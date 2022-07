Pflanzgefäße für Balkon und Terrasse – Tipps & Tricks

Ob als Balkonkästen, grüne Inseln oder als Raumteiler und Sichtschutz: Mit den richtigen Pflanzgefäßen lässt sich der Außenbereich zum im Nu zum schicken Outdoor-Wohnzimmer umgestalten. Doch welche Kästen und Tröge eignen sich für welches Projekt? Und welches Material sollte man wählen? Wir beantworten in diesem Ratgeber die wichtigsten Fragen rund um das Thema Pflanzgefäße für Balkon und Terrasse.

Welche Materialien eignen sich für den Außenbereich?

Pflanzgefäße werden im Handel in den unterschiedlichsten Materialien angeboten. Entscheidendes Kriterium: Nässe, Frost und UV-Licht sollten den Pflanzkübeln auf dem Balkon nichts anhaben können. Terrakotta-Töpfe eignen sich nicht besonders gut für den Außenbereich, weil sie einen frostigen Winter selten überstehen.

Auch andere Natur-Materialien wie beispielsweise Rattan sind für das feuchte deutsche Klima nicht geeignet.

Wirft man einen Blick in den Onlineshop für Pflanzkübel, fällt die immer größere Auswahl an modernen Materialien auf: Vor allem Polyrattan und Kunststoff liegen voll im Trend. Der Vorteil ist nicht nur in der Winterfestigkeit: Auch das Versetzen Pflanze ist mit den Töpfen aus leichten Materialien kein Problem.

Den richtigen Pflanzkübel für das Outdoor-Projekt finden

Mal ehrlich: Ein Platz zum Auftanken wird der Balkon oder die Terrasse doch erst, wenn es rundherum grün und blüht. Die große Hauptrolle bei dem Auftritt an der Sonne spielen dabei natürlich die richtigen Pflanzen. Mit dem passenden Pflanzgefäß werden aber oft erst die entscheidenden Akzente gesetzt.

Formen und Farben harmonieren dabei mit den Farben der Pflanzen und der Art der Sitzmöbel auf der Terrasse. Im Folgenden stellen wir die besten Ideen vor, welche Pflanzkübel Sie für verschiedene Outdoor-Projekte ins Szene setzen können.

Projekt 1: Der Balkon als grüne Oase

Möchten Sie Ihren Balkon zur grünen Oase umgestalten, sollten Sie großen Wert auf hochwertiges und farblich passendes Design der Pflanztröge achten. Dabei gilt: Je kleiner der Balkon, desto wichtiger ist das einzelne Gefäß. Denn gerade auf einem sehr kleinen Balkon spielt der einzelne Pflanzkübel eine umso größere Rolle.

Hängende Balkonkästen in einem Allerwelts-Braun oder einem nichtssagenden Baumarkt-Grün schaffen es nur selten, den Balkon zum Kleinod werden zu lassen. Setzen Sie deshalb auf Farben und Formen, die Ihren persönlichen Stil am besten wiederspiegeln und die Schönheit Ihrer Pflanzen ideal in Szene setzen.

Projekt 2: Schutz vor neugierigen Blicken

Ob beim Sonnenbaden oder beim Feierabendbier: Auf der Terrasse setzt sich niemand gerne neugierigen Blicken aus. Umso wichtiger ist es, sich einen Schutzraum zu schaffen, der auch noch gut ausschaut. Vorbei die Zeiten, wo wild gemusterte Sichtschutzmatten oder billig aussehende Bambusgitter für die gewünschte Privatsphäre sorgen mussten.

Heute gibt es zum Glück Alternativen, die richtig gut aussehen. Für das Projekt auf Ihrer Terrasse können Sie sich beispielsweise breite Pflanztröge besorgen, die schon über eine Höhe von 70 bis 100 Zentimeter verfügen.

Bestücken Sie diese mit Stauden, Heckenpflanzen, Bambus oder hübschen Gräsern: Diese Pflanzen wachsen schnell und bieten einen lebendigen Sichtschutz. Achten Sie bei der Auswahl des Gefäßes darauf, dass der Trog groß genug ist, um Platz für das Wurzelwerk zu bieten.

Projekt 3: Grüne Insel als Mittelpunkt

Gerade auf großen Terrassen besteht die Gefahr sich „verloren“ zu fühlen. Statten Sie deshalb einen weitläufigen Outdoor-Bereich bewusst mit einer Mitte aus. Am besten eignen sich dafür niedrige, runde oder oval Pflanzschalen, mit einem großen Durchmesser. Schlanke, hohe Solitärsäulen sollten Sie für das Zentrum besser vermeiden.

Eine Alternative sind Arrangements: Kombinieren Sie mehrere verschiedene Höhen von Kübeln. Als Bepflanzung für das Zentrum Ihrer Terrasse eignen sich blühende Stauden, aber auch Gräser und Büsche und sogar kleine Bäume.

Fazit

Mit einer gut ausgewählten Bepflanzung in den passenden Pflanzgefäßen lassen sich kleine Balkone, aber auch große Terrassen zum Lieblingsplatz im Grünen aufwerten.