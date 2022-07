CBD Ratgeber: Fünf Dinge, die jeder Sportler über CBD wissen sollte

Es handelt sich um Cannabidiol, welches schmerzlindernde Eigenschaften hat und mit einem Vape wie Mighty Vaporizer genutzt werden kann. Es wird bei Schmerzen, Stress, Schlafproblemen und nervösen Zuständen empfohlen. Was jeder Sportler über CBD wissen sollte, erläutern wir näher in diesem Beitrag, denn um CBD und seine Wirkung zu verstehen, sollte man diese 5 Dinge wissen.

Was ist CBD?

CBD-Öle sind Präparate aus CBD-Extrakt und einem Trägeröl. Der Wirkstoff wird aus der Hanfpflanze gewonnen, welche zu den ältesten Nutzpflanzen der Welt zählt. Man hat schon früher aus den destillierten Blättern, Samen und Blüten Öl hergestellt, das schmerzlindernd und beruhigend wirkte. Das CBD-Öl wird aus den Blättern der Hanfpflanze extrahiert. Wird pures Hanf bzw. Cannabis allerdings in großen Mengen konsumiert, kommt es zu einem Rauschgefühl. Hier liegt der große Unterschied zwischen Cannabis und Cannabidiol bzw. CBD.

Das THC im Hanf ist eine psychoaktive Substanz, es wird für CBD-Öle in gewissem Maße rausgefiltert, damit die positiven Aspekte, wie Schmerzlinderung, schnellere Regeneration der Muskeln und Gelenke erhalten bleiben, während die berauschende Wirkung ausbleibt und keine Suchtgefahr besteht. Sie werden nicht ‚high‘ von CBD, weshalb Sportler problemlos auf die natürliche Substanz zugreifen können. Gesetzlich ist vorgeschriebene, dass der THC Anteil bei maximal 0,3 % liegen darf. Kontrollieren Sie die Zertifikate verschiedener Hersteller, denn es gibt viele unterschiedliche Öle auf dem Markt, die Sie miteinander vergleichen sollten, um sicherzugehen, dass Sie das passende Produkt für sich wählen.

Wie benutzt man CBD mit Mighty Vaporizer?

Der Mighty Vaporizer ist ein tragbares Vape, ideal für Neulinge und erfahrene Vape-Fans. Man füllt die Dosierkapsel mit dem gewünschten Öl oder Kräutern, ob CBD, Aloe, Eukalyptus, Kamille oder Lavendel, und kommt einfach in den Genuss von den ätherischen Dämpfen. Die Akkulaufzeit beträgt knapp zwei Stunden und es gibt eine präzise Temperaturregulierung zwischen 40 und 210°C. Die Bedienung ist einfach; füllen Sie den Vaporizer mit dem Konzentrat und stellen Sie die passende Temperatur ein, damit es erhitzt werden kann und Sie den Dampf einatmen können.

Spezifikationen

Größe: 8,0 x 3,0 x 14,0 cm

Gewicht: 230 g

Heizmethode: Hybrid (Konvektion/Konduktion)

Aufwärmzeit: 90 Sekunden

Stromquelle: Akku (2 x 3300 mAh)

Temperaturbereich: 40°C bis 210°C

Hersteller: Storz & Bickel, Deutschland

Garantie: 2 Jahre

Wie wirkt CBD auf den Körper?

CBD wirkt, anders als THC, nicht psychoaktiv. Es ist empfehlenswert für Sportler und jeden, der an Schmerzen, Stress, Schlafproblemen oder nervösen Zuständen leidet. Cannabidiol kann schmerzstillende, katabolische Wirkungen haben, den Cortisolspiegel senken, Muskelfasern stärken und bei der Genesung unterstützen. Da das Produkt natürlich ist, ist es außerdem für die meisten Menschen gut verträglich. Achten Sie darauf, in welcher Dosierung das CBD im Öl vorhanden bzw. verdünnt ist, es könnten 100 mg, 300 mg, 600 mg oder 1000 mg CBD pro Flasche sein.

Ist CBD legal und sicher?

Die kurze Antwort wäre, ja. Cannabidiol ist in den meisten Teilen Europas völlig legal und in vielen Apotheken erhältlich. Es fällt nicht unter das Suchtmittelgesetz. Es gilt allerdings auch nicht als Arzneimittel und erfordert in der Regel kein Rezept, Ärzte können aber CBD-Öle sowie getrocknete Cannabisblüten und -extrakte verschreiben. Da CBD keine berauschende Wirkung hat, kann es legal gekauft, besessen und konsumiert werden.

CBD gilt als sicher und gesundheitsfördernd. Es gibt keine Suchtgefahr. Die ätherischen Inhaltsstoffe wirken ähnlich wie andere natürliche Produkte, z. B. Lavendel und Kamille. Sie können ein paar Tropfen des Öls direkt unter die Zunge träufeln oder mit einem Vaporizer nutzen. Falls Sie dennoch nach Gebrauch Beschwerden empfinden, wendet Sie sich an Ihren Arzt oder Apotheker, eine Beratung ist immer von Vorteil.

Wie wird CBD-Öl im Sport eingesetzt?

Die Erforschung und der Anbau von medizinisch nutzbarem Cannabis wird immer besser, weil sich Ärzte allmählich einig über die positiven Eigenschaften der Pflanze sind. Besonders Sportler leiden oft an chronischen Schmerzen, sowie kleinen und großen Verletzungen, die sie in ihrer Arbeit behindern können. Schnelle Abhilfe mit möglichst geringen Nebenwirkungen ist der Wunsch eines jeden Sportlers.

CBD ist in nahezu allen europäischen Ländern legal, es macht nicht high oder süchtig und zählt nicht zu den Dopingmitteln zur Steigerung der sportlichen Leistung. Was CBD für den Körper tun soll, ist lediglich ihn zu entspannen und hoffentlich zu einer schnelleren Genesung zu führen. Auch Menschen, die in ihrer Freizeit Sport treiben, in Vereinen aktiv sind oder sich viel mit Fitness beschäftigen, werden die Wirkung von CBD schätzen können.