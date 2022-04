COVID-19: Vorbeugung & Behandlung

Schutzimpfung gegen COVID-19

Die Impfung ist eine der wichtigsten Maßnahmen, um einer Infektion vorzubeugen. Die Impfung schützt dabei davor, an COVID-19 zu erkranken. Kommt es trotzdem zu einer Erkrankung, dann verläuft diese deutlich milder und auch das Risiko für Folgen sowie einen schweren Verlauf sind deutlich geringer.

Weitere Maßnahmen zur Vorbeugung einer SARS-CoV-2-Infektion

Neben der Impfung gibt es jedoch noch weitere Maßnahmen, die eine weitere Ausbreitung des Virus verhindern sollen. Dazu gehören insbesondere die FFP2-Masken, welche vor den Aerosolen in der Luft schützen. Aber auch ein Mund-Nasen-Schutz hilft Ihnen dabei, genau wie passende Hygieneprodukte. Zudem sollten Sie sich die Hände nicht nur regelmäßig waschen, sondern auch desinfizieren. Alles, was Sie dazu benötigen, finden Sie unter Healthsystems24.com. Hier haben Sie eine große Auswahl an Atemschutzmasken, Corona Tests und vielem mehr.

Achten Sie zudem darauf, dass Sie nicht Ihren Mund, Ihre Nase oder die Augen berühren, da die Hände die Viren aufnehmen und dann auf das Gesicht übertragen. Aktuell sollte auch auf das Schütteln von Händen und Umarmungen verzichtet werden, genau wie auf stark frequentierten Orte. Viele Pflichtmaßnahmen sind mittlerweile gefallen, um sich selbst zu schützen, sollten Sie jedoch weiterhin ausreichend Abstand halten und aufpassen, wo Sie sich befinden.

Können Nahrungsergänzungsmittel und Hausmittel vor COVID-19 schützen?

Nahrungsergänzungsmittel sind, wie der Name bereits sagt, eine Ergänzung zur normalen Ernährung. Dem Körper werden dabei zusätzliche Vitamine und Mineralstoffe zugeführt. Dazu gehören zum Beispiel Vitamin D, Vitamin C oder Zink. Laut offiziellen Studien können die Nahrungsergänzungsmittel eine Covid Erkrankungen nicht verhindern oder lindern, allerdings besteht weiterhin die Möglichkeit, dass sie sich positiv auswirken. In Absprache mit Ihrem Arzt können Sie diese also zusätzlich einnehmen.

Wie erfolgt die Behandlung von COVID-19?

Erkrankt man am Coronavirus, dann muss man sich aktuell noch in Quarantäne begeben. Bei einer milden Symptomatik kann die Erkrankung einfach zu Hause behandelt werden. Die Therapie ist aber immer individuell, so können auch fiebersenkende Mittel oder Medikamente gegen Halsschmerzen verordnet werden. Im Grunde wirkt sich die Infektion bei einem solchen Verlauf ähnlich wie bei einer Erkältung oder einem grippalen Infekt aus.

Wie werden schwere Fälle von COVID-19 behandelt?

Schwere Covid Erkrankungen werden dagegen im Krankenhaus behandelt, dabei können je nach Situation unterschiedliche Therapien zum Einsatz kommen. Dazu zählen zum Beispiel die Gabe von Sauerstoff oder Medikamente, welche die Abwehrreaktion des Körpers so weit begrenzen, dass nicht noch mehr Schaden angerichtet wird. Insbesondere die Lunge kann unter einer Covid Erkrankungen leiden, dann werden Medikamente für die Lungenfunktion, Herz-Kreislauf-Medikamente und entzündungshemmende Medikamente eingesetzt.

Aber auch Antibiotika werden verwendet. Manche Patienten müssen intensivmedizinisch versorgt werden, gerade wenn eine akute Atemnot vorliegt. Dann kommen auch maschinelle Beatmungshilfen zum Einsatz. In der Folge einer Infektion mit Corona können darüber hinaus eine Sepsis oder akutes Nierenversagen auftreten, auch diese werden intensivmedizinisch behandelt.

Gibt es Medikamente gegen COVID-19?

Mittlerweile gibt es einige Wirkstoffe, die bei einer Erkrankung mit COVID-19 eingesetzt werden. Diese haben insbesondere das Ziel, einen schweren Verlauf und somit einen Aufenthalt im Krankenhaus zu verhindern. Sie wirken am besten, wenn sie eingesetzt werden, ohne dass schwere Symptome vorliegen. An der Entwicklung von einem Medikament gegen COVID-19 wird jedoch noch geforscht, aktuell gibt es keines, welches definitiv und allen Menschen hilft.

Wie wirken die Medikamente?

Die Medikamente, die einem schweren Verlauf vorbeugen sollen, gehören zur Gruppe der antiviralen Medikamente. Diese zielen darauf ab, die Vermehrung des Virus im Körper zu verhindern. Sie fangen die Viren ab, bevor diese in eine Zelle eindringen können oder blockieren den Vermehrungsvorgang der Viren innerhalb der Zellen. Auch die körpereigene Immunabwehr wird gestärkt. Derzeit eingesetzte Medikamente werden als Infusion oder in Tablettenform gegeben. Diese Medikamente sind jedoch keine Alternative zur Schutzimpfung, diese bleibt weiterhin die beste Maßnahme gegen eine Infektion sowie einen schweren Verlauf.