich so den Gang ins Möbelhaus sparen. Die Betten sind meist sofort lieferbar.



Worauf achten beim Boxspringbett kaufen?

Beim Kauf eines Bettes ist es wichtig nicht nur auf die Optik zu achten. Vor allem die Art des Federkerns spielt eine entscheidende Rolle. Für den Tonnen- und Taschenfederkern sollte man sich entscheiden, wenn man mehr als 100 Kilogramm wiegt oder Probleme mit dem Rücken hat. Ist man dagegen ein Leichtgewicht, genügt der Bonellfederkern. Besonders empfehlenswert ist der 7-Zonen-Taschenfederkern: Hier sind auf einen Quadratmeter 255 Federn verbaut, was ein hervorragendes Liegegefühl bewirkt. Die 7-Zonen-Matratze hat einen weiteren Vorteil: Sie ist mit sieben unterschiedlichen Liegezonen ausgestattet, so dass die natürliche Körperhaltung beim Liegen bestmöglich unterstützt wird und ein guter gesunder Schlaf garantiert wird.



Was kostet ein Boxspringbett?

Will man sich ein Boxsprinbett kaufen, ist der einzige Wermutstropfen der Preis. Inklusive Matratze und Topper, muss man für ein normales Boxspringbett ohne nennenswerte Zusatzfunktionen mindestens 1.000 Euro einplanen. Soll das Bett elektrisch verstellbar sein, rechnet man mit einem deutlich teureren Kaufpreis von bis zu 5.000 Euro. Hochpreisige Modelle mit Bettkasten und weiterer Zusatzausstattung können schnell bis zu 12.000 Euro und damit so viel wie ein Kleinwagen kosten.



Neben dem stattlichen Kaufpreis hat ein Boxspringbett einen weiteren Nachteil: In der Regel ist kein Bettkasten vorhanden. Anders als bei einem normalen Bett geht also der Stauraum verloren. Für ein Bett mit Bettkasten muss man meist sehr viel tiefer in die Tasche greifen. Auch ist das Boxspringbett für kleine Schlafzimmer nur bedingt geeignet. Hier kann es aufgrund der massigen Optik schnell deplatziert wirken. bo

Fazit

Trotz des hohen Preistags ist das Boxspringbett eine willkommene Alternative zu anderen Bettenarten. Es ist definitiv uneingeschränkt zu empfehlen, denn die Vorzüge überwiegen klar.