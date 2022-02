Drei Ideen für schöne Gärten im Winter

Ein Tipp von Gartengestaltern lautet: Schauen Sie sich Ihr Grundstück im Winter an. Wenn der Garten karg wirkt, fallen Fehlplanungen am deutlichsten auf.

Ein bisschen Rasen, ein paar Pflanzen am Rand - aber üppig grün und satt ist so ein Garten nicht. Vor allem nicht im Winter. Drei Gestaltungsideen, die sich insbesondere an Wintertagen auszahlen werden:

Wege und Treppen als Gestaltungselemente

Liegt kein Schnee und zaubert der Frost keine Eiskristalle an die laublosen Gehölze, ist es in vielen Gärten langweilig im Winter. Denn vor allem bauliche Elemente prägen während der kalten Jahreszeit das Bild, so der Bundesverband Garten-, Landschafts- und Sportplatzbau (BGL). Dazu gehören insbesondere Wege als Mittel der Gestaltung.

Geschwungene Pfade durchs Grundstück etwa, die mal hinter einem Objekt verschwinden, dann wieder andernorts auftauchen, können im Winter zum Hingucker werden. Gerade Wege geben Gärten eine klare Gliederung und schaffen Sichtachsen. Alternativ treten in Zeiten, in denen Pflanzen eine Nebenrolle einnehmen, schön gestaltete Treppen und Terrasse in den Vordergrund.

Immergrüne als Strukturengeber

Eine Ergänzung oder Alternative zu Wegen und Treppen sind Immergrüne. Da sie selbst im Winter ein sattes Grün tragen, dienen sie als Strukturgeber in Form von Hecken oder als Blickpunkt, wenn sie als Solitäre auf dem Grundstück stehen.

Immergrüne gelten oft nur als Beiwerk. Von Frühling bis Herbst bilden sie eher den ruhigen Hintergrund für farbenfroh erblühende Pflanzen. Dabei sind die Immergrünen auch selbst ein Hingucker - sogar farblich, findet der BLG. Sie sind nicht einfach nur grün, sie tragen Grüntöne aller Art, aber auch blaugraue oder panaschierte, also zwei- oder mehrfarbige Kleider. Das dürfte besonders im Winter auffallen.

Es gibt immer was Blühendes

Sie vermissen eine hübsch blühende Pflanze im Garten? Gerade an Stellen, an denen Sie regelmäßig vorbeilaufen oder die Sie vom Fenster aus sehen können, sind sie ein Lichtblick an den grausten Tagen.

Und es gibt sie durchaus, die schönen Blüten mitten im Winter. Der aktuelle Tipp: Schneeglöckchen blühen von Januar bis Februar, Lenzrosen und Winterlinge von Januar bis März und Winter-Heckenkirschen von Januar bis April. Noch bis März zeigen sich auch die Blüten von Japanischer Zaubernuss, Schneeheide der Sorte 'December red', Schleimbeere und Winterjasmin. Diese und mehr Ideen finden Sie im BGL-Pflanzenkalender.

Extra-Tipp: Monatlich Bilder vom Garten machen

Nicht nur Pflanzen und Schaufel braucht man zur Gestaltung eines schöne Gartens, auch Stift, Papier und Fotos sind sinnvoll. Dabei hilft es, wenn man mindestens einmal im Monat Bilder von seinem Grundstück macht.

Die legt man sich dann im Folgewinter - also vor der nächsten Pflanzsaison - nebeneinander. Im direkten Vergleich der Wachstumsphasen einzelner Beete über den Jahresverlauf fallen Lücken oder anderes Störendes eher auf. Und dann kann man passend neue Pflanzen kaufen.