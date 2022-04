Besser schlafen – endlich Schluss mit Schlafproblemen!

Fast jeder kennt sie: Jene quälenden Nächte, in denen man kaum ein Auge zubekommt und sich stattdessen von Seite zu Seite wälzt. Während Schlafprobleme bei manchen nur in Stressphasen auftreten, leiden andere unter schwerwiegenden Schlafstörungen, die das gesamte Leben beeinträchtigen. Bei hohem Leidensdruck und langanhaltenden Schwierigkeiten ist es wichtig, einen Mediziner oder Psychotherapeuten zu Rate zu ziehen. Gleichzeitig gibt es viele Dinge, die jeder einzelne zuhause tun kann, um die Schlafqualität zu verbessern. Nicht immer stecken nämlich tieferliegende Ursachen hinter der Problematik: Auch die täglichen Routinen und Gewohnheiten haben einen großen Einfluss darauf, wie gut wir in den Schlaf finden.

Kaffee nach Zwei – Schlaf vorbei

Kaffee ist in Deutschland die Genussdroge Nummer 1. In den meisten Büros läuft die Maschine in der Kaffeeküche unentwegt und die Kaffeepause ist für viele Arbeitnehmer ein kleiner Lichtblick in einem langen Arbeitstag. Kein Wunder: Kaffee macht uns wach, gibt – zumindest scheinbar – Energie und hebt sogar die Stimmung. Doch es gibt auch positive Effekte, die auftreten, wenn man auf Kaffee verzichtet. Einer ist ein tieferer und erholsamerer Schlaf. Sonst kann das Koffein seine aufputschende Wirkung nämlich noch weiterhin entfalten, wenn wir eigentlich schon zur Ruhe kommen wollen. Oft wird empfohlen, etwa vier bis sechs Stunden vor dem Zubettgehen kein Koffein mehr zu sich zu nehmen. Tatsächlich dauert es aber bis zu 20 Stunden, bis das Koffein vollkommen verstoffwechselt wurde! So ist es vor allem für Menschen, die sensibel darauf reagiere, sinnvoll, schon deutlich früher mit dem Kaffeegenuss aufzuhören – nämlich spätestens um die Mittagszeit.

Auf blaues Licht vor dem Schlafen verzichten

Natürlicherweise passt sich unser Schlaf-Wach-Rhythmus an die normalen Lichtverhältnisse an. Während das blaue Licht des Himmels uns anzeigt, dass Tag ist, signalisiert Dunkelheit dem Körper, dass es Zeit ist, müde zu werden. In diesem Zusammenhang wird dann vermehrt Melatonin ausgeschüttet, das sogenannte Schlafhormon. Heutzutage leben wir allerdings in einem Umfeld, in dem wir gewissermaßen die biologischen Gesetzmäßigkeiten durch unseren modernen Lebensstil ausgehebelt haben. Wir haben die Möglichkeit, immer und überall Licht zu machen. Vor allem das blaue Licht, das von Notebooks und Handy-Displays ausgeht, kann allerdings unseren Tagesrhythmus durcheinanderbringen und die Melatonin-Produktion hemmen: Der Körper versteht nicht so richtig, dass es bereits Schlafenszeit ist. Spezielle Brillengläser mit integriertem Blaulichtfilter können hilfreich sein, um diesen Effekt zu vermeiden. Gleichzeitig leisten sie einen guten Dienst im Büroalltag, da durch weniger Blaulicht auch die Augen bei der Computerarbeit geschont werden. Noch besser für den Schlaf ist es allerdings, in den späten Abendstunden den Bildschirm ganz auszuschalten und auch nicht mehr auf das Smartphone zu schauen. Einmal nicht erreichbar zu sein, ist im Übrigen auch wichtig, um wirklich zur Ruhe zu kommen.

Bewegung und Sport

Sport ist nicht nur insgesamt gut für die Gesundheit, er hilft auch dabei, am Abend ausgeglichener und müder zu sein. Ein überwiegend sitzender Lebensstil mit fehlender Bewegung kann nämlich dazu führen, dass es schwer ist, abends zur Ruhe zu kommen. Es ist dann schlichtweg noch zu viel angestaute Energie im Körper vorhanden. Dabei sollte jedoch auch darauf verzichtet werden, noch spät am Tag schweißtreibende Workouts einzubauen. Stattdessen macht es Sinn, darauf zu achten, dass man sich über den Tag hinweg ausreichend bewegt. Beginnen Sie beispielsweise mit dem Laufen oder unternehmen Sie einen langen Spaziergang in der Mittagspause.

Einschlafrituale

Der Mensch ist ein Gewohnheitstier. Auf die Dinge, die wir regelmäßig in unseren Alltag integrieren, stellen wir uns auch ein. Wer sich also ständig schlaflos im Bett umherwälzt, verknüpft innerlich „Bett“ und „Frustration“ miteinander – ein Teufelskreis. Umso wichtiger ist es, sich gute Gewohnheiten und Rituale zu schaffen, die dabei helfen, entspannter in den Schlaf zu kommen. Wenn man zum Beispiel jeden Abend ein bestimmtes Lied hört, sich der Körperpflege widmet oder einen bestimmten Duft riecht, dann setzt man dadurch ein Signal. Unbewusst verstehen wir: Es ist Zeit, sich auf den Schlaf vorzubereiten. Melatonin wird ausgeschüttet. Wir werden müde. Je öfter wir ein bestimmtes Ritual wiederholen, umso wirksamer wird es.

Daher ist es hilfreich, sich eine bestimmte Abendroutine anzugewöhnen. Wählen Sie dafür eine Reihe von Dingen aus, von denen Sie wissen, dass sie Ihnen guttun und die Ihnen helfen, in den Schlaf zu kommen: Tagebuch-Schreiben oder ein heißes Bad zum Beispiel. Wenn Sie dem Badewasser noch einige Tropfen ätherisches Lavendel-Öl hinzufügen, haben Sie einen nachhaltigen Badezusatz für eine achtsame und umweltbewusste Körperpflege. Auch Hopfen-Tee und ruhige Musik helfen beim Einschlafen. Schlafmittel hingegen sollten nur im Akutfall eingesetzt und ansonsten vermieden werden, da sie stark abhängig machen.