Das 3G-Modell korrekt umsetzen | Alle wichtigen Informationen zur Testpflicht und Dokumentation

3G am Arbeitsplatz und die Relevanz von Corona-Tests

In Anbetracht der aktuellen Corona-Hochzahlen wurden mit den Änderungen des Infektionsschutzgesetzes neue Regelungen erwirkt. So gilt seit dem 24. November 2021 auch für Arbeitsstätten die 3G-Regel. Diese soll, gemeinsam mit der Homeoffice-Pflicht, bis einschließlich 19. März 2022 greifen. Wir gehen in unserem heutigen Artikel auf die wichtigsten Fragen rund um das 3G-Modell ein und verraten, welchen Stellenwert nun Corona-Tests in den Betrieben einnehmen.

Covid-Tests sind häufig Mangelware

Damit die Infektionszahlen auch künftig gesenkt werden können, müssen auch die Unternehmen aktiv werden. Die letzten Monate haben eindrucksvoll bewiesen, dass Corona-Tests zu den wichtigsten Hilfsmitteln im Kampf gegen die Pandemie gehören. Dennoch sind auch die Kapazitäten der Testzentren beinahe ausgeschöpft, sodass Covid-Tests beinahe Mangelware sind. Unternehmen sollten daher mit Weitsichtigkeit agieren und nicht an hochwertiger Covid-Schutzausrüstung sparen. Neben Atemschutzmasken und Einweghandschuhen ist vor allem ein ausreichendes Kontingent an Covid-Tests unverzichtbar, um die Gesundheit der Mitarbeiter zu wahren.

Nur gelistete Tests ermöglichen sichere Ergebnisse

Wer über den Kauf von Covid-Ausrüstung nachdenkt, der sollte sich an vertrauensvolle Händler wenden. Seriöse Anbieter stellen im Onlineshop ausschließlich sichere Covid-Tests zur Verfügung. An dieser Stelle lohnt sich ein Blick auf die Webseite des Bundesinstituts für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM). Hier sind alle Covid-Tests aufgeführt, die als absolut sicher eingestuft werden können. Professionelle Händler weisen auf ihrer Webseite noch einmal auf diesen Punkt hin und erteilen zudem wertvolle Tipps für die richtige Anwendung. Zudem können Unternehmen bei diesen Anbietern auch große Mengen an Tests bestellen, um ihrer Testpflicht auch vollends nachkommen zu können.

Das 3G-Modell unterstützt die geltenden Hygienekonzepte

Das 3G-Modell für Arbeitsstätten trat mit den Änderungen des aktuellen Infektionsschutzgesetzes, Paragraph 28b in Kraft. Die vorgeschriebenen Maßnahmen sind zunächst bis einschließlich 19. März 2022 wirksam. Da auf dem Betriebsgelände der Kontakt mit anderen Personen unumgänglich ist, müssen alle Beschäftigten einen gültigen 3G-Nachweis vorlegen. Hierzu gehören Impf- und Genesenen-Zertifikate, sowie auch ein aktueller Corona-Test. Eine Ausnahme gilt für Personen, die direkt vor Arbeitsantritt eine Testung in dem Betrieb vornehmen lassen wollen. Das 3G-Modell soll insgesamt die geltenden Hygienekonzepte der Betriebe unterstützen.

Eine lückenlose Dokumentation ist wichtig

Es ist den Beschäftigten überlassen, ob sie statt der Impfnachweise und Genesenen-Zertifikate einen gültigen Test vorlegen. Der Impfstatus muss demnach nicht bekannt gegeben werden, sofern regelmäßig ein negativer Corona-Test eingereicht werden kann. Grundsätzlich ist es den Unternehmen gestattet, alle relevanten Mitarbeiterdaten, die sich auf den G-Status beziehen, zu verarbeiten und zu speichern. Nach spätestens sechs Monaten müssen die erhobenen Daten laut Datenschutzrecht jedoch gelöscht werden. Zudem dürfen die betreffenden Daten nur bis zum 19. März 2022 erhoben werden.

Bei fehlendem G-Nachweis erlischt der Lohnanspruch

Das 3G-Modell ist verpflichtend für alle Arbeitgeber und Arbeitnehmer. Wer demnach seinen G-Nachweis verweigert, kann seine Arbeitsleistung nicht mehr erbringen. Schließlich erhalten nur Beschäftigte mit 3G-Zertifikat einen Zutritt zum Betriebsgelände. Sofern eine Freistellung bei fehlendem Nachweis erfolgt, erlischt auch der Lohnanspruch. Zusätzlich zu der fehlenden Vergütung drohen den Arbeitnehmern weitere arbeitsrechtliche Konsequenzen. Sowohl die Erteilung einer Abmahnung als auch eine Kündigung sind in diesem Fall möglich. Dennoch handelt es sich in der Regel um Einzelfallentscheidungen, bei denen sämtliche Faktoren berücksichtigt werden müssen.

Mit der Homeoffice-Option lassen sich Kontakte reduzieren

Die Änderungen des Infektionsschutzgesetzes, Paragraph 28b Abs. 4 sehen vor, dass Büroarbeiten sowie ähnliche Tätigkeiten bei Bedarf in das Homeoffice verlagert werden. Demnach müssen Unternehmen ihren Mitarbeitern die Homeoffice-Option anbieten, sofern keine betriebsbedingten Gründe dies unmöglich machen. Sofern die Arbeitsabläufe durch die Arbeit im Homeoffice stark beeinträchtigt werden, gilt diese Angebotspflicht jedoch nicht. Bei der Arbeit im Homeoffice entfallen die Nachweispflichten gemäß Infektionsschutzgesetz. Schließlich wird der Arbeitsplatz im Homeoffice nicht als klassische Arbeitsstätte eingestuft. Da mit dem Homeoffice-Modell auch die Kontakte in den Betrieben erheblich reduziert werden, sollten alle Unternehmen von dieser Möglichkeit Gebrauch machen.

Fazit: Arbeitgeber sollten sich über alle Maßnahmen informieren

Mit den aktuellen Maßnahmen müssen auch die Unternehmen entsprechende Vorkehrungen treffen. Neben der regelmäßigen Testpflicht für ungeimpfte und nichtgenesene Mitarbeiter spielt auch die Dokumentation der G-Nachweise eine wichtige Rolle. Auch Arbeitnehmer müssen sich umfassend über das 3G-Modell informieren und, sofern möglich, auf das Homeoffice ausweichen.