Citurin Tinktur im Test: Wundermittel oder Betrug?

Wenn man ehrlich ist, werden sich wohl die wenigsten darüber freuen, wenn sie die ersten grauen Haare bei sich entdecken. Schließlich sind sie ein sichtbares Zeichen des Älterwerdens. Um die grauen Haare zu kaschieren, greifen viele über Jahre hinweg zu Tönungen oder Haarfarbe, die die Haare jedoch sichtlich strapazieren und sogar negative Folgen für die Gesundheit haben können. Deshalb wurde die pflanzliche Citurin Mandarinen-Extrakt Haarkur entwickelt. Ein besonderer Wirkstoff auf Basis von Chios-Mandarinen soll graue Haare reduzieren und das weitere Ergrauen verlangsamen können. Kann das wirklich funktionieren oder ist die Tinktur wirkungslos? Wir klären in diesem Test auf!

Warum werden die Haare im Alter grau?

Jeder Mensch hat seine ganze eigene Haarfarbe. Bestimmt wird sie durch die Farbpigmente, die sogenannten Melanine. Gebildet werden sie in den Melanozyten, die sich in den Haarwurzeln befinden. Es gibt zwei unterschiedliche Melaninpigmente: Eumelanin und Phäomelanin. Sie sind für die dunklen, schwarzen oder aber für die roten, blonden Haare verantwortlich. Je nach Anteil entstehen so die verschiedensten Abstufungen und Haarfarben.

Graue Haare sind ein normales Zeichen des Alterungsprozesses. Wann die Haare beginnen, grau zu werden, hängt maßgeblich von der Genetik ab und ist bei jedem Menschen unterschiedlich. Während sich bei manchen schon mit dem 20. Lebensjahr die ersten grauen Haare zeigen, sind andere erst mit den 40ern davon betroffen. Männer werden für gewöhnlich früher grau als Frauen, Europäer früher als Asiaten oder Afrikaner. Die grauen Haare sind das sichtbare Ergebnis des fehlenden farbgebenden Melanins.

Im Alter verändert sich der Körper. Der Stoffwechsel wird langsamer und auch die Zellen lassen in ihrer Aktivität und Regeneration nach. Auch die Melanozyten, die für die Melaninproduktion verantwortlich sind, fahren diesen Prozess herunter. Dadurch gelangt immer weniger Farbstoff in die Hornschicht der Haare. Es bilden sich Leerräume, die mit farblosen Luftbläschen gefüllt werden. Das Haar erscheint an dieser Stelle grau oder weiß. Stück für Stück ist jede Zelle davon betroffen und aus den vereinzelten grauen Haaren wird ein weißer Schopf.

Welche Ursachen können graue Haare haben?

Schaut man sich die Familienangehörigen an, kann man recht gut abschätzen, wann man selbst mit den ersten grauen Haaren zu rechnen hat. Daran lässt sich auch nichts ändern oder beeinflussen. Doch nicht immer ist das Grauwerden genetisch bzw. altersbedingt. Stattdessen gibt es noch einige andere Ursachen für graue Haare mit 30 oder sogar 20:

Chronischer Stress: Durch Stress altern unsere Zellen schneller. Es werden freie Radikale ausgelöst, die die Körperzellen angreifen - darunter auch die Melanozyten. In Folge kann nur noch eingeschränkt Melanin produziert werden und das Ergrauen schreitet schneller voran.

Ungesunde Ernährung: Gesundes Haar braucht Vitamine und Nährstoffe. Insbesondere die Vitamine des B-Komplexes schützen vor Haarschäden und stimulieren den Stoffwechsel der Zellen in den Haarwurzeln. Beispielsweise kann eine Mangelversorgung mit Vitamin B5 das Ergrauen begünstigen.

Alkohol- und Nikotinkonsum: Alkohol und Nikotin schaden dem gesamten Körper. Beides trägt erheblich zum Alterungsprozess bei, was sich nicht nur in Form von Falten und fahler Haut, sondern auch durch graue Haare zeigt. Die Genussgifte schaden der Durchblutung und lösen oxidativen Stress aus. Die Zellen sterben früher ab und können kein Melanin mehr produzieren.

Medikamente und Krankheiten: Unter anderem können Autoimmunerkrankungen oder Schilddrüsenerkrankungen dazu beitragen, dass die Haare ihre Farbe verlieren. Auch die Einnahme von Medikamenten zur Behandlung von bestimmten Krankheiten kann das Grauwerden begünstigen.

Kann man seine Haarfarbe zurückgewinnen?

Sind die Haare einmal vollständig ergraut, lässt sich das kaum umkehren. Das bedeutet jedoch nicht, dass Haare ihre ursprüngliche Farbe nicht wieder annehmen können. Steckt Stress, ein traumatisches Erlebnis oder auch eine unausgewogene Ernährung als Ursache hinter den grauen Haaren, lässt sich der Prozess gegebenenfalls umkehren. Wird der Auslöser beseitigt, kann auch die Melaninproduktion wieder aktiviert werden.

Um das vorzeitige Ergrauen zu verhindern, ist Prävention das beste Mittel.

Was ist Citurin?

Die meisten decken ihre grauen Haare mit Colorationen oder Tönungen vorübergehend ab. Dabei ist das Färben nicht nur zeitaufwendig und kostenintensiv, sondern kann gegebenenfalls auch der Gesundheit schaden. Um dem entgegenzuwirken hat die Evertz Pharma GmbH mit der Citurin Mandarinen-Extrakt Tinktur eine Haartinktur entwickelt, die das Ergrauen aufhalten und teilweise umkehren soll - auf pflanzlicher Basis.

Grundlage ist ein Wirkstoff, der aus den Schalen der seltenen Chios-Mandarinen in einem aufwendigen Verfahren extrahiert wird. In Kombination mit pflegenden und feuchtigkeitsspendenden Inhaltsstoffen entsteht so eine leichte Tinktur, die die Haare weder beschwert, noch strähnig werden lässt.

Die 100 ml Flasche gibt es in rezeptfrei in Apotheken unter der Pharmazentralnummer 17946508. Auch beim Hersteller kann man die Haartinktur bestellen.

Wie wirkt Citurin bei grauen Haaren?

Der Wirkstoff der Citurin Tinktur ist ein Extrakt aus Chios-Mandarinen. In einem aufwendigen biotechnologischen Verfahren wird aus den Schalenpasten der Bio-Mandarinen ein kosmetisches Extrakt gewonnen, das nützlich bei der Behandlung und Vorbeugung grauer Haare sein kann.

Einerseits hat das Mandarinen-Extrakt eine antioxidative Wirkung. Die pigmentbildenden Melanozyten können dadurch vor den schädigenden Angriffen der freien Radikale geschützt werden. Außerdem geht von ihm eine stärkende Wirkung aus. Schäden durch Stress, UV-Strahlen oder Medikamente können hier begrenzt werden. Dadurch kann das Ergrauen der Haare verlangsamt werden.

Laborstudien konnten außerdem zeigen, dass das Chios-Mandarinen-Extrakt in der Lage ist, die Melanozyten anzuregen. Das kann die Melaninbildung fördern und dem grauen Haar zur alten Farbe zurück verhelfen.

Weitere pflegende Inhaltsstoffe wie z.B. Glycerin versorgen die Haare und die Kopfhaut mit Feuchtigkeit. Das verleiht ein strahlendes Aussehen.

Für wen ist Citurin geeignet?

Graue Haare sind für viele Männer und Frauen ein Ärgernis, vor allem wenn sie schon deutlich früher auftreten als es üblich ist. Citurin wurde für all diejenigen entwickelt, die ihre grauen Haare reduzieren oder das Ergrauen vorbeugen möchten. Besonders interessant ist die Haartinktur daher nicht nur für Menschen, die schon unter vereinzelten (oder vielen) grauen Haaren leiden, sondern auch für diejenigen, die sie möglichst lang hinauszögern möchten. Dabei kann Citurin unabhängig vom Geschlecht, dem Alter oder der Herkunft genutzt werden.

Auch für Personen, die regelmäßig ihre Haare oder auch nur den Ansatz färben und darauf verzichten möchten, eignet sich Citurin. Die Haartinktur kann die Repigmentierung auch bei gefärbtem Haar stimulieren.

Nicht geeignet ist die Citurin Mandarinen-Extrakt Haarkur bei krankheitsbedingten grauen Haaren oder angeborenen Pigmentierungsstörungen, die mit farblosen Haaren einhergehen.

Wie wird Citurin angewendet?

Um eine zufriedenstellende Wirkung zu erzielen, sollte man Citurin regelmäßig und über längere Zeit anwenden. Es handelt sich um eine naturkosmetische Tinktur und nicht um ein Haarfärbemittel, weshalb nicht unmittelbar nach der Anwendung eine Wirkung sichtbar sein wird.

Die Haartinktur kann morgens oder abends aufgetragen werden. Hierfür einfach 4-5 Pipetten auf die Kopfhaut geben und sanft einmassieren. Um das Citurin noch besser zu verteilen, eignet sich auch ein Kamm. Citurin wird nicht ausgewaschen, sondern bleibt im Haar. Dank der leichten Formulierung sollten die Haare auch nicht ölig werden.

Welche Inhaltsstoffe sind in Citurin enthalten?

Neben dem Mandarinen-Extrakt enthält die Citurin Haartinktur hauptsächlich feuchtigkeitsspendende Stoffe und weitere natürliche Inhaltsstoffe, die das Auftragen erleichtern, aber keinen fettigen Film hinterlassen. Der Hersteller Evertz Pharma GmbH setzt, wie auch bei den anderen Produkten, auf natürliche Rohstoffe und verzichtet bewusst auf Alkohole, Parabene, Silikone und künstliche Konservierungsstoffe. Die Haarkur ist vegan und die deutsche Produktion verzichtet auf Tierversuche.

Folgende Inhaltsstoffe sind unter anderem in Citurin enthalten:

Aqua

Glycerin, Diglycerin

Saccharide Isomerate

Citrus Reticulata Extract (Bio-Chios-Mandarinen-Extrakt)

Xylitylglucoside, Anhydroxylitol, Xylitol, Glucose

Acetyl Tyrosine

Hydrolyzed Jojoba Esters

Xanthan Gum

Pentylene Glycol

etc.

Hat Citurin Nebenwirkungen?

Es sind keine Citurin Nebenwirkungen bekannt. Die dermatologische Verträglichkeit wurde durch ein unabhängiges Institut überprüft und bestätigt.

Dennoch kann es bei Kosmetika immer zu unerwünschten Reaktionen kommen. Daher sollten vor allem empfindliche Personen die Liste der Inhaltsstoffe sorgfältig prüfen. Im Zweifel ist es ratsam, die Tinktur an einer kleinen Hautstelle auszutesten. Kommt es wider Erwarten zu einer Reaktion, sollte Citurin nicht weiter genutzt werden.

Citurin Test: Erfahrungsbericht von Rosi

Bei Citurin handelt es sich um ein neuartiges Produkt, das es so auf dem Markt bisher noch nicht gab. Dementsprechend stößt die Haartinktur auf großes Interesse. Da wir uns nicht ausschließlich auf die Erfahrungen anderer verlassen möchten, haben wir selbst einen Citurin Test gestartet. Die Mutter einer Kollegin aus der Redaktion, Rosi, hat die Tinktur für uns 10 Wochen lang getestet. Um das Ergebnis gut überprüfen zu können, hat sie auf das Ansatzfärben in der Zeit verzichtet. Im Interview berichtet sie über ihren Erfahrungen im Test.

Wie war dein erster Eindruck von Citurin?

Die Verpackung ist schlicht und wirkt recht hochwertig. Das kleine Fläschchen hat eine Pipette - das ist natürlich praktisch. Ich habe erwartet, dass die Haartinktur aufgrund des Wirkstoffs nach Mandarine riecht. Aber das ist gar nicht der Fall. Stattdessen ist der Geruch relativ neutral. Vielleicht etwas Medizinisch, aber auf jeden Fall nicht störend. Das Citurin ist flüssig, nicht ölig und lässt sich mit der Pipette sehr gut auftragen. Das ist ja bei einigen Texturen manchmal etwas problematisch. Hier klappt das super und die Tinktur zieht gut ein. Es bleibt auch kein sichtbarer Film, was mir persönlich sehr wichtig war, da ich mir nicht ständig die Haare waschen möchte.

Was sagst du nach einer Woche zur Haartinktur?

Meine Haare fühlen sich gut an. Der Ansatz ist noch grau, aber ich habe auch nicht erwartet, dass sich da von jetzt auf gleich etwas tut. Meine Haare waren manchmal auch etwas trocken, das hat sich seit ich die Citurin Tinktur benutze, schon gebessert. Ich trage die Tinktur morgens auf, da wäre mir sofort aufgefallen, wenn sie nicht einziehen oder einen Film hinterlassen würde. Aber gar kein Problem, auch das Styling funktioniert nach einer kurzen Einwirkzeit wie gewohnt.

Sind dir Citurin Nebenwirkungen aufgefallen?

Ich habe die Haartinktur sehr gut vertragen. Ich habe sie vorher nicht getestet, aber meine Haut ist auch sehr unempfindlich. Sonst ist ein kleiner Test natürlich ratsam. Mir sind keine Nebenwirkungen aufgefallen, kein Kopfhautjucken, Rötungen oder ähnliches.

Sind die grauen Haare weniger geworden?

Ich habe meine Haare im Spiegel natürlich immer gespannt kontrolliert. In den ersten Wochen habe ich keine wirkliche Veränderung bemerkt. Ich meinte vielleicht, dass keine neuen grauen Haare mehr dazugekommen sind, aber das kann ich mir auch eingebildet haben. Wirklich aufgefallen ist mir der Rückgang der grauen Haare erst, als ich die erste Flasche fast aufgebraucht hatte. Die ersten wieder hellbraunen Strähnen haben mich natürlich darin bestärkt, eine zweite Flasche zu bestellen.

Wie fällt dein Fazit im Test nach 10 Wochen aus?

Mit dem Ergebnis hätte ich wirklich nicht gerechnet! Viele meiner grauen Haare haben tatsächlich ihre ursprüngliche Farbe wieder angenommen. Der Ansatz war ja schon sehr grau und ich habe ihn sonst immer fleißig gefärbt, aber das brauche ich jetzt gar nicht mehr. Das ein oder andere graue Haar im Alter ist ja auch kein Beinbruch, aber ich sehe jetzt wieder jünger aus, ohne dass das mit so viel Aufwand verbunden ist. Für mich hat sich Citurin auf jeden Fall gelohnt. Ich werde direkt noch eine Flasche bestellen und hoffe mal, dass auch weiterhin keine neuen grauen Haare mehr dazukommen. Das 60 tägige Rückgaberecht ist für mich ein toller Pluspunkt. Das macht es fair und ermöglicht einen eigenen Test, ganz ohne Risiko.

Welche Erfahrungen machen andere Anwender*innen mit Citurin?

Graue Haare sind ein alltägliches und weit verbreitetes Problem unter Männer und Frauen. Während es gegen Haarausfall schon zahlreiche Mittel auf dem Markt gibt, ist Citurin ein neuartiges und innovatives Produkt bei grauen Haaren. Das erklärt natürlich auch das große Interesse und die vielen bereitwilligen Tester*innen. Im Netz stößt man in Blogs, Online-Magazinen und Zeitschriften auf Test- und Erfahrungsberichte. Auch im eigenen Online-Shop des Herstellers wurden schon zahlreiche Citurin Bewertungen abgegeben.

Das Gesamtbild ist größtenteils sehr positiv. Die pflanzliche Haartinktur scheint graue Haare bei regelmäßiger Anwendung tatsächlich aufzuhalten. Auch an der Verträglichkeit und der Anwendung gibt es nichts zu bemängeln.

Wo kann man Citurin günstig kaufen?

Citurin ist ein rezeptfreies Apothekenprodukt. Unter der Pharmazentralnummer (PZN) 17946508 kann man es in jede Apotheke bestellen, falls es vor Ort nicht verfügbar sein sollte. Auch in einigen Versandapotheken wird die beliebte Citurin Mandarinen-Extrakt Tinktur verkauft. Die Preise können sich erheblich unterscheiden, da die Apotheken die Preise für rezeptfreie Produkte selbst bestimmen dürfen. In der Regel zahlt man für Citurin daher zwischen 45 und 60 Euro.

Wer sparen möchte, bestellt am besten direkt im herstellereigenen Online-Shop. Die 100 ml Flasche erhält man hier öfter um bis zu 30% günstiger gegenüber dem UVP. Der Versand ist kostenfrei. Die 60-Tage-Geld-zurück-Garantie gilt nur beim Kauf beim Hersteller, nicht in der (Online-)Apotheke.

In Drogeriemärkten wie DM, Rossmann oder Müller ist die Citurin Mandarinen-Extrakt Tinktur nicht erhältlich. Vereinzelt gibt es Angebote auf Online-Verkaufsplattformen wie Amazon oder eBay. Die hier angebotenen Produkte stammen jedoch nicht vom Hersteller.

Fazit: Wie gut ist Citurin?

Graue Haare sind für viele Frauen und Männern ein optischer Makel. Die innovative pflanzliche Haartinktur Citurin kann das Ergrauen der Haare verlangsamen und gegebenenfalls sogar rückgängig machen. Dabei punktet die Tinktur insbesondere mit den natürlichen Inhaltsstoffen und der guten Verträglichkeit. Vergleichbare Produkte gibt es auf dem Markt bisher nicht. Sowohl unser Test, als auch die Erfahrungen in Magazinen und Blogs sprechen für die Wirkung der Citurin Mandarinen-Extrakt Haarkur. Wer nicht zufrieden ist, kann sie dank der 60-tägigen Geld-zurück-Garantie problemlos zurücksenden - sofern direkt beim Hersteller unter www.citurin.com bestellt wurde.