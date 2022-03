Orte zum Abkühlen in Wohnung und Garten

Wer freut sich nicht über die immer mehr werden Sonnenstrahlen und die längeren Tage. Kein Zweifel, es ist Frühling. Und das bedeutet ja bekanntermaßen, dass auch der Sommer nicht mehr weit ist. Dann heißt es wieder Sonnen, Grillen und das herrliche Wetter genießen. Der Hochsommer – ein völlig ungetrübter Genuss? Nicht ganz, denn in der Wohnung, aber auch draußen in der prallen Sonne kann die Hitze mitunter zur Tortur werden. Die gute Nachricht lautet aber, dass es noch früh genug ist, für Abkühlung zu sorgen. Durch gezielte Maßnahmen in der Wohnung, aber auch der Schaffung von erfrischenden Plätzen im Garten. Das können gezielte Schattenspender, aber auch ein Swimmingpool sein.

Fast jeder mag Sommer, Sonne und Strand. Eine Hitzeschlacht im Schlafzimmer oder gar ein Sonnenstich hingegen gehören nun nicht zu den Dingen, die man unbedingt erleben muss. Das Schöne am Urlaub in südlichen Gefilden ist die Tatsache, dass dort meistens ein gut klimatisiertes Hotelzimmer auf einen wartet. Natürlich ist eine Klimaanlage auch hierzulande der Goldstandard gegen heiße Wohnungen. Doch nicht immer lässt sich eine derartige Anlage so einfach installieren. Außerdem ist damit das Hitzeproblem im Garten noch nicht gelöst. Fehlender Schatten kann auch dort zur Qual werden. Abhilfe schaffen Schattenspender und ein Swimmingpool. Frame Pools beispielsweise sind rasch aufgebaut und preisgünstig.

Überhitze Wohnung? Nein danke!

Es gibt genau einen Raum innerhalb einer Wohnung, in dem es so richtig heiß sein darf. Und das wäre eine Sauna. Die wenigsten Deutschen haben sie, auch Klimaanlagen sind verglichen mit anderen Ländern noch nicht überall verbreitet. Kein Grund zum Verzweifeln, denn auch ein Ventilator kann mehr als ihm oft zugetraut wird. Vor allem, wenn man ihn frühmorgens ans offene Fenster stellt oder feuchte Tücher oder eine Schale mit Eiswürfeln in den Luftstrom hängt bzw. stellt. Allerdings lohnt sich der Betrieb nur, solange man es auch wirklich kühl haben möchte. Ein Dauerbetrieb würde sehr viel Strom kosten, was angesichts der aktuellen Energiepreise bedenklich ist.

Weitere Tipps gegen eine zu heiße Wohnung:

· Fenster grundsätzlich morgens aufreißen. Dann ist die Luft noch unverbraucht und kühl von der Nacht.

· Direkt nach dem Lüften sollten die Räumlichkeiten mit Vorhängen, Jalousien oder speziellen Sonnenschutzwänden abgedunkelt werden.

· Indem man z. B. nasse Wäsche oder feuchte Tücher in der Wohnung aufhängt, entsteht Verdunstungskälte.

· Vor dem Zubettgehen sollte die Schlafbekleidung gekühlt werden. Um einen optimalen Effekt zu erzielen, kann man sie durchaus für einige Minuten ins Eisfach legen.

· Generell sollten die Räume nicht zu vollgestellt sein, denn dort staut sich Hitze.

Ein kritisches Augenmerk sollte auch auf den Fenstern liegen. Denn genau wie sie im Winter keine Wärme nach außen ziehen lassen sollten, darf im Sommer nicht zu viel Hitze hineinkommen. Eventuell lohnt sich ein Fensteraustausch.

Auch den Garten „sommerfest“ machen

Auch im Garten sollten Schattenspender keine Mangelware sein. Denn so schön ein Sonnenbad auch ist, zu viel davon ist bekanntermaßen ungesund. Die urtümlichste Art und Weise, für Abkühlung zu sorgen, sind natürlich Bäume, die an heißen Tagen Schatten spenden. Wenn noch keine vorhanden sind, können diese rasch gepflanzt werden. In einigen Jahren kann man gemütlich darunter Platz nehmen. Bis dahin helfen:

· Markisen

· Sonnenschirme

· Pergola

· Sonnensegel

Oder eben ein Pool, der zwar kein Schatten spendet, aber auf jeden Fall für eine ordentliche Erfrischung sorgt. Manchmal ist es genau das, was man an einem der heißen Sommertage braucht, die bald wieder anstehen.