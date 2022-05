Aphten: Zunge, Lippen, Hals - wie behandelt man sie?

Auf der Zunge, den Lippen, in den Wangen - Aphten betreffen 15 bis 30 % der Bevölkerung, vor allem jüngere Menschen und Frauen. Sie können klein oder groß sein, einzeln oder bei einer Aphtose mehrere. In diesem Beitrag erfahren Sie alles über Aphten.

Was ist eine Aphte?

Eine Aphte ist eine Verletzung der Mundschleimhaut, die sich an der inneren Mundwand, der Zunge oder dem Zahnfleisch befindet. Die Läsionen sind meist einmalig, verlaufen in Schüben und heilen in den meisten Fällen spontan ab.

Die Aphtose hingegen ist eine ernste Erkrankung, bei der Aphthen an verschiedenen Stellen auftreten können, z. B. an den Genitalien, auf der Haut oder sogar in den Augen. Manchmal sind auch die Organe betroffen, was lebensbedrohlich sein kann, wenn die Erkrankung nicht richtig erkannt wird.

Wo können Aphten auftreten?

Aphthen treten am häufigsten an der Mundschleimhaut auf, an den Lippen, der Zunge, der Innenseite der Wangen, dem Zahnfleisch, dem Gaumen oder auch im Rachenraum. Aphthen können jedoch auch an den Genitalien auftreten. Normalerweise sind Aphthen einzeln, aber manchmal treten sie auch in Gruppen von drei oder vier auf und bilden dann eine Aphtose.

Wie sieht eine Aphte aus?

Eine Aphte ist ein oberflächliches, nicht ansteckendes Geschwür mit einer Fläche von wenigen Millimetern. Sie sieht aus wie kleine weiße oder gelbliche, schmerzhafte Läsionen, die von einer roten Linie scharf umgrenzt sind. Die Aphte verursacht ein sehr unangenehmes Brennen, manchmal auch Beschwerden beim Kauen und übermäßigen Speichelfluss. Der Schmerz hält in der Regel zwischen 2 und 5 Tagen an. Die Aphte verursacht weder Fieber noch Blutungen.

Wenn mehrere Aphten nahe beieinander liegen, können sie eine Riesenaphte bilden, die sehr schmerzhaft ist und die Nahrungsaufnahme behindern kann. Die Riesenaphte hat einen Durchmesser von 10 bis 50 Millimetern. Je nachdem, wo sie sich befindet, kann sie ein echtes Problem darstellen, insbesondere wenn sie sich im hinteren Teil des Rachens befindet und das Schlucken behindert. Die Heilung einer Riesenaphte dauert viel länger als die einer gewöhnlichen Aphte, sie kann bis zu einem Jahr dauern und hinterlässt unweigerlich Narben, die manchmal durch einen kleinen chirurgischen Eingriff korrigiert werden müssen.

Ursachen für Aphten

Aphten können die Folge von Traumata sein, die durch einen Biss in die Schleimhaut, durch zu energisches Zähneputzen oder durch Zahnprothesen verursacht werden. Sie können auch durch bestimmte Nahrungsmittel wie Nüsse, Erdbeeren, Gewürze, bestimmte Käsesorten wie Gruyère oder Schalentiere verursacht werden. Auch bestimmte Medikamente können die Ursache sein. Es ist auch bekannt, dass bei einigen Krankheiten Aphthen zu den Symptomen gehören können. Dies kann z. B. bei Menschen mit Morbus Crohn oder anderen Erkrankungen des Verdauungstrakts der Fall sein.

Wen sollte man aufsuchen und wie wird die Diagnose gestellt?

Bei häufigen Fällen von Aphten im Mund kann Ihnen wahrscheinlich der Hautarzt am besten helfen, vor allem, wenn er sich auf Erkrankungen im Mundbereich spezialisiert hat. Der Zahnarzt darf nur Zahnprobleme behandeln, und der Allgemeinmediziner hat wahrscheinlich nicht das nötige Fachwissen, um Aphten von anderen Krankheiten zu unterscheiden und den möglichen Schweregrad einzuschätzen. Die Diagnose ist nicht immer leicht zu stellen. Viele Erkrankungen können mit Aphten verwechselt werden: Herpes, Erythema multiforme, Pemphigus oder sogar Mundkrebs. Diese Krankheiten können für den Unerfahrenen relativ ähnliche Anzeichen aufweisen.

Wenn der Patient einen Arzt aufsucht, der kein Spezialist auf diesem Gebiet ist, kommt es nicht selten vor, dass eine Biopsie durchgeführt wird. Mit einer Biopsie lässt sich zwar die Krebshypothese ausschließen, aber nicht sagen, dass es sich um Aphthen handelt.

Risikofaktoren

Manche Menschen werden immer wieder Aphten haben, während andere nie welche bekommen. Am meisten gefährdet sind Frauen aufgrund der hormonellen Schwankungen im Menstruationszyklus sowie gestresste oder übermüdete Personen. Aphthen treten auch häufig auf, wenn man mit dem Rauchen aufhört.

Vorbeugung

Die erste Methode zur Vorbeugung von Aphthen ist eine gute Mundhygiene. Sie sollten Ihre Zähne mehrmals täglich gründlich, aber schonend putzen. Auch bestimmte Nahrungsmittel wie Nüsse, Äpfel, Erdbeeren und Schalentiere sollten gemieden werden. Auch schlecht sitzende Zahnprothesen können lokal zu Aphthen führen.

Behandlungen

Bei leichten Aphten erfolgt die Behandlung lokal. Sie beruht auf der Verwendung von Mundspülungen, betäubendem Gel, Schmerztabletten oder Mundspray. Die Heilung erfolgt spontan innerhalb von 5 bis 10 Tagen. Schwere Fälle müssen mit Medikamenten behandelt werden.

Wenn Sie an chronischen Aphthen (mehrere Episoden pro Jahr) oder an einer Aphtose leiden, die sich über mehrere Körperregionen erstreckt, kann eine Basistherapie helfen, die Schübe zu reduzieren oder sogar zu beseitigen. Wenn eine zugrunde liegende Krankheit festgestellt wird, muss diese natürlich auch behandelt werden. Das Verschwinden der Aphthen ist eine Folge der Behandlung dieser Krankheit.

Natürliche Heilmittel

Die Myrrhe ist für ihre antiseptischen Eigenschaften bekannt. Als Tinktur wird sie gegen Mund- und Racheninfektionen wie Aphten und Gingivitis zum Gurgeln oder Auftragen verwendet. Süßholzwurzelextrakt wird äußerlich aufgetragen oder in Form von Lutschpastillen verabreicht.

Tipps

Bei Personen, die häufig Aphten haben, ist es wichtig, den begünstigenden Faktor oder das begünstigende Nahrungsmittel zu identifizieren, um die Aphten zu vermeiden. Dazu kann es hilfreich sein, ein Ernährungs- und Aktivitäten-Tagebuch zu führen und zu notieren, was einen akuten Ausbruch verursacht haben könnte.