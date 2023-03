Achtsamkeit im Alltag: Die Bedeutung von Entschleunigung

Achtsamkeit ist eine Kunst, die jeder lernen kann. Für die meisten Übungen ist es völlig egal, ob wir in einem wunderschönen Altbau Mehrfamilienhaus leben, in einem hochmodernen Wohnkomplex oder nur ein Zimmer in einer Wohngemeinschaft zur Verfügung haben. Dieser Artikel zeigt auf, warum Achtsamkeit so wichtig ist und wie jeder etwas dafür in den eigenen vier Wänden tun kann.

Der Alltag als Quelle von Stress und Hektik

Der Alltag vieler von uns ist voll von Stress und Hektik. Wir sind ständig auf dem Sprung und wollen alles möglichst schnell erledigen. Doch das kann sich langfristig negativ auf unsere Gesundheit auswirken. Der Körper reagiert darauf mit einem Anstieg des Stresshormons Cortisol. Dieser Anstieg kann zu Schlafstörungen, Unruhezuständen, Appetitlosigkeit und anderen gesundheitlichen Beschwerden führen.

Das bedeutet, dass es wichtig ist, Entschleunigung in den Alltag zu integrieren. Achtsamkeit kann helfen, die Auswirkungen von Stress zu reduzieren. Es geht nicht darum, die eigenen Verpflichtungen vollkommen aufzugeben oder alles stehen und liegen zu lassen, sondern darum, bewusster mit Zeit und Energie umzugehen. Das klingt zwar sehr simpel, kann aber viel zu unserer Gesundheit beitragen und uns vor Stress und Burn-out bewahren.

Denn auch Wissenschaftler bestätigen: Durch regelmäßige Entspannung können wir unsere Konzentrationsfähigkeit erhöhen, Stress reduzieren und unser Immunsystem stärken. Ferner berichten viele Anwender, dass sie eine höhere Lebensqualität verspüren.

Tipps für mehr Entspannung im Alltag: von Yoga bis hin zur Meditation

Entschleunigung bedeutet nicht, den ganzen Tag auf der faulen Haut zu liegen und nichts zu tun. Vielmehr geht es darum, jeden Moment bewusster wahrzunehmen. Es geht also darum, die Energie und den Fokus auf das Wesentliche zu lenken, statt sich von allen möglichen Dingen ablenken zu lassen. Achtsamkeit im Alltag bedeutet also mehr als nur kurzfristige Entspannungstechniken: Es ist ein Weg, um uns ständig für das Jetzt zu öffnen und bei uns zu bleiben.

Dabei können verschiedene Techniken und Übungen helfen.

Yoga zum Entspannen

Yoga hilft nicht nur dabei, Körper und Geist zu entspannen, sondern auch dabei, gesunde Gewohnheiten zu etablieren. Es besteht aus verschiedenen Körperhaltungen (Asanas), Atemübungen und Meditation - allesamt wunderbare Werkzeuge, um Stress entgegenzuwirken und mehr Achtsamkeit in den Alltag zu bringen.

Meditation zum Loslassen

Meditation ist eine weitere Methode für mehr Achtsamkeit im Alltag. Sie hilft Anwendern dabei, die Gedanken und Gefühle loszulassen und sich vollständig auf den jetzigen Augenblick einzulassen. Es gibt verschiedene Formen, unter anderem:

● Geführte Meditation

● Körper-Scan

● Atemmeditationen

● Meditationen mit Mantren

● Frequenz Meditation

● Gehmeditation

Es ist wichtig zu verstehen, dass es keine Meditation gibt, die für alle gleichermaßen funktioniert. Jeder Mensch hat seine eigene Art zu meditieren und sollte daher herausfinden, welche Art ihm am besten liegt. Auch wenn es die ersten Male etwas anstrengend sein kann, lohnt es sich dranzubleiben, denn bei regelmäßiger Anwendung kann man von einer höheren Ausgeglichenheit profitieren.

Aktivitäten, die Freude machen

Natürlich können auch andere Aktivitäten wie Wandern, Sport oder Tanzen dabei helfen, mehr Achtsamkeit in unseren Alltag zu bringen. Für andere hingegen ist es ein gutes Buch, das ihnen hilft, zu entschleunigen. Hier gilt es, etwas zu finden, von dem man spürt, dass es einem guttut.

Fazit - Entschleunigung

Es ist wichtig, dass wir uns im Alltag bewusst machen, wie wir Achtsamkeit in unseren Alltag integrieren können. Eine gute Möglichkeit liegt darin, die Zeit zu Hause zu nutzen, um zu entschleunigen und innezuhalten. Es kann helfen, eine ruhige Ecke in der Wohnung oder im Haus zu schaffen, die dazu einlädt, sich zurückzuziehen und zu entspannen.

Atemübungen, Yoga und weitere Aktivitäten unterstützen uns, eine gesunde Balance zu entwickeln und mehr Kraft und Energie für den Alltag aufzubringen.