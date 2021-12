CBD-Produkte – Tipps für alle, die die Trendprodukte ausprobieren möchten

CBD-haltige Produkte liegen im Trend. Unterschiedliche Hersteller und Händler bieten die verschiedensten Mittel an, die gegen fast alle Beschwerden helfen sollen. Gerade Neulinge sind häufig überfordert von den vielen Versprechungen, mit denen die angeblichen Wundermittel angepriesen werden. Was ist wahr, was ist lediglich ein Werbeslogan? Sind die Produkte legal? Wie wirken die einzelnen Produkte? Die Fragen sind häufig nicht leicht zu beantworten, wenn noch kein fundiertes Hintergrundwissen vorhanden ist.